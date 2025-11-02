Recherche
Betclic Élite

Nouvelle blessure dans les rangs de Limoges ?

Betclic ELITE - Battu à domicile par l’AS Monaco, le Limoges CSP a perdu en cours de match Leon Stergar, qui s’ajoute à l’avalanche de blessures limousines en ce début de saison…
00h00
Nouvelle blessure dans les rangs de Limoges ?

Limoges a perdu Leon Stergar sur blessure lors de la défaite face à Monaco.

Crédit photo : Limoges CSP

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Limoges CSP. Déjà privé de plusieurs joueurs, le club limousin a vu Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) sortir prématurément de la rencontre perdue ce dimanche 2 novembre face à Monaco, laissant planer le doute et l’inquiétude sur son état de santé.

Auteure d’un début de match canon, l’AS Monaco s’est imposée à Beaublanc face à Limoges en clôture de la sixième journée de Betclic ELITE.
Monaco prend Limoges de vitesse à Beaublanc pour le retour de Yoan Makoundou – BeBasket
Rédaction

Auteur de 12 points face à la Roca Team, Leon Stergar a été évacué du terrain porté par le staff technique, ne parvenant pas à poser la jambe gauche après un choc à deux minutes du coup de sifflet final. Si la gravité du contact est encore inconnue, sa potentielle absence serait préjudiciable pour le CSP, avec qui il tourne à 11,2 points, 3,2 rebonds et 2 passes cette saison. Son forfait s’ajouterait à la longue liste d’absences du club cette saison.

Leon STERGAR
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 25 ans (17/03/2000)
Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,2
#46
REB
3
#85
PD
2,3
#61

Shawn Tanner, Mamadou Guisse, Frank Mason III, ou encore Justin Lewis étaient absents face à Monaco, tous soignant des blessures à divers stades de rémission selon les informations de Ici Limousin. Si le premier n’a pour l’heure pas de date de retour espéré, l’ailier franco-belge devrait pour sa part faire son retour dimanche prochain à l’Adidas Arena face au Paris Basketball. Frank Mason devrait quant à lui faire son retour à la compétition prochainement après avoir été ménagé contre Le Portel mardi puis contre Monaco ce dimanche. Enfin, le timing de retour de Justin Lewis, sorti sur une entorse de la cheville mardi soir contre Le Portel, reste flou.

Betclic ELITE - Touché par une cascade de blessures, le Limoges CSP a perdu contre Le Portel mardi soir. Ce jeudi, le club a officialisé la signature de Théo Magrit, tandis qu’Ici Limousin a donné des nouvelles des blessés, avec un retour espéré prochainement pour Mamadou Guisse.
Le point sur l’infirmerie du Limoges CSP – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Limoges
Limoges
Suivre

