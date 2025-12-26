Recherche
ELITE 2

Denain, sur le podium d’ÉLITE 2, assume sa position : « Les joueurs sont des compétiteurs et vous n’avez même pas idée de leurs ambitions »

ÉLITE 2 - Troisième d’ÉLITE 2 avant le dernier match de l’année, Denain avance avec ambition, avant un déplacement délicat sur le parquet de Champagne Basket, en pleine dynamique positive.
|
00h00
Résumé
Écouter
Denain, sur le podium d’ÉLITE 2, assume sa position : « Les joueurs sont des compétiteurs et vous n’avez même pas idée de leurs ambitions »

Romain Parmentelot et Denain s’affirment cette saison en ELITE 2, au point de figurer sur le podium après 16 journées

Crédit photo : Tuan Nguyen

Troisième d’ÉLITE 2 à l’heure d’aborder le dernier rendez-vous de 2025, Denain a clairement changé de visage en décembre. Battus à Rouen en début de mois de décembre, les Dragons ont depuis enchaîné les performances de haut niveau, s’installant solidement sur le podium avant un match loin d’être anodin face à Champagne Basket, récent tombeur de Roanne.

Une réaction forte après Rouen

La défaite concédée à Rouen (93-79), face à un mal classé, avait laissé planer quelques doutes. Elle est finalement devenue un point de bascule. Depuis, Denain a aligné trois victoires de référence contre des équipes installées dans la première moitié du tableau, validant une réelle montée en puissance collective.

Cette série a propulsé le club à la troisième place du classement, confirmant que les Dragons ont les armes pour rivaliser avec les cadors du championnat, aussi bien dans l’intensité que dans la constance.

Ambition assumée, discours mesuré

Si le classement parle pour eux, le discours interne reste volontairement mesuré. Après le succès contre Nantes, Ali Bouziane rappelait que « les joueurs sont des compétiteurs et vous n’avez même pas idée de leurs ambitions », tout en soulignant la réalité de l’opposition en ELITE 2. « Il faut rester humble », ajoute le sélectionneur de l’Algérie. Un message clair : l’ambition est là, mais elle doit rester maîtrisée.

Même tonalité chez l’ailier-fort remplaçant Christian Nelson (1,99 m, 25 ans), qui insistait sur la nécessité de durer dans le haut du tableau : « Nous avons conscience que nous sommes au top et notre objectif est d’y rester. »

Un vrai test à Champagne Basket

Denain n’aura pas le temps de savourer sa belle série. Le déplacement chez Champagne Basket s’annonce piégeux, face à une équipe en confiance, récente vainqueure de Roanne et capable de hausser fortement le niveau d’intensité à domicile.

Ce dernier match de l’année servira autant de baromètre sportif que mental pour les Dragons, appelés à confirmer leur statut sans tomber dans l’excès de confiance. Un rendez-vous idéal pour mesurer si Denain peut réellement s’installer durablement parmi les prétendants du championnat.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

