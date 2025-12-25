Recherche
Betclic ELITE

À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027

Betclic ELITE - Aaron Towo-Nansi est désormais confronté aux réalités du très haut niveau : alors qu’il s’impose progressivement avec Cholet Basket en Betclic ELITE et en BCL, le meneur de 16 ans attire des propositions jugées « démesurées » par son entourage.
|
00h00
À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027

Aaron Towo-Nansi, ici face à Badalone en BCL, attire de nombreux clubs

Crédit photo : FIBA

Suivi depuis plus de deux ans par de nombreux observateurs, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) a franchi un cap cette saison. En s’exprimant au niveau professionnel avec Cholet Basket, le meneur rennais de 16 ans est entré dans une autre dimension, celle où le talent précoce suscite déjà des convoitises intenses, en France comme à l’étranger.

Un phénomène précoce déjà installé en Élite

À seulement 16 ans, Aaron Towo-Nansi avance plus vite que les autres. Seul joueur né en 2009 à disposer d’un véritable rôle en Betclic ELITE, le meneur choletais impressionne par sa maturité, son sang-froid et sa compréhension du jeu. Une trajectoire qui rappelle celle de Killian Hayes (1,96 m, 24 ans), passé par le centre de formation de Cholet Basket avant de s’envoler très tôt vers l’Allemagne puis la NBA et désormais la G-League.

Cette saison, le jeune meneur a déjà montré qu’il pouvait peser au plus haut niveau, notamment en Ligue des champions (BCL), où il a signé 11 points et 4 passes en 17 minutes face à Bursaspor au premier tour, avant de briller à l’Astroballe récemment en Betclic ELITE.

Censé rester à Cholet en 2026-2027

Conscient de posséder un joyau, Cholet Basket a travaillé en amont pour protéger son projet. Sous contrat jusqu’en 2028, Aaron Towo-Nansi devrait poursuivre son développement dans les Mauges la saison prochaine.

« On a fait un gros travail avec son agent et ses parents, et les choses sont bien orientées, donc oui, il sera à Cholet Basket la saison prochaine », a assuré le directeur sportif Guillaume Costentin à Ouest-France, tout en rappelant une évidence du sport professionnel : « Aujourd’hui, les choses sont écrites, mais on ne sait jamais. Tout va plus vite que prévu. »

Le club échange sur ce dossier avec Louis Trohel, agent rennais bien connu à Cholet, qui suit le joueur depuis plusieurs années et entretient une relation de confiance avec la famille Towo-Nansi.

Des sollicitations venues de partout

Cette exposition nouvelle s’accompagne logiquement d’un intérêt croissant. Et parfois démesuré. « Il y a des demandes d’universités ou de prep schools américaines, avec des montants démesurés, des clubs d’Élite 2 prêts à lui proposer de grosses responsabilités, et même des clubs d’Élite venus se renseigner pour proposer du temps de jeu à un garçon de 16 ans », détaille son agent toujours dans les colonnes de Ouest-France.

Des approches que l’entourage du joueur filtre soigneusement afin de préserver sa progression et son équilibre, alors qu’il dispose déjà de minutes en championnat et en BCL.

Une gestion mature malgré la frustration

Dans ce contexte, Aaron Towo-Nansi continue de tracer sa route avec lucidité. S’il a parfois goûté à des séquences plus longues, il a aussi dû se contenter de temps de jeu plus réduit lors de certaines rencontres, un apprentissage délicat à son âge. Il faut dire que Fabrice Lefrançois peut s’appuyer sur deux autres meneurs confirmés, le vétéran T.J. Campbell (1,77 m, 37 ans) et Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans), autre ancien membre du centre de formation du club choletais devenu ensuite un joueur professionnel à part entière.

« Il prend ce qu’on lui donne. S’il y a de la frustration, il la garde pour lui et l’évacue très vite, en restant à l’écoute du coach », souligne Louis Trohel. « Il ne se plaint pas et il travaille sur ce qu’il peut contrôler. »

Une attitude qui force le respect et qui confirme une maturité rare pour un joueur de 16 ans.

Et demain, un duo avec Nathan Soliman ?

Dernier symbole de cette ascension éclair : sa prestation face à LDLC ASVEL, diffusée sur La Chaîne L’Équipe. Face à un autre ancien Choletais, Nando De Colo, Aaron Towo-Nansi a compilé 15 points (tous en première mi-temps), 3 rebonds et 2 passes. Aaron Towo-Nansi, ou l’art de brûler les étapes sans se brûler les ailes.

On se prend même à rêver plus loin. Ce serait énorme pour Cholet de pouvoir, à moyen terme, aligner Aaron Towo-Nansi avec l’autre très gros prospect de la génération 2009, Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans). L’ailier nantais, qui va sortir du Pôle France avec un an d’avance, connaît bien le meneur rennais, avec qui il a partagé l’équipe de France U16 à l’été 2025. Dans une logique de continuité, de temps de jeu encadré et de développement progressif, Cholet Basket représenterait une option particulièrement cohérente pour lui. Associer deux talents aussi précoces au sein d’un même projet, ce serait un signal fort envoyé au basket français… et une perspective forcément excitante.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
dennisrod- Modifié
Pour Soliman c’est un vœu pieux . Peu de chance
lefree74
Pourquoi ??,
