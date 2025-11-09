Recherche
Betclic Élite

« Le résultat, on peut l'oublier » : Limoges déjà battu avant d'affronter Paris ?

Betclic ELITE - Limoges se déplace à l’Adidas Aréna pour clôturer la 7e journée de championnat (ce dimanche à 19 heures). Avant de se rendre dans la capitale, l’entraîneur de Limoges Dario Gjergja est revenu avec nos confrères d’Ici Limousin sur la semaine galère pour préparer le match, sans les nombreux blessés, et fait déjà une croix sur le résultat.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Le résultat, on peut l’oublier » : Limoges déjà battu avant d’affronter Paris ?

Face à l’avalanche de blessures, Dario Gjergja ne se fait que peu d’illusions sur l’issue de la rencontre à Paris.

Crédit photo : Limoges CSP

Les semaines se suivent sans que Limoges ne parvienne à sortir du cercle vicieux des blessures. Attendus à l’Adidas Aréna en clôture de la 7e journée face à Paris (ce dimanche, 19 heures en clair sur DAZN), les Limousins feront le déplacement à… six joueurs professionnels. Une situation compliquée pour jouer la victoire, mais aussi pour préparer le match, comme l’a expliqué Dario Gjergja à nos confrères d’Ici.

Le match entre Paris et Limoges ce dimanche (19h) sera déséquilibré : Limoges n'aura que 6 joueurs valides, voire peut-être 7.
Sans Leon Stergar, Mamadou Guissé, Justin Lewis et Shawn Tanner et avec l’incertitude autour de Frank Mason III, les Limougeauds peuvent déjà “oublier le résultat” selon le technicien. Ses joueurs feront face à un collectif parisien quasi complet, dont il sait le style de jeu éreintant pour l’état actuel de son équipe. “Ils changent de joueurs toutes les trois ou quatre minutes, ils sont tout le temps frais. Nous, nous ne sommes pas capables d’avoir cette fraîcheur”, alerte-t-il en soulignant l’état de “surcharge” de certains joueurs.

Au-delà des rencontres, les sessions d’entraînement se trouvent impactées par la réduction d’effectif. Alors le coach Gjergja s’adapte : “C’est lourd, mais je veux remercier les enfants, les joueurs espoirs. Ils essayent de faire quelque chose pour nous aider, mais ce n’est pas facile”

Conscient qu’un résultat positif sera difficile à accrocher face à une équipe d’EuroLeague, Limoges tentera coûte que coûte de ralentir les Parisiens. Au vu de l’état des troupes semble presque impossible aux yeux de tous, à commencer par le staff réaliste.

Betclic ELITE - Sorti en fin de match face à Monaco, Leon Stergar, l’arrière du Limoges CSP, souffre d’une entorse à une cheville. Une absence assez longue se profile pour l’international slovène, un coup dur pour l’équipe de Dario Djerga.
athenes93
Ça sent le 50 points à la mi temps. Pas à rougir de s'en prendre une bonne au vu de la situation.
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
C'est pas sur car Paris doit aussi gérer la fatigue, et à un moment, même inconsciemment l'équipe vas ralentir automatiquement. Le fait de gagner de 50 pts ne rapporte rien de plus.
Répondre
(0) J'aime
jc87
Paris c'est vraiment une équipe qui joue son jeu à fond du début à la fin sans se poser de questions. Rien à voir avec Monaco par exemple qui fait souvent le minimum syndical pour l'emporter. En résumé ça s'annonce mal pour le CSP.
Répondre
(0) J'aime
