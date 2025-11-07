Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche

C’est une poisse comme on en a rarement vu. Depuis ce début de saison de Betclic ÉLITE, le Limoges CSP ne peut pas jouer à 100% de ses capacités. Le club est handicapé par une avalanche de blessures qui touchait d’abord les postes 1 et 3, mais qui touche maintenant tout l’effectif. Le docteur Guillaume Gerbaud parlait au Populaire du centre d’un « cercle vicieux », avec des joueurs davantage sollicités pour pallier les absences, et qui se retrouvent forcément plus susceptibles de se blesser musculairement.

Les pépins physiques s’accumulent ainsi, jusqu’à atteindre un point où l’équipe ne peut pas défendre ses chances comme elle le voudrait. Un point maximum semble être atteint ce week-end, puisque le club actuellement 10e de Betclic ÉLITE va se déplacer chez le Paris Basketball (3e) avec seulement… six joueurs.

Six joueurs valides

En effet, en plus des absences déjà anciennes de Shawn Tanner, Vincent Amsellem ou Mamadou Guissé (dont le retour était espéré ce dimanche, mais devra finalement attendre le week-end prochain), se sont ajoutées trois supplémentaires récemment : Justin Lewis, Leon Stergar et même le meneur espoir Théo Balima, qui ne sera pas non plus de la partie.

Cerise sur le gâteau, le Populaire du Centre, qui distille ces informations, explique aussi que Frank Mason est incertain pour cette rencontre, et que Nikola Jovanovic joue blessé et à seulement « 80% de ses capacités. » En bref, six joueurs sont valides et certains de disputer la rencontre : le pigiste Théo Magrit, l’infatigable Nicolas Lang, Armaan Franklin, Hugo Invernizzi, Gavin Ware et donc Nikola Jovanovic. Le staff devra bricoler pour le reste.

Face à un Paris Basketball en difficulté sur la scène européenne mais qui reste sur 3 victoires d’affilée en championnat, porté par l’ambiance de l’Adidas Arena, le défi s’annonce colossal pour Limoges. Les cinq dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par une victoire parisienne. Les bookmakers donnent une cote très basse pour le PBB, grand favori face à un CSP décimé.

Dans ce contexte, le coach Dario Gjergja n’aura d’autre choix que de miser sur la solidarité, l’énergie et l’expérience de ses cadres pour tenter d’exister. Ils devront surtout s’accrocher mentalement pour espérer limiter les dégâts, en attendant des jours meilleurs sur le plan médical.