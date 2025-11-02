Nouvelle blessure dans les rangs de Limoges ?

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Limoges CSP. Déjà privé de plusieurs joueurs, le club limousin a vu Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) sortir prématurément de la rencontre perdue ce dimanche 2 novembre face à Monaco, laissant planer le doute et l’inquiétude sur son état de santé.

QT4 | 8’ Noooon… Léon qui sort sur blessure… 🟢69-90⚪️ — Limoges CSP (@limogescsp) November 2, 2025

Auteur de 12 points face à la Roca Team, Leon Stergar a été évacué du terrain porté par le staff technique, ne parvenant pas à poser la jambe gauche après un choc à deux minutes du coup de sifflet final. Si la gravité du contact est encore inconnue, sa potentielle absence serait préjudiciable pour le CSP, avec qui il tourne à 11,2 points, 3,2 rebonds et 2 passes cette saison. Son forfait s’ajouterait à la longue liste d’absences du club cette saison.

PROFIL JOUEUR Leon STERGAR Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 25 ans (17/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,2 #46 REB 3 #85 PD 2,3 #61

Shawn Tanner, Mamadou Guisse, Frank Mason III, ou encore Justin Lewis étaient absents face à Monaco, tous soignant des blessures à divers stades de rémission selon les informations de Ici Limousin. Si le premier n’a pour l’heure pas de date de retour espéré, l’ailier franco-belge devrait pour sa part faire son retour dimanche prochain à l’Adidas Arena face au Paris Basketball. Frank Mason devrait quant à lui faire son retour à la compétition prochainement après avoir été ménagé contre Le Portel mardi puis contre Monaco ce dimanche. Enfin, le timing de retour de Justin Lewis, sorti sur une entorse de la cheville mardi soir contre Le Portel, reste flou.