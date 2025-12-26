Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ce vendredi 26 décembre ?

EuroLeague - Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ? La Roca Team retrouve l’EuroLeague ce vendredi 26 décembre (19h30) à Gaston-Médecin pour un choc de prestige face au Real Madrid, une affiche à suivre en clair à la télévision.
|
00h00
Résumé
Écouter
Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ce vendredi 26 décembre ?

Alpha Diallo et l’AS Monaco retrouvent le Real Madrid ce vendredi

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco replonge dans l’EuroLeague ce vendredi 26 décembre, avec une affiche de gala face au Real Madrid. Entre Noël et le Nouvel An, la salle Gaston-Médecin sera le théâtre d’un duel entre deux équipes affichant le même bilan (10 victoires – 7 défaites) et clairement engagées dans la course au Final Four de l’EuroLeague.

Sur un bon élan en cette fin d’année

La Roca Team aborde ce rendez-vous européen avec une confiance retrouvée. Sur la scène continentale, Monaco reste sur une performance très aboutie à domicile face au Bayern Munich, avec une attaque en feu et une production collective marquée. Plusieurs joueurs ont partagé la responsabilité offensive, à l’image d’Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans), très complet dans son apport.

En Betclic ELITE, les Monégasques ont également confirmé leur solidité. Poussés dans leurs retranchements lors d’un match spectaculaire face à Nanterre, ils ont su faire la différence au terme de deux prolongations, portés par un Mike James décisif et un Elie Okobo inspiré. Le déplacement suivant à Cholet a permis à l’ASM d’enchaîner, avec un succès maîtrisé qui la laisse en tête du championnat français à la fin de l’année civile.

Théo Maledon monte en puissance dans un collectif en reconstruction

Côté madrilène, la saison régulière reste marquée par une certaine irrégularité. Le Real Madrid a alterné des victoires arrachées dans le money-time et des revers plus nets à l’extérieur. L’effectif n’en demeure pas moins impressionnant, avec un mélange d’expérience et de puissance physique.

Autour de Mario Hezonja, Trey Lyles et du duo Campazzo – Tavares, les Merengues s’appuient notamment sur une grosse présence au rebond défensif. Un secteur clé face à Monaco, l’une des attaques les plus efficaces d’EuroLeague, qui brille aussi par sa qualité de circulation de balle et sa maîtrise du ballon. L’impact de Théo Maledon (1,93 m, 24 ans), en sortie de banc, s’avère important (12,8 points, 2,1 rebonds et 3 passes décisives en 14 matchs joués).

Comment regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ?

Bonne nouvelle pour les supporters : le match Monaco – Real Madrid sera diffusé gratuitement sur TV Monaco.

Avant-match, commentaires en direct, analyses et réactions d’après-match seront proposés autour de cette grande soirée d’EuroLeague.

TV Monaco est disponible sur :

  • Freebox : canal 900

  • Bouygues : canal 500

  • Orange : canal 400

  • SFR : canal 511

  • Canal+ : canaux 125 et 135

  • Molotov TV : en streaming gratuit

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Stéphane Eberlin et Caen veulent absolument finir l'année par un succès à Poitiers
ELITE 2
00h00Stéphane Eberlin et Caen sous très grosse pression à Poitiers pour le dernier match de l’année
Assemian Moulare lors de la large défaite de Bourg contre l'ASVEL en présaison
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL invaincue à Bourg depuis 21 ans : la JL Bourg face à une montagne historique
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Alpha Diallo et l'AS Monaco retrouvent le Real Madrid ce vendredi
EuroLeague
00h00Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ce vendredi 26 décembre ?
Romain Parmentelot et Denain s'affirment cette saison en ELITE 2, au point de figurer sur le podium après 16 journées
ELITE 2
00h00Denain, sur le podium d’ÉLITE 2, assume sa position : « Les joueurs sont des compétiteurs et vous n’avez même pas idée de leurs ambitions »
Lucas Langarita quitte Saragosse pour l'Université d'Utah, dès le deuxième semestre
NCAA
00h00La NCAA franchit une nouvelle étape, en faisant venir des prospects en cours de saison
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Robin Ducoté est touché au mollet
Betclic ELITE
00h00Dijon toujours pas au complet pour le déplacement à Boulazac
Jean-Baptiste Maille, ancien du CSP, et la SIG Strasbourg de Jānis Gailītis affrontent le Limoges CSP ce vendredi 26 décembre
Betclic ELITE
00h00Pour le coach de Strasbourg, Jānis Gailītis, le Limoges CSP reste « une équipe dangereuse »
Ajare Sanni avec les UC Santa Barbara Gauchos en 2021 en NCAA
NM1
00h00Leader de NM1, Le Havre fait venir un fort scoreur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
1 / 0