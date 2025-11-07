Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston

Jalen Green a marqué les esprits dès sa première sortie sous le maillot des Phoenix Suns. L’arrière a compilé 29 points en seulement 23 minutes de jeu, menant son équipe vers une victoire convaincante 115-102 face aux Los Angeles Clippers jeudi soir. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne d’un différentiel de +30, le meilleur de la rencontre.

Jalen Green SHINES in first game with Phoenix 😎 29 PTS | 6 3PM | W The most points in a @Suns debut since Charles Barkley's 37 in 1992! pic.twitter.com/QiYJbfixds — NBA (@NBA) November 7, 2025

Le nouveau joueur des Suns a immédiatement trouvé ses marques en inscrivant ses premiers points sur un joli panier en pénétration autour de deux défenseurs, avant d’enchaîner avec un 3-points en step-back. Green a terminé la soirée avec un impressionnant 6/13 à 3-points et 10/20 au tir global, établissant au passage un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de paniers à 3-points réussis lors de débuts avec Phoenix.

Un collectif des Suns au complet malgré l’absence de Brooks

La performance individuelle de Green s’inscrit dans un effort collectif remarquable. Les cinq titulaires de Phoenix ont tous terminé à 13 points ou plus, à l’image de la superstar Devin Booker qui a ajouté 24 points, 7 passes et 6 rebonds au record de Green. Grayson Allen a contribué avec 18 points, tandis que Royce O’Neale a inscrit 17 points, tous en seconde période. Mark Williams a pour sa part réalisé un double-double, avec 13 points et 10 rebonds.

Du côté des Clippers, privés de James Harden (raisons personnelles) et Kawhi Leonard (cheville), Ivica Zubac a été le principal point lumineux avec 23 points et 11 rebonds. Le retour de Bradley Beal à Phoenix, première fois depuis que les Suns l’ont libéré cet été, s’est soldé par une soirée difficile avec seulement 5 points à 2/14 au tir, sous les huées du public local. Cette victoire permet aux Suns (4-5) de prendre une revanche sur leur défaite précédente face aux Clippers cette saison, tout en montrant le potentiel de leur nouveau trio une fois que Dillon Brooks reviendra de blessure.