Betclic Élite

7e journée de Betclic ÉLITE : Paris – Limoges gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Gravelines

Betclic ELITE - La 7e journée de Betclic ÉLITE s’annonce encore animée ce week-end. Au programme : un multiplex riche samedi soir, un choc entre Gravelines et l’ASVEL, avant le grand rendez-vous de dimanche à l’Adidas Arena où Paris affrontera Limoges, en clair et gratuitement sur DAZN.
00h00
Résumé
Écouter
Yohan Choupas et Chalon vont jouer le derby bourguignon contre Dijon

Après une 6e journée pleine de surprises, la Betclic ÉLITE enchaîne dès ce week-end avec sa 7e journée, répartie sur trois jours et entièrement diffusée sur DAZN. Entre un multiplex haletant samedi, un déplacement délicat de l’ASVEL à Gravelines et une affiche de prestige entre Paris et Limoges dimanche soir (gratuite en clair), les fans de basket français vont encore être servis.

DAZN BeBasket

Nancy – Cholet : ouvrir la 7e journée en beauté

Cette 7e journée de Betclic ÉLITE débute ce vendredi soir par une belle opposition entre Nancy et Cholet, deux formations au profil bien différent mais aux ambitions similaires : s’installer durablement dans la première moitié du classement.

À domicile, le SLUC Nancy voudra capitaliser sur sa solidité collective et son public de Gentilly, toujours bouillant, pour faire tomber une équipe choletaise en quête de régularité. De son côté, Cholet Basket espère retrouver l’efficacité offensive qui a fait sa force en début de saison, portée par ses jeunes talents français (De Sousa, Towo-Nansi etc.) et ses cadres expérimentés.

Un duel équilibré, prometteur et à suivre en direct sur DAZN dès 20h30, pour lancer idéalement un week-end 100 % basket.

Gravelines – ASVEL : les Villeurbannais sous pression

Après un calendrier européen dense, l’ASVEL repart à l’assaut du championnat avec un déplacement périlleux à Gravelines-Dunkerque. Toujours à la recherche de constance, les joueurs de Pierric Poupet doivent confirmer face à un BCM porté par son public de Sportica.

La rencontre, commentée par Clément Halberstadt, sera à suivre en direct samedi à 20h30 sur DAZN.

Paris – Limoges : la belle affiche gratuite du week-end

C’est le rendez-vous à ne pas manquer : le Paris Basketball reçoit le Limoges CSP ce dimanche à 19h, dans une rencontre diffusée gratuitement sur DAZN.
L’Adidas Arena accueillera un duel entre le champion de France en titre et une équipe limougeaude en reconstruction, toujours fidèle à son esprit combatif. Erwan Abautret et Stephen Brun seront aux commentaires dès 18h50 pour une présentation premium.

Un week-end complet sur DAZN

Comme chaque semaine, l’intégralité de la Betclic ÉLITE est à vivre sur DAZN, avec un dispositif exceptionnel et un match en clair chaque dimanche soir.

Le programme complet de la 7e journée :

  • Vendredi 7 novembre à 20h30 : Nancy – Cholet

  • Samedi 8 novembre à partir de 18h : Multiplex avec Le Mans – Strasbourg, Boulazac – Bourg-en-Bresse, Nanterre – Le Portel et Chalon-sur-Saône – Dijon

  • Samedi à 20h30 : Gravelines-Dunkerque – ASVEL

  • Dimanche à 16h30 : Monaco – Saint-Quentin

  • Dimanche à 19h : Paris – Limoges (diffusé gratuitement)

Avec son dispositif renforcé, DAZN continue de mettre en avant le basket français et d’élargir son audience auprès des fans de Betclic ÉLITE.

