Talis Soulhac brille à Gries-Souffel et égale ses records en LNB

Talis Soulhac (1,88 m, 19 ans) a encore frappé. Vendredi soir, sur le parquet de Gries-Souffel, le meneur de l’ADA Blois a livré une performance aboutie pour permettre aux siens de s’imposer 85 à 78. En seulement 15 minutes de jeu, le joueur originaire de Beaumont (Puy-de-Dôme) a inscrit 20 points à 2/2 à 3-points, ajouté 4 passes décisives et 2 interceptions pour un total de 21 d’évaluation. De quoi égaler ses records personnels en LNB, déjà atteints face à Pau en mai dernier.

Un nouveau match référence pour le meneur blésois

Ce succès en déplacement – marqué par la grave blessure de Lucas Ugolin – confirme la bonne dynamique de Blois, actuel deuxième de l’ÉLITE 2 avec huit victoires en dix rencontres. Talis Soulhac s’y impose désormais comme un élément majeur du collectif de David Morabito. En quatre matchs disputés cette saison depuis son retour à la compétition, il affiche des moyennes de 13,8 points, 2 rebonds et 3,8 passes décisives pour 13,5 d’évaluation en 16 minutes de jeu.

À seulement 19 ans, celui qui avait été élu meilleur jeune de l’Élite 2 lors de la saison 2024-2025 (8,4 points, 1,5 rebond et 3 passes pour 9,7 d’évaluation) poursuit sa progression avec assurance et efficacité. Freiné sur le début de saison par un souci de santé, l’ancien pensionnaire du Pôle France montre qu’il n’a pas perdu son temps durant son arrêt.

Des records qui confirment son potentiel

En signant 20 points vendredi, Talis Soulhac a égalé son record de points en LNB, déjà réalisé en mai 2025 contre l’Élan béarnais (87-80), tout comme son record d’évaluation (21). Son record absolu de points reste de 26, établi en mars 2024 avec le Pôle France face à Berck (94-98) en Nationale Masculine 1.

Ces performances répétées témoignent de sa régularité et de son adaptation rapide au plus haut niveau. Avec lui, Blois peut s’appuyer sur un jeune meneur de plus en plus décisif, véritable dynamo pour mener l’ADA vers les sommets cette saison.