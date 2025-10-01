La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !

Si elle n’était pas aussi problématique pour l’ASA, la statistique pourrait presque prêter à sourire… L’infirmerie de l’ASA affiche désormais un cinq complet puisque Hugo Bequignon y a rejoint mardi ses coéquipiers Ludovic Beyhurst, Nelson Phillips, Léopold Ca et Yauhen Massalski.

Forcément très utilisé en première mi-temps à Saint-Chamond, l’arrière sous contrat avec l’ADA Blois n’a pas joué de la deuxième période. En cause, un sprint en contre-attaque à la 19e minute, à l’issue duquel il s’est tenu la cuisse droite.

Ils ont du courage ! Avec seulement 7 joueurs professionnels aptes (6 à partir de la mi-temps avec la blessure d’Hugo Bequignon 🥲), les Irréductibles se sont battus jusqu’au bout 🙌🏻 Retour à la maison maintenant avant de jouer un 2e match à l’extérieur à Pau ce samedi ! 😮‍💨 pic.twitter.com/0nbBaGne7g — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) September 30, 2025

Ce mercredi après-midi, l’Alliance Sport Alsace n’avait pas d’information à donner sur l’état de santé de l’ancien tourangeau, que l’on imagine mal jouer samedi à Pau. Un déplacement pour lequel Léopold Ca est lui incertain.

« On ne peut pas jouer avec autant d’absents »

Dans ce contexte, l’équipe de Nebojsa Bogavac a fini son match avec vaillance (82-96), avec seulement six professionnels et le jeune Zadig N’Gaido (1,78 m, 19 ans) pour s’opposer au SCABB. « C’était difficile de préparer ce match avec quatre joueurs absents », regrette le technicien monténégrin, dans les colonnes du Progrès. « Les joueurs ont essayé de s’accrocher mais en Pro B, on ne peut pas jouer avec autant d’absents. C’est une défaite correcte au vu de la situation. C’est une période difficile pour nous. »

Dans le Béarn samedi, Gries-Souffel pourra cependant s’appuyer sur la fraîcheur d’un nouveau venu. Dans la journée, l’ASA a officialisé l’arrivée de Petar Aranitovic, un ancien coéquipier d’un homme du cru, Léo Westermann, au Partizan Belgrade.