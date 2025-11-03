Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco

Recherche
Betclic Élite

Betclic ELITE - Sorti en fin de match face à Monaco, Leon Stergar, l’arrière du Limoges CSP, souffre d’une entorse à une cheville. Une absence assez longue se profile pour l’international slovène, un coup dur pour l’équipe de Dario Djerga.
00h00
Blessé, l’arrière du Limoges CSP Leon Stergar va devoir manquer le mois de novembre

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Le Limoges CSP n’avait vraiment pas besoin de ça. Dimanche soir, lors de la défaite contre Monaco à Beaublanc, Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) a quitté le parquet en boitant sévèrement, soutenu par le staff. Le Populaire du Centre a révélé ce lundi soir que l’arrière slovène souffrait d’une entorse à une cheville, une blessure qui devrait le tenir écarté des terrains « pendant près de trois semaines ».

Une nouvelle tuile pour Dario Djerga et son groupe

Déjà privé de Vincent Amsellem (remplacé par Théo Magrit), Shawn Tanner, Mamadou Guisse, Frank Mason III et de Justin Lewis, le CSP perd un nouveau cadre alors que le calendrier s’annonce chargé. Auteur d’un bon début de saison (11,3 points, 3 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne), Leon Stergar s’était encore distingué face à Monaco avec 12 points inscrits avant sa sortie.

PROFIL JOUEUR
Leon STERGAR
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 25 ans (17/03/2000)
Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,3
#43
REB
3
#83
PD
2,4
#55

Un effectif décimé avant le déplacement à Paris

Le club limougeaud espère récupérer Frank Mason pour le prochain match face au Paris Basketball, tandis que Justin Lewis reste incertain après son entorse à la cheville contractée contre Le Portel. Quant à Leon Stergar, il va devoir patienter avant de retrouver les parquets, laissant un vide conséquent dans la rotation de Dario Djerga.

lulutoutvert
c'est un désenvouteur qu'il faut recruter en priorité
metal79
Et guissé et Tanner ? Ça devient long leurs absences .
