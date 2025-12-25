Recherche
ELITE 2

Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2

ÉLITE 2 - Dans une victoire précieuse contre Challans, Gide Noël a signé le meilleur match de sa carrière en ÉLITE 2, alors que l’Alliance Sport Alsace (ASA) a vu son intérieur Léopold Ca se rompre le tendon d’Achille.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2

Gide Noël a battu son record de points en carrière contre Challans mardi

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’Alliance Sport Alsace avait besoin d’un coup de pouce avant les fêtes. Mardi soir à la Forest Arena, face à Challans, l’ASA l’a trouvé en la personne de Gide Noel (1,98 m, 32 ans), auteur d’une performance majuscule, mais a aussi encaissé un nouveau coup dur avec la grave blessure de Léopold Ca.

Gide Noël en mode facteur X

Porté par l’urgence du contexte, Gide Noël a sorti le grand jeu. Avec 25 points, 8 rebonds, 4 passes décisives pour 32 d’évaluation, l’intérieur shooteur a établi son record de points en sans régulière en ÉLITE 2 lors du succès contre la lanterne rouge (94-81). L’ancien espoir de l’ASVEL a toutefois fait mieux en NM1 à trois reprises, avec un record à 36 points le 28 avril 2023 lors d’un match de playoffs de Nationale 1 contre Toulouse, et deux autres sorties à 26 points en saison régulière, avec Chartres et Andrézieux. Meilleur Alsacien sur le parquet, il a été le moteur d’une équipe amoindrie mais solidaire.

Gide NOEL
Gide NOEL
25
PTS
8
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
ASA
94 81
CHA

« C’est un ouf de soulagement, on a gagné mais j’ai une pensée pour les blessés », a confié le gaucher dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace, avant d’ajouter « On va savourer mais seulement à moitié ». Une joie mesurée, à l’image d’une saison déjà marquée par de nombreux coups durs.

Une victoire pour se racheter

Battue à domicile quelques jours plus tôt par Évreux, l’ASA avait à cœur de réagir devant son public. Mission accomplie, non sans frayeur, dans un championnat où les marges restent infimes. « Il fallait être concentré et c’est ce que l’on a fait », a encore souligné Gide Noël, reconnaissant envers des supporters toujours présents malgré les difficultés.

Ce match d’avant Noël restera aussi comme celui d’un cap personnel franchi. « Je l’apprends, sourit-il. C’est encore mieux dans une victoire », a-t-il expliqué, évoquant un moment de confiance collectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Gide Noel.jpg
Gide NOEL
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 32 ans (22/02/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#570
REB
1
#560
PD
1
#466

Léopold Ca fauché en plein vol

Mais la soirée a aussi tourné au cauchemar pour Léopold Ca (2,03 m, 27 ans). Touché dès la 3e minute de jeu, l’intérieur s’est rompu le tendon d’Achille de la jambe gauche. Opéré avec succès, il ne rejouera plus de la saison. Un énorme coup dur pour l’ASA, tant le poste 4 montait en puissance, lui qui sortait d’un match à 7 contres face à Évreux, record de la saison en ELITE 2.

LIRE AUSSI

Comme si cela ne suffisait pas, Hugo Bequignon (1,94 m, 24 ans) s’est également blessé à la cheville. L’arrière prêté par Blois souffre d’une entorse de Chopart et sera éloigné des parquets au moins quatre semaines supplémentaires.

Un défi XXL à Orléans malgré tout

Malgré cette nouvelle hécatombe, l’Alliance Sport Alsace reste dans la course aux playoffs, avec un bilan équilibré (8 victoires – 8 défaites). À seulement une longueur du Top 9, l’équipe alsacienne se déplacera samedi à Orléans avec seulement sept joueurs professionnels, tout en cherchant activement un intérieur JFL. Charles Kahudi, Thomas Hieu-Courtois, Kenny Baptiste et Jean-Michel Mipoka sont notamment sans club au poste 4.

LIRE AUSSI

« C’est un challenge, un vrai défi dans une grande salle. On va y aller pour gagner », a conclu Gide Noël. Un discours combatif, fidèle à l’état d’esprit d’une ASA décidée à ne rien lâcher, même quand le sort s’acharne.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
