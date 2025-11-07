Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche

Betclic ÉLITE - Le match entre Paris et Limoges ce dimanche (19h) se jouera avec des effectifs déséquilibrés : le Limoges CSP, dont le cercle vicieux de blessures ne s'arrête pas, se déplacera à l'Adidas Arena avec seulement 6 joueurs valides, voire peut-être 7.
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche

Justin Lewis (blessé) et Frank Mason (incertain) parmi la liste des joueurs touchés à Limoges

Crédit photo : Claire Macel / Nanterre 92

C’est une poisse comme on en a rarement vu. Depuis ce début de saison de Betclic ÉLITE, le Limoges CSP ne peut pas jouer à 100% de ses capacités. Le club est handicapé par une avalanche de blessures qui touchait d’abord les postes 1 et 3, mais qui touche maintenant tout l’effectif. Le docteur Guillaume Gerbaud parlait au Populaire du centre d’un « cercle vicieux », avec des joueurs davantage sollicités pour pallier les absences, et qui se retrouvent forcément plus susceptibles de se blesser musculairement.

Les pépins physiques s’accumulent ainsi, jusqu’à atteindre un point où l’équipe ne peut pas défendre ses chances comme elle le voudrait. Un point maximum semble être atteint ce week-end, puisque le club actuellement 10e de Betclic ÉLITE va se déplacer chez le Paris Basketball (3e) avec seulement… six joueurs.

Six joueurs valides

En effet, en plus des absences déjà anciennes de Shawn Tanner, Vincent Amsellem ou Mamadou Guissé (dont le retour était espéré ce dimanche, mais devra finalement attendre le week-end prochain), se sont ajoutées trois supplémentaires récemment : Justin Lewis, Leon Stergar et même le meneur espoir Théo Balima, qui ne sera pas non plus de la partie.

Cerise sur le gâteau, le Populaire du Centre, qui distille ces informations, explique aussi que Frank Mason est incertain pour cette rencontre, et que Nikola Jovanovic joue blessé et à seulement « 80% de ses capacités. » En bref, six joueurs sont valides et certains de disputer la rencontre : le pigiste Théo Magrit, l’infatigable Nicolas Lang, Armaan Franklin, Hugo Invernizzi, Gavin Ware et donc Nikola Jovanovic. Le staff devra bricoler pour le reste.

LIRE AUSSI

Face à un Paris Basketball en difficulté sur la scène européenne mais qui reste sur 3 victoires d’affilée en championnat, porté par l’ambiance de l’Adidas Arena, le défi s’annonce colossal pour Limoges. Les cinq dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par une victoire parisienne. Les bookmakers donnent une cote très basse pour le PBB, grand favori face à un CSP décimé.

Dans ce contexte, le coach Dario Gjergja n’aura d’autre choix que de miser sur la solidarité, l’énergie et l’expérience de ses cadres pour tenter d’exister. Ils devront surtout s’accrocher mentalement pour espérer limiter les dégâts, en attendant des jours meilleurs sur le plan médical.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Limoges se déplacera à… six joueurs chez le Paris Basketball dimanche
Interviews
00h00Vincent Pourchot à Nilvange, en Nationale 3 : « C’est le challenge le plus intéressant pour finir ma carrière »
EuroBasket masculin
00h00La FIBA lève la suspension de la sélection de Grande-Bretagne, qui disputera bien les qualifications à la Coupe du Monde
ELITE 2
00h00Matthieu Gauzin rebondit à Antibes, après le départ d’Antoine Eito
NBA
00h00Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
Yvan Ouedraogo, remis de sa commotion, prêt à relancer l’ALM Évreux
ELITE 2
00h00Yvan Ouedraogo, remis de sa commotion, prêt à relancer l’ALM Évreux
Coupe du Monde féminine
00h00Julie Barennes renforce l’Allemagne pour la Coupe du Monde 2026 !
Yohan Choupas et Chalon vont jouer le derby bourguignon contre Dijon
Betclic ELITE
00h007e journée de Betclic ÉLITE : Paris – Limoges gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Gravelines
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
1 / 0