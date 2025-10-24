Recherche
ELITE 2

Blois cumule les bonnes nouvelles : le contrat du pigiste Demahis-Ballou étendu jusqu’en 2027, Soulhac de retour

ÉLITE 2 - Opéré du cœur en fin d'été, Talis Soulhac est de retour plus tôt que prévu ! Si le jeune meneur sera en tenue ce vendredi soir contre Rouen avec Blois, il évoluera aux côtés de son remplaçant Lucas Demahis-Ballou, prolongé deux ans par l'ADA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois cumule les bonnes nouvelles : le contrat du pigiste Demahis-Ballou étendu jusqu’en 2027, Soulhac de retour

D’une pige de deux mois à un contrat de deux ans, belle évolution pour Demahis-Ballou à Blois

Crédit photo : Cécile Thomas

Un communiqué de presse, deux heureux. Voire même plus… Ce jeudi, l’ADA Blois a officialisé le retour sur les terrains de Talis Soulhac et la prolongation de son pigiste Lucas Demahis Ballou.

« Un vrai soulagement » pour Soulhac

Attendu sur les lattes du Jeu de Paume ce vendredi pour la réception de Rouen, son club formateur, Talis Soulhac (1,88 m, 19 ans) va certainement vivre un moment spécial.

Après avoir subi une petite intervention à la suite de la découverte d’un problème dans le périmètre du cœur en fin d’été, le meilleur jeune en titre de Pro B n’était pas attendu avant le mois de novembre. Mais les choses sont allées plus vite que prévu…

La Nouvelle République indique que l’international U19, qui n’a plus rejoué depuis la Coupe du Monde à Lausanne début juillet, a obtenu le feu vert médical mardi après avoir passé un test d’effort et un électrocardiogramme. « Même si j’étais confiant, cela a été un vrai soulagement pour moi, ma famille et le club », se réjouit-il.

Ému aux larmes par les vœux du public lors de son 19e anniversaire le 19 septembre, Talis Soulhac est prêt à rejouer (photo : Tuan Nguyen)

Les progrès de Demahis-Ballou récompensés

Son retour anticipé aurait théoriquement dû marquer la fin de l’aventure pour son remplaçant, Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans). Mais il n’en sera rien.

En nets progrès par rapport à la saison dernière (de 2,6 points et 0,7 passe décisive à 6,2 points et 3,7 passes décisives de moyenne), bien plus responsabilisé aussi (6 minutes de moyenne à Boulazac, 18 à Blois), le jeune frère de Rudy Demahis-Ballou « a parfaitement su s’intégrer au sein du collectif et répondre aux attentes du staff depuis le début de saison » écrit le club.

Lucas DEMAHIS BALLOU
Lucas DEMAHIS BALLOU
6
PTS
5
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
BLO
75 72
CAE

L’ADA a trouvé la solution : il lui a été proposé « de poursuivre l’aventure jusqu’à la fin de la saison et au-delà ». Ainsi, La Nouvelle République indique que ses dix semaines de contrat ont été transformées en deux années fermes, soit un engagement jusqu’en 2027. De quoi créer une vraie émulation sur la ligne arrière avec désormais trois meneurs de bon niveau : Eric NottageTalis Soulhac et Lucas Demahis Ballou.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
