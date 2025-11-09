Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs

Betclic ÉLITE - Avec seulement six professionnels valides, le Limoges CSP n'avait pas les armes pour lutter à Paris et s'incline 93-115, malgré une belle résistance.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs

Joël Ayayi a frôlé le triple-double contre Limoges

Crédit photo : Samir Rouan / Paris Basketball

Puisqu’on a cherché pour rien, on va quand même vous livrer le fruit de cette longue quête dans les archives de la Pro A. En voyant le Paris Basketball à 96 points dès la fin du troisième quart-temps, on s’est demandé quel était le record historique en Betclic ÉLITE. Nous avons ainsi exhumé une pointe à 132 unités du… Limoges CSP en janvier 1990, face au BCM Gravelines-Dunkerque.

« Ça met tout le monde en confiance ! » 

Que les glorieux anciens du Cercle Saint-Pierre se rassurent, l’illustre (et regretté) Michael Brooks en tête (29 points ce soir-là), leur record dormira tranquille : le Paris Basketball s’étant tellement « assoupi » dans le quatrième quart-temps (19 points de tout de même, mais 29 minimum lors des trois précédents) qu’il n’a même pas battu la marque de Nancy pour cette saison 2025/26 (115-93), déjà établi contre Limoges (117 points).

– Journée 7

L’essentiel est ailleurs pour des Parisiens à l’aube d’une semaine cruciale en EuroLeague, avec le retour tant attendu de T.J. Shorts mardi puis la réception de Valence jeudi, qui doit les replacer dans le Top 10. « Des matchs comme ça mettent tout le monde en confiance », relève un Nadir Hifi qui, lui, n’a pas besoin de grand chose pour être en confiance (24 points à 9/14 en 18 minutes). « Limoges s’est fatigué au fur et à mesure de la rencontre. Nous, on a gardé le même rythme et c’est ce qui a fait la différence », explique-t-il à DAZN.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
24
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
115 93
CSP

Le CSP la tête haute, quand même…

Pour cause, avec seulement six professionnels valides, le CSP n’avait pas les armes pour rivaliser à l’Adidas Arena. Malgré cela, les coéquipiers de Gavin Ware (18 points à 6/7, 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions) ont proposé une très belle résistance pendant toute une mi-temps, simplement relégué à -6 à la pause (62-56). Et à vrai dire, on n’a pas le souvenir d’un match à 115 points encaissés, tout de même, en étant aussi admirables…

« En première période, on a montré de très belles choses », souligne Hugo Invernizzi (15 points à 3/9 et 7 passes décisives). « Mais à 5 ou 6, c’était trop difficile… En sous-effectif, ils impriment un rythme compliqué à gérer. Les jeunes ont essayé (15 minutes pour Kenny Courset, 12 minutes pour Erwann Bussing et 6 pour Clément Dubos, le fils de Fabien, qui fêtait son premier match en pro, ndlr), on est restés soudés et c’est ce qu’il faut retenir. Déjà que ça aurait été compliqué au complet, là c’était encore pire… Maintenant, ou on se plaint, ou on joue, en récupérant quand même quelques joueurs j’espère… » 

Hugo INVERNIZZI
Hugo INVERNIZZI
15
PTS
4
REB
7
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
115 93
CSP

Ayayi pas loin du triple-double 

De retour dans le peloton des poursuivants de l’AS Monaco (5v-2d), le Paris Basketball ne pourra pas vivre une soirée aussi sereine la semaine prochaine puisqu’il sera attendu samedi à Bourg-en-Bresse, sur le parquet d’un outsider qui espère mettre fin à quasiment deux ans de disette contre lui. Particulièrement piégeux après une double week européenne, et une rencontre particulière en vue pour Joël Ayayi, de retour à Ékinox.

Encore très timide en EuroLeague, où il plafonne à 2 points de moyenne à 25%, l’ex-bressan a frôlé le triple-double avec 14 points à 6/8, 8 rebonds et 11 passes décisives. « Je suis content de mon match, ça récompense le travail », a-t-il soufflé à DAZN. Et sur la performance collective ? « On les a eus à l’usure et ça s’est vu en deuxième mi-temps avec leur effectif réduit. » Circulez, il n’y avait pas grand chose à voir…

Joël AYAYI
Joël AYAYI
14
PTS
8
REB
11
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
115 93
CSP
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs
ELITE 2
00h00« Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là… » : l’Élan Béarnais croit en son potentiel
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco redevient seul leader malgré la sanction, Saint-Quentin se rassure un peu
Betclic ELITE
00h00Antoine Eïto explique sa décision, « à l’arrache », de signer avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Il ne reste (déjà) plus qu’une équipe invaincue à domicile en Betclic ÉLITE
ELITE 2
00h00Quimper perd Antoine Wallez, le nom d’un pigiste médical circule déjà
Basketball Africa League (BAL)
00h00Après une saison en Pré-Nationale, Xane d’Almeida a rejoué au niveau professionnel !
Betclic ELITE
00h00Une victoire « avec le cœur et les tripes » pour l’ASVEL face au BCM, selon Pierric Poupet
NBA
00h00Victor Wembanyama comparé à… Stephen Curry et Luka Doncic par ses pairs !
Équipe de France
00h00Pierre Vincent tempère les ambitions de coach de Tony Parker : « Ce n’est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez un bon entraîneur »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
1 / 0