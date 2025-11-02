Recherche
Betclic Élite

Remis de blessure, Yoan Makoundou retrouve les parquets face à Limoges

Betclic ELITE - Blessé à l’épaule avant le début de la saison, Yoan Makoundou a obtenu le feu vert du staff monégasque pour effectuer son retour en championnat face à Limoges.
|
00h00
Résumé
Écouter
Remis de blessure, Yoan Makoundou retrouve les parquets face à Limoges

Yoan Makoundou peut enfin lancer sa saison face à Limoges après plusieurs semaines loin des parquets.

Crédit photo : Sébastien Grasset

En déplacement à Beaublanc pour clôturer la sixième journée de Betclic ELITE, l’AS Monaco peut désormais compter sur le retour de Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) dans son groupe, l’intérieur français étant remis de blessure.

Intéressant en présaison (8,7 points en 14 minutes de moyenne) lorsque Vassilis Spanoulis était encore à l’EuroBasket avec la Grèce, Yoan Makoundou s’était “démis l’épaule” selon son entraîneur interrogé à son sujet lors de la SuperCoupe LNB, ce qui l’éloignait des terrains jusqu’à “début novembre”.

LIRE AUSSI
Après deux saisons passées en prêt, Yoan Makoundou était censé quitter l'AS Monaco pour le FC Barcelone. Mais l'intérieur français a été rattrapé par la Roca Team au dernier moment, entraînant une certaine circonspection chez lui. En attendant, il s'épanouit avec les Bleus, avec qui il pourrait disputer sa première compétition internationale.
Yoan Makoundou désabusé par son retour à l’AS Monaco : « Je l’ai appris sur les réseaux sociaux » – BeBasket
Rédaction

Le timing de son retour est parfaitement respecté, lui qui observait encore ses coéquipiers depuis les tribunes face au Panathinaïkos vendredi 31 octobre. Makoundou s’est présenté en tenue de match avec la Roca Team face à Limoges dimanche 2 novembre, rentrant même en jeu après 7 minutes à Beaublanc.

Pas spécialement content de revenir en Principauté à la base, Makoundou doit maintenant minimiser ce faux-départ dans sa saison pour se faire une place dans la rotation intérieure de Monaco.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
