Remis de blessure, Yoan Makoundou retrouve les parquets face à Limoges

En déplacement à Beaublanc pour clôturer la sixième journée de Betclic ELITE, l’AS Monaco peut désormais compter sur le retour de Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) dans son groupe, l’intérieur français étant remis de blessure.

Le comeback 🦾 🔙 De retour de blessure, Yoan Makoundou est prêt pour ce soir à Limoges 🔥#RocaTeam #BetclicELITE pic.twitter.com/M3RFkcNxRK — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 2, 2025

Intéressant en présaison (8,7 points en 14 minutes de moyenne) lorsque Vassilis Spanoulis était encore à l’EuroBasket avec la Grèce, Yoan Makoundou s’était “démis l’épaule” selon son entraîneur interrogé à son sujet lors de la SuperCoupe LNB, ce qui l’éloignait des terrains jusqu’à “début novembre”.

Le timing de son retour est parfaitement respecté, lui qui observait encore ses coéquipiers depuis les tribunes face au Panathinaïkos vendredi 31 octobre. Makoundou s’est présenté en tenue de match avec la Roca Team face à Limoges dimanche 2 novembre, rentrant même en jeu après 7 minutes à Beaublanc.

Pas spécialement content de revenir en Principauté à la base, Makoundou doit maintenant minimiser ce faux-départ dans sa saison pour se faire une place dans la rotation intérieure de Monaco.