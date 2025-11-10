Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé

Une légende du basketball s’est éteinte dimanche. Lenny Wilkens, l’une des personnalités les plus respectées de l’histoire de la NBA, est mort paisiblement chez lui à Medina, dans l’État de Washington, entouré de sa famille. Il avait 88 ans. Il laisse un héritage unique dans le basket professionnel américain.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, lui a rendu hommage : « Lenny Wilkens représentait ce qu’il y a de meilleur dans la NBA. Il était un joueur Hall of Fame, un entraîneur Hall of Fame et l’un des ambassadeurs les plus respectés du jeu. Il y a quatre ans, il a même reçu la distinction d’être à la fois l’un des 75 plus grands joueurs et l’un des 15 plus grands entraîneurs de l’histoire de la ligue. »

Seattle didn’t just lose a basketball icon. We lost a man who believed in people — on the court and in the community. Thank you, Lenny Wilkens, for everything you gave this city. 💚💛 pic.twitter.com/Hw94AZjStq — Seattle Supersonics (@SeattleSonics) November 9, 2025

Une carrière de joueur exceptionnelle

Originaire de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, Wilkens a surmonté une enfance difficile pour devenir une star. Après des années brillantes à Providence College, les St. Louis Hawks l’ont sélectionné au premier tour de la draft 1960. Ce meneur gaucher de 1,83 m a joué 15 saisons en NBA, avec des moyennes de 16,5 points et 6,7 passes décisives par match.

Il a été neuf fois All-Star et MVP du All-Star Game. En 1969, il est devenu joueur-entraîneur des Seattle SuperSonics, un rôle qu’il a occupé pendant quatre saisons. « Tout le monde disait que j’étais comme un entraîneur sur le terrain, de toute façon », expliquait-il au Boston Globe.

L’architecte du titre historique de Seattle

C’est comme entraîneur que Wilkens a construit sa légende. De retour à Seattle en 1977, il a mené les SuperSonics en Finales NBA dès sa première saison, puis au titre en 1979 face aux Washington Bullets. Ce championnat reste le seul de l’histoire de la franchise et de la ville.

En 32 saisons sur les bancs NBA, Wilkens a dirigé six équipes et obtenu 1 332 victoires, un record resté longtemps inégalé. « J’ai toujours cru à l’équilibre », disait-il. « Je veux bien une star, mais même avec une star, il faut l’entourer du bon type de joueurs. »

Wilkens fait partie des cinq personnalités intronisées au Hall of Fame à la fois comme joueur (1989) et comme entraîneur (1998), aux côtés de John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn et Bill Russell. Il a aussi été intronisé en 2010 pour son rôle d’assistant auprès de la Dream Team olympique de 1992. Jusqu’à la fin, il est resté une figure respectée à Seattle, où sa fondation a levé des millions de dollars et où il dirigeait l’Association des entraîneurs NBA depuis 17 ans.