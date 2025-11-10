Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Talis Soulhac brille à Gries-Souffel et égale ses records en LNB

ELITE 2 - Auteur d’une prestation éclatante vendredi soir face à Gries-Souffel dans un contexte compliqué avec la grave blessure de Lucas Ugolin, Talis Soulhac a conduit Blois vers la victoire (78-85) en égalant ses records de points et d’évaluation en LNB. Le jeune meneur continue de confirmer sa montée en puissance cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Talis Soulhac brille à Gries-Souffel et égale ses records en LNB

Talis Soulhac égalise ses records LNB et monte en puissance

Crédit photo : Tuan Nguyen

Talis Soulhac (1,88 m, 19 ans) a encore frappé. Vendredi soir, sur le parquet de Gries-Souffel, le meneur de l’ADA Blois a livré une performance aboutie pour permettre aux siens de s’imposer 85 à 78. En seulement 15 minutes de jeu, le joueur originaire de Beaumont (Puy-de-Dôme) a inscrit 20 points à 2/2 à 3-points, ajouté 4 passes décisives et 2 interceptions pour un total de 21 d’évaluation. De quoi égaler ses records personnels en LNB, déjà atteints face à Pau en mai dernier.

Talis SOULHAC
Talis SOULHAC
20
PTS
0
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
ASA
78 85
BLO

Un nouveau match référence pour le meneur blésois

Ce succès en déplacement – marqué par la grave blessure de Lucas Ugolin – confirme la bonne dynamique de Blois, actuel deuxième de l’ÉLITE 2 avec huit victoires en dix rencontres. Talis Soulhac s’y impose désormais comme un élément majeur du collectif de David Morabito. En quatre matchs disputés cette saison depuis son retour à la compétition, il affiche des moyennes de 13,8 points, 2 rebonds et 3,8 passes décisives pour 13,5 d’évaluation en 16 minutes de jeu.

À seulement 19 ans, celui qui avait été élu meilleur jeune de l’Élite 2 lors de la saison 2024-2025 (8,4 points, 1,5 rebond et 3 passes pour 9,7 d’évaluation) poursuit sa progression avec assurance et efficacité. Freiné sur le début de saison par un souci de santé, l’ancien pensionnaire du Pôle France montre qu’il n’a pas perdu son temps durant son arrêt.

LIRE AUSSI

Des records qui confirment son potentiel

En signant 20 points vendredi, Talis Soulhac a égalé son record de points en LNB, déjà réalisé en mai 2025 contre l’Élan béarnais (87-80), tout comme son record d’évaluation (21). Son record absolu de points reste de 26, établi en mars 2024 avec le Pôle France face à Berck (94-98) en Nationale Masculine 1.

Ces performances répétées témoignent de sa régularité et de son adaptation rapide au plus haut niveau. Avec lui, Blois peut s’appuyer sur un jeune meneur de plus en plus décisif, véritable dynamo pour mener l’ADA vers les sommets cette saison.

Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Talis Soulhac brille à Gries-Souffel et égale ses records en LNB
Antoine Rigaudeau en 1989-1990 avec Cholet Basket
France
00h00Quand Antoine Rigaudeau, Michel Léger et Thierry Chevrier reprennent symboliquement une licence à Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs
ELITE 2
00h00« Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là… » : l’Élan Béarnais croit en son potentiel
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco redevient seul leader malgré la sanction, Saint-Quentin se rassure un peu
Betclic ELITE
00h00Antoine Eïto explique sa décision, « à l’arrache », de signer avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Il ne reste (déjà) plus qu’une équipe invaincue à domicile en Betclic ÉLITE
ELITE 2
00h00Quimper perd Antoine Wallez, le nom d’un pigiste médical circule déjà
Basketball Africa League (BAL)
00h00Après une saison en Pré-Nationale, Xane d’Almeida a rejoué au niveau professionnel !
Betclic ELITE
00h00Une victoire « avec le cœur et les tripes » pour l’ASVEL face au BCM, selon Pierric Poupet
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
1 / 0