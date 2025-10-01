Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !

Battue par le SCABB (82-96), l'Alliance Sport Alsace a quitté Saint-Chamond avec un cinquième blessé dans ses valises : Hugo Bequignon, touché à la cuisse droite.
|
00h00
Résumé
Écouter
La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !

Hugo Bequignon, ici en défense sur Lucas Beaufort, est reparti blessé de Saint-Chamond

Crédit photo : Laurent Peigue

Si elle n’était pas aussi problématique pour l’ASA, la statistique pourrait presque prêter à sourire… L’infirmerie de l’ASA affiche désormais un cinq complet puisque Hugo Bequignon y a rejoint mardi ses coéquipiers Ludovic BeyhurstNelson PhillipsLéopold Ca et Yauhen Massalski.

LIRE AUSSI

Forcément très utilisé en première mi-temps à Saint-Chamond, l’arrière sous contrat avec l’ADA Blois n’a pas joué de la deuxième période. En cause, un sprint en contre-attaque à la 19e minute, à l’issue duquel il s’est tenu la cuisse droite.

Ce mercredi après-midi, l’Alliance Sport Alsace n’avait pas d’information à donner sur l’état de santé de l’ancien tourangeau, que l’on imagine mal jouer samedi à Pau. Un déplacement pour lequel Léopold Ca est lui incertain.

« On ne peut pas jouer avec autant d’absents »

Dans ce contexte, l’équipe de Nebojsa Bogavac a fini son match avec vaillance (82-96), avec seulement six professionnels et le jeune Zadig N’Gaido (1,78 m, 19 ans) pour s’opposer au SCABB. « C’était difficile de préparer ce match avec quatre joueurs absents », regrette le technicien monténégrin, dans les colonnes du Progrès. « Les joueurs ont essayé de s’accrocher mais en Pro B, on ne peut pas jouer avec autant d’absents. C’est une défaite correcte au vu de la situation. C’est une période difficile pour nous. »

Hugo BEQUIGNON
Hugo BEQUIGNON
6
PTS
2
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
SCA
96 82
ASA

Dans le Béarn samedi, Gries-Souffel pourra cependant s’appuyer sur la fraîcheur d’un nouveau venu. Dans la journée, l’ASA a officialisé l’arrivée de Petar Aranitovic, un ancien coéquipier d’un homme du cru, Léo Westermann, au Partizan Belgrade.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00La malédiction se poursuit pour l’ASA : un cinquième blessé rejoint l’infirmerie !
EuroCup Féminine
00h00Après un passage éclair à l’Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club
ELITE 2
00h00+4 à 15 secondes… mais défaite pour Challans : Sébastien Lambert fustige l’arbitrage
Betclic ELITE
00h00Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »
Betclic ELITE
00h00Antony Labanca de retour avec la JL Bourg
Coupe du Monde masculine
00h00« Il n’y a aucun feu rouge » : le point complet sur la volonté de la France d’accueillir la Coupe du Monde 2031
NM1
00h00L’incroyable buzzer beater de Clément Peinte (vidéo), Jayson Tchicamboud en triple-double, Chartres et Toulouse inquiètent
EuroCup
00h00Écran noir pour l’EuroCup en France : seuls les matches de Bourg sont désormais visibles
Charles Kahudi est de retour à la JDA Dijon
Betclic ELITE
00h00Charles Kahudi débarque à Dijon !
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0