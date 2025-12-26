Recherche
EuroLeague

Catastrophe au Panathinaïkos, décimé par une épidémie avant le choc face à l’Olympiakos

Alerte épidémie au Panathinaïkos ! Onze membres du club, dont huit joueurs, ont été contaminés par la grippe A, compromettant déjà leur match du weekend et semant l'incertitude pour le choc face à l'Olympiakos...
00h00
Catastrophe au Panathinaïkos, décimé par une épidémie avant le choc face à l’Olympiakos

Le Panathinaïkos fait face à une épidémie touchant plus de la moitié de son effectif ainsi que des membres du staff.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Une situation d’urgence frappe le Panathinaikos à seulement une semaine du grand derby contre l’Olympiakos. Huit joueurs et trois membres du staff technique ont été testés positifs à la grippe A, rendant très difficile la tenue du match prévu contre Maroussi ce samedi 27 décembre pour le compte du championnat local. Le choc face à l’Olympiakos s’inscrit, lui, déjà en pointillés.

Une épidémie qui bouleverse le calendrier
et la santé du club athénien

Le club a demandé le report de la rencontre face à Maroussi, qui pourrait être reprogrammée soit lundi 29, soit mardi 30 décembre. L’état de santé des joueurs est surveillé de près, certains présentant des symptômes particulièrement prononcés de cette grippe A. Celle-ci se transmet extrêmement facilement par les gouttelettes de toux, d’éternuements ou même de parole.

Les symptômes principaux sont une forte fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête, de la toux et des maux de gorge. Même après la disparition de la fièvre, la sensation d’épuisement peut persister pendant plusieurs jours, ce qui peut s’avérer déterminant pour un athlète professionnel.

Des interrogations légitimes pour le derby en EuroLeague

Bien que la phase aiguë de la grippe A dure généralement de 5 à 7 jours, le retour complet, notamment au niveau de la condition physique, peut donc nécessiter plus de temps. Cette situation soulève des questions légitimes concernant l’état dans lequel se trouveront les joueurs d’Ergin Ataman pour le derby contre l’Olympiakos, planifié le vendredi 2 janvier.

Le Panathinaikos place logiquement en priorité la protection de la santé des joueurs et du personnel, mais cette épidémie crée une incertitude concernant la planification sportive. Même si la plupart des joueurs malades retrouvent leur capacité à jouer, rien n’est moins sûr que leur capacité à répondre à l’intensité élevée du derby, qui doit se jouer pour le compte de la 19ème journée d’EuroLeague. Un véritable casse-tête sportif pour les Verts athéniens.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Esake
Esake
