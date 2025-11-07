Lucas Ugolin victime d’une terrible blessure, le match ASA – Blois interrompu

C’est le genre d’images que l’on aime pas voir sur un terrain de basket, ou de n’importe quel autre sport. Un grave événement qui arrive à un joueur en plein match, l’inquiétude qui se lit sur les visages, les pompiers qui arrivent pour s’occuper de lui, des paravents installés pour cacher la situation du regard des spectateurs… Le genre d’images qui peut faire penser au pire.

C’est ce qui est arrivé à Lucas Ugolin (1,96 m, 23 ans) ce vendredi soir, lors du déplacement de son ADA Blois chez l’ASA Gries-Souffel. L’ailier vice-champion du monde U19 est mal retombé sur une action, et sa cheville a salement tourné. Un coup de froid est tombé dans la salle de la Forêt, qui s’est prolongé quand le joueur est resté au sol, entouré de ses coéquipiers, et bientôt des pompiers et des palissades. La situation a duré une heure, preuve de la gravité de la blessure. Le match a été interrompu à 2:35 de la mi-temps, alors que l’ASA menait au score 39-36. Avant de reprendre après 15 minutes d’échauffement, nécessaires pour remettre dans le match tous les joueurs – forcément perturbés – à la fois physiquement et mentalement.

« Lucas a pu être pris en charge, il va bien et est route pour effectuer les examens nécessaires » a informé sur ses réseaux sociaux l’ADA.

À noter que, comme le rappelle La Nouvelle République qui couvre la situation sur place, Ugolin s’était déjà blessé à la cheville l’an dernier. « Cela sent mauvais pour le dynamiteur blésois » ont-ils anticipé. Les deux clubs ont appelé au soutien et donné tout leur courage au jeune joueur pour son rétablissement. Un appel auquel se joint BeBasket.

Plus d’informations à venir…