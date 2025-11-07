Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix

Une seule rencontre était programmée dans la nuit NBA de jeudi à vendredi, avant une salve de rencontre de NBA Cup. Sur le parquet de Phoenix, des Los Angeles Clippers diminués se sont inclinés 115 à 102 avec la première dans le cinq majeur de Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) cette saison. L’ancien capitaine des Bleus, qui avait démarré huit matchs la saison dernière, n’a pas suffisamment pesé pour changer l’issue de la rencontre.

Starting 5️⃣ vs. Suns 🏀 Kris Dunn

🏀 Bradley Beal

🏀 Derrick Jones Jr.

🏀 Nico Batum

🏀 Ivica Zubac pic.twitter.com/5X5G7Md7Rn — LA Clippers (@LAClippers) November 7, 2025

Offrant une bonne résistance en première période avant de craquer au retour des vestiaires, les Clippers devaient composer sans ses deux stars Kawhi Leonard (blessure) et James Harden (raison personnelle). Responsabilisé par Tyronn Lue, Batum s’est montré discret. En 16 minutes, l’arrière-ailier français n’a pas marqué le moindre point (3 tirs à 3-points manqués), se contentant de 2 rebonds et 1 passe décisive.

La soirée a globalement été difficile pour les visiteurs, privés de leurs atouts offensifs majeurs. Seuls deux joueurs ont dépassé les 13 points : Ivica Zubac (23 points) et le remplaçant Cam Christie (17 points). Los Angeles enchaîne ainsi une troisième défaite de rang.

Soirée discrète pour Batum mais historique pour Green

Côté Phoenix, la grande satisfaction de la soirée se nomme Jalen Green, qui signait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L’arrière, arrivé durant l’intersaison dans le cadre de l’échange ayant envoyé Kevin Durant aux Houston Rockets, avait manqué les premiers matches à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.

Green n’a pas semblé gêné et termine meilleur marqueur du match avec 29 points en seulement 23 minutes, avec un bon 6/13 à 3-points qui établit un nouveau record de franchise. Devin Booker a également joué un rôle décisif pour Phoenix avec 24 points en 37 minutes, complétés par 6 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. Le pivot Mark Williams a pour sa part enregistré un double-double, à 13 points et 10 rebonds. Cette victoire permet à Phoenix de se rapprocher d’un bilan à l’équilibre avec 4 victoires pour 5 défaites, avant de se déplacer sur le parquet… des Clippers, dimanche.