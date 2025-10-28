[Vidéo] Process Corporation dresse le portrait d’Aaron Towo-Nansi, prodige de Cholet Basket

Il n’a que 16 ans, mais joue déjà comme un grand. Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), meneur explosif de Cholet Basket, continue de faire parler de lui. Dans une vidéo, Process Corporation, plateforme de formation en ligne dédiée au basket, a dressé un portrait complet du jeune joueur, qui enchaîne les premières fois avec une aisance déconcertante : Betclic ÉLITE, BCL… et tout cela avant même d’avoir 17 ans.

Un phénomène de précocité

Né en 2009, Aaron Towo-Nansi repousse les limites. Déjà dominant chez les Espoirs à seulement 15 ans, le Rennais a franchi un nouveau cap cette saison avec ses premières apparitions professionnelles sous le maillot choletais.

Process Corporation rappelle que l’arrière est « toujours surclassé » et qu’il « fait tout avant tout le monde ». Sur le mois écoulé, il a disputé des matchs en championnat de France et en BCL, une performance rarissime à son âge.

Un profil explosif et intelligent

Dans cette vidéo d’analyse, le staff de Process souligne la maturité du jeu de Towo-Nansi. Meneur de petite taille, il impressionne par sa lecture du jeu et son explosivité : « Il comprend les espaces à merveille, notamment derrière les opposés des écrans, qu’il attaque avec insistance pour s’ouvrir l’accès au cercle », peut-on entendre dans la présentation.

Le jeune joueur sait aussi varier son rythme pour se protéger et choisir le bon tir. Son shoot après dribble est déjà prometteur, même s’il doit encore progresser sur la constance à 3-points et la rigueur défensive. Des ajustements logiques pour un joueur de seulement 16 ans.

Un avenir déjà bien lancé

Si tout laisse penser qu’il poursuivra la saison avec le groupe professionnel de Cholet Basket, Process Corporation estime que cette expérience représente une étape idéale pour sa progression.

« Il semble amené à jouer toute la saison avec Cholet, rien de mieux pour se préparer à ce qui va suivre pour lui… Peu importe où ce sera », conclut la vidéo, à voir ci-dessous.