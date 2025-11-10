London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire

Les London Lions ont franchi une étape décisive dans leur ambitieux projet de salle permanente à Londres. L’équipe britannique a dévoilé lundi les détails de son étude de faisabilité, révélant des plans pour une installation ultramoderne de 15 000 places dans la capitale anglaise.

A major step toward creating a permanent home for basketball in the capital. 🏟️ Proposed arena: 15,000+ seats + 3,500-seat community arena

💷 Economic impact: £3.4 billion

👷‍♂️ Jobs created: Nearly 10,000

🏀 Basketball games: 40+ per year + 100 + other events

👩‍🦱 Community arena:… pic.twitter.com/K8oC9av9Xo — London Lions Basketball (@LondonLions) November 10, 2025

Une étude de faisabilité prometteuse avec un impact économique majeur

Le projet bénéficie du soutien officiel du maire de Londres, Sadiq Khan, qui avait annoncé en juillet son accord pour donner un siège permanent au basketball dans la ville. L’étude, menée avec The Sports Consultancy et Trivandi, confirme la viabilité d’une grande aréna d’au moins 15 000 places, accompagnée d’une salle de plus petite envergure de 3 500 places.

« Londres est la capitale sportive du monde et je suis heureux de soutenir les London Lions dans leur vision ambitieuse d’établir une nouvelle salle polyvalente dans notre ville », a déclaré le maire Sadiq Khan. L’analyse indépendante projette un impact économique total dépassant 3,4 milliards de livres sur 13 ans, avec la création d’environ 10 000 emplois.

La salle principale accueillerait environ 40 matchs de basketball par an, incluant les rencontres des London Lions et des événements internationaux majeurs, ainsi que plus de 100 performances sportives et culturelles. La salle secondaire deviendrait l’antre de l’équipe féminine des London Lions et un centre d’entraînement dédié au basketball dans la capitale.

Un investissement conséquent pour l’avenir du basketball britannique

Lenz Balan, le PDG des London Lions, a souligné l’importance de ce moment : « C’est un moment significatif pour les London Lions et le basketball britannique. Nous avons toujours su que nous avions besoin d’une vraie salle pour le basket à Londres. »

Tomas Okmanas, co-fondateur de Tesonet (start-up lituanienne, spécialisée dans le développement et l’investissement), le groupe propriétaire des Lions, a rappelé l’engagement financier considérable : « C’est presque huit millions d’euros chaque année au cours des deux dernières saisons, avec la même chose prévue pour celles à venir. Et ce n’est que le début de notre vision partagée pour le club. »

Le projet entre maintenant dans sa deuxième phase de faisabilité. Cette étape explorera les options de sites détaillées et les stratégies de financement. Le timing est optimal, avec le retour de la NBA à Londres prévu en janvier 2026 et un investissement conjoint de 10 millions de livres du gouvernement britannique et de la NBA pour développer le basketball en Angleterre. En attendant, les Londons Lions sont huitièmes sur dix dans la groupe B d’une bien triste EuroCup. Demi-finaliste de l’EuroCup en 2024, le club de la capitale (alors détenu par le groupe étasunien 777 Partners) perdait 100 000 euros par match à domicile à la Copper Box…