Betclic ELITE

[Vidéo] Super Basket, l’épisode 1 de la nouvelle émission de DAZN sur la Betclic ÉLITE

Betclic ELITE - Avec Super Basket, DAZN muscle son dispositif autour de la Betclic ELITE. Animée par Chloé Westelynck, la nouvelle émission a été lancée ce dimanche 22 décembre, à la veille des six matches du mardi 23 décembre, avec un plateau d’experts bien connus du basket français.
00h00
Diffusée sur DAZN, Super Basket prend le relais de Super Monday avec une promesse claire : accompagner toute la deuxième partie de saison de Betclic ELITE avec un format régulier (au moins un par mois) entièrement dédié au basket français. Pour ce premier numéro, Chloé Westelynck était entourée de Stephen Brun, Pape-Philippe Amagou et Max Le Liard, pour 40 minutes d’analyses, de débats et de séquences pédagogiques.

Un nouveau rendez-vous 100 % Betclic ELITE

Dès l’ouverture, le ton est donné : Super Basket veut s’installer comme un rendez-vous de référence autour du championnat de France. Au programme de ce premier épisode, un large focus sur la tête du classement, les dynamiques des équipes d’EuroLeague engagées en Betclic ELITE, mais aussi un regard appuyé sur les challengers et la course au MVP.

Le lancement est intervenu juste avant la 13e journée, disputée en grande partie le mardi 23 décembre, à la veille du réveillon de Noël.

Monaco leader, malgré les turbulences extrasportives

Premier gros dossier de l’émission : l’AS Monaco Basket, toujours en tête de la Betclic ELITE malgré une victoire retirée et de lourds sujets extra-sportifs. Le match spectaculaire face à Nanterre, remporté après deux prolongations, a servi de fil rouge aux débats.

Le retour marquant de Mike James, auteur de 34 points après plus d’un mois d’absence, a logiquement occupé une place centrale. Les consultants ont également insisté sur la saison impressionnante d’Élie Okobo, décrit comme le joueur le plus régulier de la Roca Team depuis le début de l’exercice.

Les discussions ont aussi glissé vers les menaces qui planent sur Monaco en cas de non-règlement de la luxury tax, avec la possibilité — évoquée à l’antenne — d’une exclusion des playoffs en cas de situation non régularisée.

LIRE AUSSI

Paris, ASVEL et le contraste EuroLeague / championnat

Autre thème fort : les performances contrastées des clubs engagés en EuroLeague. Le Paris Basketball, champion en titre, impressionne toujours en Betclic ELITE par son rythme et ses statistiques offensives, mais inquiète davantage sur la scène européenne malgré sa récente victoire face à l’Etoile Rouge de Belgrade.

Même constat pour l’ASVEL, solide en championnat malgré une infirmerie bien remplie et un effectif souvent remanié. Les débats ont notamment porté sur la gestion du tempo, la jeunesse de certains cadres parisiens et l’importance de l’expérience côté villeurbannais, incarnée par Nando De Colo et Thomas Heurtel.

Nanterre, Bourg, Strasbourg : les challengers s’affirment

Dans un second temps, Super Basket a élargi le focus aux équipes qui bousculent la hiérarchie. Nanterre, transformé sous la houlette de Julien Mahé, a été longuement mis en avant, tout comme Bourg-en-Bresse, Strasbourg ou encore Chalon, seule équipe à avoir fait tomber Monaco et l’ASVEL cette saison.

La montée en puissance de Mathis Dossou-Yovo (23 points et 11 rebonds mardi à Nancy), au cœur du projet nanterrien, a été présentée comme l’une des grandes histoires de cette première moitié de saison.

La course au MVP et le All Star Game en ligne de mire

Moment attendu de l’émission : la discussion autour du MVP de la saison de Betclic ELITE. Elie Okobo, Mathis Dossou-Yovo, Nadir Hifi, Landers Nolley et Jeremiah Hill ont été cités comme les principaux prétendants, chacun avec un argumentaire détaillé et des séquences vidéo à l’appui.

Enfin, Super Basket s’est conclu par un large coup de projecteur sur le All-Star Game, qui sera diffusé en intégralité et gratuitement sur DAZN, avec plusieurs concours proposés en exclusivité sur la plateforme.

