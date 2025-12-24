La saison cauchemar de l’ASA continue : rupture du tendon d’Achille pour Ca, quatre semaines d’arrêt pour Bequignon…

Mais qui a jeté un mauvais sort à l’Alliance Sport Alsace cette saison ? Comme si quelqu’un voulait faire payer à l’entente entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim sa formidable aventure jusqu’en finale des playoffs l’an dernier…

Frappée par une avalanche de blessures à l’automne (entre opération de la cheville pour Ludovic Beyhurst, fracture de fatigue pour Yauhen Massalski ou fracture du doigt pour Divine Myles), parfois avec cinq pros à l’infirmerie, l’ASA n’est toujours pas épargnée…

Léopold Ca déjà opéré

Alors qu’il sortait d’une performance assez incroyable avec 7 contres face à l’ALM Évreux, le record de la saison en ÉLITE 2, Léopold Ca a été fauché en plein vol par une rupture du tendon d’Achille gauche dès la 3e minute de jeu contre Challans (94-81) mardi.

Opéré avec succès dès ce mercredi matin, l’intérieur sous contrat avec l’ASA jusqu’en 2027 ne rejouera plus de la saison. Un crève-cœur quand on voit son niveau actuel, et la façon dont il avait encore entamé le match face au VCB, auteur des cinq premiers points de son équipe, avant de se blesser en… contrant Mohammad Diop.

Bequignon espéré fin janvier

Et puisqu’un malheur n’arrive jamais seul pour l’Alliance Sport Alsace : Hugo Bequignon va également signer son retour à l’infirmerie, blessé à la cheville en tentant de provoquer un passage en force de Mohammad Diop.

Déjà absent pendant tout le mois d’octobre, l’arrière prêté par l’ADA Blois va de nouveau manquer quatre semaines de compétition, au minimum. Il souffre d’une entorse de Chopart, une articulation du pied.

Malgré tous ces coups du sort, l’ASA reste en lice dans la course aux playoffs, à seulement une longueur du Top 9 avec un bilan équilibré (8v–8d). Mais c’est de nouveau avec seulement sept joueurs professionnels que l’équipe de Nebojsa Bogavac se déplacera samedi à Orléans…