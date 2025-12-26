Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ce vendredi 26 décembre ?

L’AS Monaco replonge dans l’EuroLeague ce vendredi 26 décembre, avec une affiche de gala face au Real Madrid. Entre Noël et le Nouvel An, la salle Gaston-Médecin sera le théâtre d’un duel entre deux équipes affichant le même bilan (10 victoires – 7 défaites) et clairement engagées dans la course au Final Four de l’EuroLeague.

Sur un bon élan en cette fin d’année

La Roca Team aborde ce rendez-vous européen avec une confiance retrouvée. Sur la scène continentale, Monaco reste sur une performance très aboutie à domicile face au Bayern Munich, avec une attaque en feu et une production collective marquée. Plusieurs joueurs ont partagé la responsabilité offensive, à l’image d’Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans), très complet dans son apport.

En Betclic ELITE, les Monégasques ont également confirmé leur solidité. Poussés dans leurs retranchements lors d’un match spectaculaire face à Nanterre, ils ont su faire la différence au terme de deux prolongations, portés par un Mike James décisif et un Elie Okobo inspiré. Le déplacement suivant à Cholet a permis à l’ASM d’enchaîner, avec un succès maîtrisé qui la laisse en tête du championnat français à la fin de l’année civile.

Théo Maledon monte en puissance dans un collectif en reconstruction

Côté madrilène, la saison régulière reste marquée par une certaine irrégularité. Le Real Madrid a alterné des victoires arrachées dans le money-time et des revers plus nets à l’extérieur. L’effectif n’en demeure pas moins impressionnant, avec un mélange d’expérience et de puissance physique.

Autour de Mario Hezonja, Trey Lyles et du duo Campazzo – Tavares, les Merengues s’appuient notamment sur une grosse présence au rebond défensif. Un secteur clé face à Monaco, l’une des attaques les plus efficaces d’EuroLeague, qui brille aussi par sa qualité de circulation de balle et sa maîtrise du ballon. L’impact de Théo Maledon (1,93 m, 24 ans), en sortie de banc, s’avère important (12,8 points, 2,1 rebonds et 3 passes décisives en 14 matchs joués).

Comment regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ?

Bonne nouvelle pour les supporters : le match Monaco – Real Madrid sera diffusé gratuitement sur TV Monaco.

Avant-match, commentaires en direct, analyses et réactions d’après-match seront proposés autour de cette grande soirée d’EuroLeague.

TV Monaco est disponible sur :

Freebox : canal 900

Bouygues : canal 500

Orange : canal 400

SFR : canal 511

Canal+ : canaux 125 et 135

Molotov TV : en streaming gratuit