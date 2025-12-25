Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2

L’Alliance Sport Alsace avait besoin d’un coup de pouce avant les fêtes. Mardi soir à la Forest Arena, face à Challans, l’ASA l’a trouvé en la personne de Gide Noel (1,98 m, 32 ans), auteur d’une performance majuscule, mais a aussi encaissé un nouveau coup dur avec la grave blessure de Léopold Ca.

Gide Noël en mode facteur X

Porté par l’urgence du contexte, Gide Noël a sorti le grand jeu. Avec 25 points, 8 rebonds, 4 passes décisives pour 32 d’évaluation, l’intérieur shooteur a établi son record de points en sans régulière en ÉLITE 2 lors du succès contre la lanterne rouge (94-81). L’ancien espoir de l’ASVEL a toutefois fait mieux en NM1 à trois reprises, avec un record à 36 points le 28 avril 2023 lors d’un match de playoffs de Nationale 1 contre Toulouse, et deux autres sorties à 26 points en saison régulière, avec Chartres et Andrézieux. Meilleur Alsacien sur le parquet, il a été le moteur d’une équipe amoindrie mais solidaire.

« C’est un ouf de soulagement, on a gagné mais j’ai une pensée pour les blessés », a confié le gaucher dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace, avant d’ajouter « On va savourer mais seulement à moitié ». Une joie mesurée, à l’image d’une saison déjà marquée par de nombreux coups durs.

Une victoire pour se racheter

Battue à domicile quelques jours plus tôt par Évreux, l’ASA avait à cœur de réagir devant son public. Mission accomplie, non sans frayeur, dans un championnat où les marges restent infimes. « Il fallait être concentré et c’est ce que l’on a fait », a encore souligné Gide Noël, reconnaissant envers des supporters toujours présents malgré les difficultés.

Ce match d’avant Noël restera aussi comme celui d’un cap personnel franchi. « Je l’apprends, sourit-il. C’est encore mieux dans une victoire », a-t-il expliqué, évoquant un moment de confiance collectif.

PROFIL JOUEUR Gide NOEL Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 32 ans (22/02/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2 #570 REB 1 #560 PD 1 #466

Léopold Ca fauché en plein vol

Mais la soirée a aussi tourné au cauchemar pour Léopold Ca (2,03 m, 27 ans). Touché dès la 3e minute de jeu, l’intérieur s’est rompu le tendon d’Achille de la jambe gauche. Opéré avec succès, il ne rejouera plus de la saison. Un énorme coup dur pour l’ASA, tant le poste 4 montait en puissance, lui qui sortait d’un match à 7 contres face à Évreux, record de la saison en ELITE 2.

Comme si cela ne suffisait pas, Hugo Bequignon (1,94 m, 24 ans) s’est également blessé à la cheville. L’arrière prêté par Blois souffre d’une entorse de Chopart et sera éloigné des parquets au moins quatre semaines supplémentaires.

Un défi XXL à Orléans malgré tout

Malgré cette nouvelle hécatombe, l’Alliance Sport Alsace reste dans la course aux playoffs, avec un bilan équilibré (8 victoires – 8 défaites). À seulement une longueur du Top 9, l’équipe alsacienne se déplacera samedi à Orléans avec seulement sept joueurs professionnels, tout en cherchant activement un intérieur JFL. Charles Kahudi, Thomas Hieu-Courtois, Kenny Baptiste et Jean-Michel Mipoka sont notamment sans club au poste 4.

« C’est un challenge, un vrai défi dans une grande salle. On va y aller pour gagner », a conclu Gide Noël. Un discours combatif, fidèle à l’état d’esprit d’une ASA décidée à ne rien lâcher, même quand le sort s’acharne.