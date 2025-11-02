Recherche
Betclic Élite

Monaco prend Limoges de vitesse à Beaublanc pour le retour de Yoan Makoundou

Betclic ELITE - Auteure d’un début de match canon, l’AS Monaco s’est imposée 94-77 à Beaublanc face à Limoges en clôture de la sixième journée, avec un Yoan Makoundou déjà efficace pour son retour de blessure. Les joueurs de Vassilis Spanoulis retrouvent ainsi Le Mans en tête du championnat.
|
00h00
Yoan Makoundou et les Monégasques ont rapidement tué le suspense sur le parquet de Limoges.

Crédit photo : Limoges CSP

En déplacement au Palais des Sports de Beaublanc ce dimanche 2 novembre, l’AS Monaco voulait enchaîner une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues face à des Limougeauds désireux de se relancer après la défaite frustrante face au Portel cinq jours plus tôt. C’est désormais chose faite pour Matthew Strazel et ses coéquipiers, qui s’imposent 77-94 en clôture de la sixième journée de championnat.

Makoundou incisif pour son retour

La rencontre a perdu très rapidement tout suspense, tant les Monégasques ont appuyé sur l’accélérateur d’entrée. La Roca Team a infligé un 10-0 aux Limougeauds, qui n’inscrivent leur premier panier qu’après 5 minutes et 20 secondes de jeu. Largement installé en tête, Vassilis Spanoulis a pu lancer Yoan Makoundou après sept minutes de jeu, l’intérieur signant ainsi ses débuts cette saison pour son retour de blessure à l’épaule. Tout réussit aux Monégasques, qui bouclent le premier quart sur un buzzer de Terry Tarpey (31-11).

LIRE AUSSI
Blessé à l’épaule avant le début de la saison, Yoan Makoundou a obtenu le feu vert du staff monégasque pour effectuer son retour face à Limoges.
Remis de blessure, Yoan Makoundou retrouve les parquets face à Limoges – BeBasket
Rédaction

Dominés dans les grandes largeurs dès le début de la rencontre, les Limougeauds ont littéralement été pris de vitesse par Monaco. Les récipiendaires ont provoqué de nombreuses fautes du CSP, à l’image de Nicolas Lang qui comptait déjà trois fautes après quinze minutes ou d’Armaan Franklin qui a frôlé l’antisportive sur Matthew Strazel (54-26, 18’). Pour son retour, Makoundou s’est montré à son avantage sur de nombreuses actions, avec un 3-points d’entrée puis des dunks spectaculaires, pour terminer meilleur marqueur à mi-chemin avec déjà 11 de ses 14 points au compteur (56-28, 20’).

Limoges réplique, mais perd Stergar…

Au retour des vestiaires, Limoges montre un bien meilleur visage. Son intérieur shooteur Hugo Invernizzi reprend des couleurs avec trois 3-points en six minutes, lui qui était jusque-là à la peine aux tirs (63-38, 26’). Le vétéran limougeaud, bien en place en défense, termine par ailleurs la rencontre avec 12 points. Son effort, mêlé à la belle copie de Gavin Ware dans la raquette (19 points), permet au CSP de repasser sous les 20 points d’écart. Mais pas d’inverser la vapeur, tant Monaco avait pris ses distances dans les vingt premières minutes.

Grâce à son sprint impressionnant en première mi-temps, l’AS Monaco dispose de Limoges à Beaublanc 77-94. Les hommes de Vassilis Spanoulis bouclent ainsi leur semaine à trois matchs par une troisième victoire, et retrouvent Le Mans en tête du championnat. Battu, Limoges peut toutefois sortir du match la tête haute, après avoir montré un bien meilleur visage et beaucoup d’orgueil en seconde mi-temps. Dario Gjergja et ses joueurs devront montrer ce même esprit guerrier pour affronter leur calendrier ardu : un déplacement à Paris dimanche 9 novembre avant la réception de l’ASVEL dimanche 16. La soirée laisse toutefois une inquiétude planer : une potentielle nouvelle blessure, celle de Leon Stergar (1,92 m, 25 ans) sorti à deux minutes de la fin porté par le staff…

Betclic ELITE – Journée 6
31/10/2025
SQB Saint-Quentin
65 89
JSF Nanterre
01/11/2025
JLB Bourg-en-Bresse
101 81
JDA Dijon
SIG Strasbourg
86 82
NAN Nancy
LEP Le Portel
87 92
BCM Gravelines
CHO Cholet
80 84
MSB Le Mans
ASV ASVEL
85 86
CHA Chalon
02/11/2025
BOU Boulazac
PAR Paris Basketball
CSP Limoges
ASM Monaco

 

Arthur Puybertier
Monaco
Monaco
Limoges
Limoges
Commentaires

thetruth
On a donc une confirmation ce soir ! Nicolas Lang peut faire de magnifiques matchs contre les équipes du ventre mou de Betclic Élite avec un joli % à 3 pts et être totalement transparent quand le niveau défensif s'élève. Côté Monaco, J. Begarin et D. Michineau sont bien pour jouer en Betclic Élite mais ils ne peuvent pas exister en Euroleague. Le premier, dort en attaque et envoie des fléchettes, le second ne peut pas être adroit à 3 pts avec une telle gestuelle. Le reste de l'équipe est vraiment intéressant et il manquait M. James et D. Theis, impressionnant
jamesnaysmith- Modifié
Certes, mais il a un profil où il doit être mis dans de bonnes conditions, avec des sytèmes mis parfaitement en place par son meneur, ainsi que de bons écrans. Et là...
lou_grand
On n'a pas trop à rougir de cette défaite. On a joué tout le match, sans lâcher. Maintenant, si on perd encore un joueur, en plus celui qui surnageait sur la ligne arrière, on va se faire une saison galère, surtout qu'on va à Paris puis on reçoit l'asvel. La défaite contre Le Portel est encore plus douloureuse. Heureusement que derrière nous, ca ne gagne pas beaucoup non plus.
