« Le résultat, on peut l’oublier » : Limoges déjà battu avant d’affronter Paris ?

Les semaines se suivent sans que Limoges ne parvienne à sortir du cercle vicieux des blessures. Attendus à l’Adidas Aréna en clôture de la 7e journée face à Paris (ce dimanche, 19 heures en clair sur DAZN), les Limousins feront le déplacement à… six joueurs professionnels. Une situation compliquée pour jouer la victoire, mais aussi pour préparer le match, comme l’a expliqué Dario Gjergja à nos confrères d’Ici.

Sans Leon Stergar, Mamadou Guissé, Justin Lewis et Shawn Tanner et avec l’incertitude autour de Frank Mason III, les Limougeauds peuvent déjà “oublier le résultat” selon le technicien. Ses joueurs feront face à un collectif parisien quasi complet, dont il sait le style de jeu éreintant pour l’état actuel de son équipe. “Ils changent de joueurs toutes les trois ou quatre minutes, ils sont tout le temps frais. Nous, nous ne sommes pas capables d’avoir cette fraîcheur”, alerte-t-il en soulignant l’état de “surcharge” de certains joueurs.

Au-delà des rencontres, les sessions d’entraînement se trouvent impactées par la réduction d’effectif. Alors le coach Gjergja s’adapte : “C’est lourd, mais je veux remercier les enfants, les joueurs espoirs. Ils essayent de faire quelque chose pour nous aider, mais ce n’est pas facile”.

Conscient qu’un résultat positif sera difficile à accrocher face à une équipe d’EuroLeague, Limoges tentera coûte que coûte de ralentir les Parisiens. Au vu de l’état des troupes semble presque impossible aux yeux de tous, à commencer par le staff réaliste.