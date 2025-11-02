Monaco prend Limoges de vitesse à Beaublanc pour le retour de Yoan Makoundou

En déplacement au Palais des Sports de Beaublanc ce dimanche 2 novembre, l’AS Monaco voulait enchaîner une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues face à des Limougeauds désireux de se relancer après la défaite frustrante face au Portel cinq jours plus tôt. C’est désormais chose faite pour Matthew Strazel et ses coéquipiers, qui s’imposent 77-94 en clôture de la sixième journée de championnat.

Makoundou incisif pour son retour

La rencontre a perdu très rapidement tout suspense, tant les Monégasques ont appuyé sur l’accélérateur d’entrée. La Roca Team a infligé un 10-0 aux Limougeauds, qui n’inscrivent leur premier panier qu’après 5 minutes et 20 secondes de jeu. Largement installé en tête, Vassilis Spanoulis a pu lancer Yoan Makoundou après sept minutes de jeu, l’intérieur signant ainsi ses débuts cette saison pour son retour de blessure à l’épaule. Tout réussit aux Monégasques, qui bouclent le premier quart sur un buzzer de Terry Tarpey (31-11).

🚀 | L'@ASMonaco_Basket est en démonstration ! 20 points d'avance à la fin du premier quart ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€ par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/dcpA8p36QK — DAZN France (@DAZN_FR) November 2, 2025

Dominés dans les grandes largeurs dès le début de la rencontre, les Limougeauds ont littéralement été pris de vitesse par Monaco. Les récipiendaires ont provoqué de nombreuses fautes du CSP, à l’image de Nicolas Lang qui comptait déjà trois fautes après quinze minutes ou d’Armaan Franklin qui a frôlé l’antisportive sur Matthew Strazel (54-26, 18’). Pour son retour, Makoundou s’est montré à son avantage sur de nombreuses actions, avec un 3-points d’entrée puis des dunks spectaculaires, pour terminer meilleur marqueur à mi-chemin avec déjà 11 de ses 14 points au compteur (56-28, 20’).

Limoges réplique, mais perd Stergar…

Au retour des vestiaires, Limoges montre un bien meilleur visage. Son intérieur shooteur Hugo Invernizzi reprend des couleurs avec trois 3-points en six minutes, lui qui était jusque-là à la peine aux tirs (63-38, 26’). Le vétéran limougeaud, bien en place en défense, termine par ailleurs la rencontre avec 12 points. Son effort, mêlé à la belle copie de Gavin Ware dans la raquette (19 points), permet au CSP de repasser sous les 20 points d’écart. Mais pas d’inverser la vapeur, tant Monaco avait pris ses distances dans les vingt premières minutes.

💥 | 9-0 série en cours pour le @limogescsp ! Gavin Ware montre les muscles ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€ par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/m8zND2gVzP — DAZN France (@DAZN_FR) November 2, 2025

Grâce à son sprint impressionnant en première mi-temps, l’AS Monaco dispose de Limoges à Beaublanc 77-94. Les hommes de Vassilis Spanoulis bouclent ainsi leur semaine à trois matchs par une troisième victoire, et retrouvent Le Mans en tête du championnat. Battu, Limoges peut toutefois sortir du match la tête haute, après avoir montré un bien meilleur visage et beaucoup d’orgueil en seconde mi-temps. Dario Gjergja et ses joueurs devront montrer ce même esprit guerrier pour affronter leur calendrier ardu : un déplacement à Paris dimanche 9 novembre avant la réception de l’ASVEL dimanche 16. La soirée laisse toutefois une inquiétude planer : une potentielle nouvelle blessure, celle de Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) sorti à deux minutes de la fin porté par le staff…