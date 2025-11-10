Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé

Lenny Wilkens, figure emblématique de la NBA intronisée trois fois au Hall of Fame, est décédé dimanche à l'âge de 88 ans. L'ancien joueur et entraîneur légendaire des Seattle SuperSonics laisse derrière lui un héritage exceptionnel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Crédit photo : Joe Nicholson-Imagn Images

Une légende du basketball s’est éteinte dimanche. Lenny Wilkens, l’une des personnalités les plus respectées de l’histoire de la NBA, est mort paisiblement chez lui à Medina, dans l’État de Washington, entouré de sa famille. Il avait 88 ans. Il laisse un héritage unique dans le basket professionnel américain.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, lui a rendu hommage : « Lenny Wilkens représentait ce qu’il y a de meilleur dans la NBA. Il était un joueur Hall of Fame, un entraîneur Hall of Fame et l’un des ambassadeurs les plus respectés du jeu. Il y a quatre ans, il a même reçu la distinction d’être à la fois l’un des 75 plus grands joueurs et l’un des 15 plus grands entraîneurs de l’histoire de la ligue. »

Une carrière de joueur exceptionnelle

Originaire de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, Wilkens a surmonté une enfance difficile pour devenir une star. Après des années brillantes à Providence College, les St. Louis Hawks l’ont sélectionné au premier tour de la draft 1960. Ce meneur gaucher de 1,83 m a joué 15 saisons en NBA, avec des moyennes de 16,5 points et 6,7 passes décisives par match.

Il a été neuf fois All-Star et MVP du All-Star Game. En 1969, il est devenu joueur-entraîneur des Seattle SuperSonics, un rôle qu’il a occupé pendant quatre saisons. « Tout le monde disait que j’étais comme un entraîneur sur le terrain, de toute façon », expliquait-il au Boston Globe.

L’architecte du titre historique de Seattle

C’est comme entraîneur que Wilkens a construit sa légende. De retour à Seattle en 1977, il a mené les SuperSonics en Finales NBA dès sa première saison, puis au titre en 1979 face aux Washington Bullets. Ce championnat reste le seul de l’histoire de la franchise et de la ville.

En 32 saisons sur les bancs NBA, Wilkens a dirigé six équipes et obtenu 1 332 victoires, un record resté longtemps inégalé. « J’ai toujours cru à l’équilibre », disait-il. « Je veux bien une star, mais même avec une star, il faut l’entourer du bon type de joueurs. »

Wilkens fait partie des cinq personnalités intronisées au Hall of Fame à la fois comme joueur (1989) et comme entraîneur (1998), aux côtés de John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn et Bill Russell. Il a aussi été intronisé en 2010 pour son rôle d’assistant auprès de la Dream Team olympique de 1992. Jusqu’à la fin, il est resté une figure respectée à Seattle, où sa fondation a levé des millions de dollars et où il dirigeait l’Association des entraîneurs NBA depuis 17 ans.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Nouvelles rassurantes pour Lucas Ugolin : pas de fracture !
Joan Peñarroya n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone
EuroLeague
00h00Le FC Barcelone se sépare de son coach
G League
00h00Avec une deuxième saison en G-League, Killian Hayes veut « voir la lumière au bout du tunnel »
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
ELITE 2
00h00Talis Soulhac brille à Gries-Souffel et égale ses records en LNB
Antoine Rigaudeau en 1989-1990 avec Cholet Basket
France
00h00Quand Antoine Rigaudeau, Michel Léger et Thierry Chevrier reprennent symboliquement une licence à Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs
ELITE 2
00h00« Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là… » : l’Élan Béarnais croit en son potentiel
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco redevient seul leader malgré la sanction, Saint-Quentin se rassure un peu
Betclic ELITE
00h00Antoine Eïto explique sa décision, « à l’arrache », de signer avec Boulazac
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
1 / 0