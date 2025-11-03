Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco

Le Limoges CSP n’avait vraiment pas besoin de ça. Dimanche soir, lors de la défaite contre Monaco à Beaublanc, Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) a quitté le parquet en boitant sévèrement, soutenu par le staff. Le Populaire du Centre a révélé ce lundi soir que l’arrière slovène souffrait d’une entorse à une cheville, une blessure qui devrait le tenir écarté des terrains « pendant près de trois semaines ».

Une nouvelle tuile pour Dario Djerga et son groupe

Déjà privé de Vincent Amsellem (remplacé par Théo Magrit), Shawn Tanner, Mamadou Guisse, Frank Mason III et de Justin Lewis, le CSP perd un nouveau cadre alors que le calendrier s’annonce chargé. Auteur d’un bon début de saison (11,3 points, 3 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne), Leon Stergar s’était encore distingué face à Monaco avec 12 points inscrits avant sa sortie.

PROFIL JOUEUR Leon STERGAR Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 25 ans (17/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,3 #43 REB 3 #83 PD 2,4 #55

Un effectif décimé avant le déplacement à Paris

Le club limougeaud espère récupérer Frank Mason pour le prochain match face au Paris Basketball, tandis que Justin Lewis reste incertain après son entorse à la cheville contractée contre Le Portel. Quant à Leon Stergar, il va devoir patienter avant de retrouver les parquets, laissant un vide conséquent dans la rotation de Dario Djerga.