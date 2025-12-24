Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

La saison cauchemar de l’ASA continue : rupture du tendon d’Achille pour Ca, quatre semaines d’arrêt pour Bequignon…

Club de LNB le plus touché par les blessures, l'Alliance Sport Alsace a perdu Léopold Ca mardi contre Challans. L'aérien intérieur de l'ASA s'est rompu le tendon d'Achille. Pour ne rien arranger, Hugo Bequignon a également rejoint l'infirmerie pour un bon mois...
|
00h00
Résumé
Écouter
La saison cauchemar de l’ASA continue : rupture du tendon d’Achille pour Ca, quatre semaines d’arrêt pour Bequignon…

Embêté par une petite déchirure du mollet à l’automne, Léopold Ca s’est cette fois rompu le tendon d’Achille…

Crédit photo : Julien Marino

Mais qui a jeté un mauvais sort à l’Alliance Sport Alsace cette saison ? Comme si quelqu’un voulait faire payer à l’entente entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim sa formidable aventure jusqu’en finale des playoffs l’an dernier…

LIRE AUSSI

Frappée par une avalanche de blessures à l’automne (entre opération de la cheville pour Ludovic Beyhurst, fracture de fatigue pour Yauhen Massalski ou fracture du doigt pour Divine Myles), parfois avec cinq pros à l’infirmerie, l’ASA n’est toujours pas épargnée…

Léopold Ca déjà opéré

Alors qu’il sortait d’une performance assez incroyable avec 7 contres face à l’ALM Évreux, le record de la saison en ÉLITE 2, Léopold Ca a été fauché en plein vol par une rupture du tendon d’Achille gauche dès la 3e minute de jeu contre Challans (94-81) mardi.

Léopold Ca la tête au cercle à l’échauffement avant Challans mardi (photo : ASA)

Opéré avec succès dès ce mercredi matin, l’intérieur sous contrat avec l’ASA jusqu’en 2027 ne rejouera plus de la saison. Un crève-cœur quand on voit son niveau actuel, et la façon dont il avait encore entamé le match face au VCB, auteur des cinq premiers points de son équipe, avant de se blesser en… contrant Mohammad Diop.

Léopold CA
Léopold CA
5
PTS
0
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
ASA
94 81
CHA

Bequignon espéré fin janvier

Et puisqu’un malheur n’arrive jamais seul pour l’Alliance Sport Alsace : Hugo Bequignon va également signer son retour à l’infirmerie, blessé à la cheville en tentant de provoquer un passage en force de Mohammad Diop.

Déjà absent pendant tout le mois d’octobre, l’arrière prêté par l’ADA Blois va de nouveau manquer quatre semaines de compétition, au minimum. Il souffre d’une entorse de Chopart, une articulation du pied.

Hugo Bequignon s’est blessé au pied (photo : ASA)

Malgré tous ces coups du sort, l’ASA reste en lice dans la course aux playoffs, à seulement une longueur du Top 9 avec un bilan équilibré (8v–8d). Mais c’est de nouveau avec seulement sept joueurs professionnels que l’équipe de Nebojsa Bogavac se déplacera samedi à Orléans…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« On a été nuls ! » : Orléans encore dominé à l’extérieur, la colère froide de Lamine Kebé
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
ELITE 2
00h00La saison cauchemar de l’ASA continue : rupture du tendon d’Achille pour Ca, quatre semaines d’arrêt pour Bequignon…
EuroCup
00h00Sans jouer, la JL Bourg signe la meilleure opération de la soirée en EuroCup
Hugo Invernizzi et le Limoges CSP ont subi une grosse défaite contre Le Mans ce mardi
Betclic ELITE
00h00ITW Hugo Invernizzi, après Limoges – Le Mans : « Il faut qu’on arrive à assimiler ce que le coach nous demande et mettre de l’intensité »
Elijah Bryant et l'Hapoël Tel-Aviv, promus en EuroLeague cette saison, sont leaders à Noël
EuroLeague
00h00Hapoël Tel-Aviv – Valence, un duo de promus leaders de l’EuroLeague à Noël
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
Leaders Cup
00h00Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
ANGT
00h00Quatre équipes françaises sur le plateau de la NextGen EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
1 / 0