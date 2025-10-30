Le point sur l’infirmerie du Limoges CSP

Le Limoges CSP traverse une période délicate sur le plan physique. Mardi, lors de la défaite à Beaublanc face au Portel, l’équipe de Dario Gjergja devait composer sans cinq joueurs. Jeudi, le club a réagi en engageant Théo Magrit (1,89 m, 24 ans). Dans le même temps, Ici Limousin a fait le point sur les blessés, alors que la réception de Monaco approche ce dimanche.

Retour imminent pour Mam Guisse

L’ailier Mamadou Guisse (1,97 m, 23 ans) devrait bientôt retrouver les parquets. Son retour est espéré après le match contre la Roca Team. De son côté, Justin Lewis (2,01 m, 23 ans), sorti sur une entorse de la cheville mardi soir, reste très incertain pour la prochaine rencontre. En revanche, bonne nouvelle pour Frank Mason III (1,82 m, 31 ans) : l’ancien joueur NBA, ménagé contre Le Portel, devrait faire son retour à la compétition.

Un effectif encore diminué



Comme souvent depuis le début de saison, plusieurs joueurs du CSP devraient serrer les dents pour tenir leur place ce week-end. En revanche, aucune date n’est encore évoquée pour Shawn Tanner, dont la situation reste floue. Ces absences à répétition compliquent la tâche du staff limougeaud, qui doit gérer un groupe épuisé à l’approche d’un nouveau défi majeur en Betclic ELITE face à Monaco.