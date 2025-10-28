Recherche
Betclic Élite

[Vidéo] Process Corporation dresse le portrait d’Aaron Towo-Nansi, prodige de Cholet Basket

Dans une nouvelle vidéo, Process Corporation consacre un focus à Aaron Towo-Nansi, la pépite de Cholet Basket qui, à seulement 16 ans, s’impose comme l’un des plus grands talents de sa génération.
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Process Corporation dresse le portrait d’Aaron Towo-Nansi, prodige de Cholet Basket

Aaron Towo-Nansi en BCL contre Holon

Crédit photo : FIBA

Il n’a que 16 ans, mais joue déjà comme un grand. Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), meneur explosif de Cholet Basket, continue de faire parler de lui. Dans une vidéo, Process Corporation, plateforme de formation en ligne dédiée au basket, a dressé un portrait complet du jeune joueur, qui enchaîne les premières fois avec une aisance déconcertante : Betclic ÉLITE, BCL… et tout cela avant même d’avoir 17 ans.

Un phénomène de précocité

Né en 2009, Aaron Towo-Nansi repousse les limites. Déjà dominant chez les Espoirs à seulement 15 ans, le Rennais a franchi un nouveau cap cette saison avec ses premières apparitions professionnelles sous le maillot choletais.

Process Corporation rappelle que l’arrière est « toujours surclassé » et qu’il « fait tout avant tout le monde ». Sur le mois écoulé, il a disputé des matchs en championnat de France et en BCL, une performance rarissime à son âge.

Un profil explosif et intelligent

Dans cette vidéo d’analyse, le staff de Process souligne la maturité du jeu de Towo-Nansi. Meneur de petite taille, il impressionne par sa lecture du jeu et son explosivité : « Il comprend les espaces à merveille, notamment derrière les opposés des écrans, qu’il attaque avec insistance pour s’ouvrir l’accès au cercle », peut-on entendre dans la présentation.

Le jeune joueur sait aussi varier son rythme pour se protéger et choisir le bon tir. Son shoot après dribble est déjà prometteur, même s’il doit encore progresser sur la constance à 3-points et la rigueur défensive. Des ajustements logiques pour un joueur de seulement 16 ans.

Un avenir déjà bien lancé

Si tout laisse penser qu’il poursuivra la saison avec le groupe professionnel de Cholet Basket, Process Corporation estime que cette expérience représente une étape idéale pour sa progression.

« Il semble amené à jouer toute la saison avec Cholet, rien de mieux pour se préparer à ce qui va suivre pour lui… Peu importe où ce sera », conclut la vidéo, à voir ci-dessous.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
