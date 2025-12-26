Recherche
NM1

Leader de NM1, Le Havre fait venir un fort scoreur

NM1 - Ajare Sanni est le nouveau pigiste médical du STB Le Havre. Leader de la poule B de Nationale 1, avec le meilleur bilan à la trêve, le club normand mise sur l’arrière américano-nigérian pour compenser l’absence de Jordan Robertson.
00h00
Leader de NM1, Le Havre fait venir un fort scoreur

Ajare Sanni avec les UC Santa Barbara Gauchos en 2021 en NCAA

Crédit photo : © Andrew Nelles-Imagn Images

Ajare Sanni (1,91 m, 25 ans) débarque au STB Le Havre avec l’étiquette d’un renfort déjà aguerri au basket européen. Premier de la poule B de Nationale 1, le club havrais a officialisé l’arrivée de l’arrière de 25 ans pour remplacer Jordan Robertson (1,98 m, 29 ans), blessé, et renforcer une rotation déjà ambitieuse dans la course à la montée.

 

Arrivée d’Ajare Sanni au STB Le Havre

Le STB Le Havre Basket a annoncé la signature d’Ajare Sanni en tant que pigiste médical. Américano-nigérian, l’arrière arrive pour suppléer Jordan Robertson, actuellement à l’infirmerie.

Passé par la NCAA à l’Université de Californie à Santa Barbara, Ajare Sanni a conclu son cursus universitaire sur une saison 2022-2023 plus discrète statistiquement (6,2 points par match), avant de lancer sa carrière professionnelle en Europe.

Un parcours européen en progression constante

Après une première expérience dans une modeste deuxième division lituanienne en 2023-2024, Ajare Sanni a rapidement gravi les échelons. Il s’est montré efficace en première division polonaise avec le Dziki Varsovie (10,4 points en moins de 18 minutes), puis a confirmé la saison passée en Allemagne.

À Düsseldorf, en deuxième division allemande, l’arrière a tourné à 15,1 points à 40,8% de réussite aux tirs, avec 2,3 rebonds et 3,1 passes décisives en moins de 24 minutes. Une production offensive solide, couplée à une capacité à créer pour lui-même comme pour les autres.

Un profil en adéquation avec les ambitions havraises

Dans le communiqué du club, Lauriane Dolt a détaillé les attentes autour de cette arrivée :

« Ajare est un joueur assez complet sur le poste d’arrière. Il a la capacité de se créer son tir et sait également jouer pour les autres. Sa vitesse correspond à notre style de jeu. Défensivement, il possède une belle capacité à voler des ballons. »

Avec ce renfort ciblé, le STB Le Havre entend sécuriser sa place en tête de la poule B de Nationale 1 et poursuivre sa dynamique collective, en attendant le retour de Jordan Robertson.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
