ELITE 2

Encore des blessures longue durée à l’ASA, en quête d’un nouveau joueur

Victorieuse en ouverture d'ÉLITE 2 à Denain (76-69), l'Alliance Sport Alsace panse pourtant ses plaies. Comme Ludovic Beyhurst, Yauhen Massalski ne rejouera pas en 2025. Quant à Nelson Phillips, il est annoncé absent pour trois semaines. Un pigiste est recherché.
00h00
Encore des blessures longue durée à l’ASA, en quête d’un nouveau joueur

Nelson Phillips sur la touche pour trois semaines, Massalski et Beyhurst jusqu’en 2026

Crédit photo : Pascal Thurotte

Alors que Ludovic Beyhurst est absent jusqu’à la fin de l’année civile, le capitaine de l’Alliance Sport Alsace a malheureusement été rejoint à l’infirmerie par plusieurs coéquipiers.

Meilleur marqueur griesois en présaison, impérial en ouverture du championnat à Denain (18 points à 6/8, 6 rebonds et 2 interceptions), Nelson Phillips n’aura pas l’occasion d’enchaîner. Le successeur de Shannon Bogues est à l’infirmerie pour trois semaines, victime d’une déchirure des ischios selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Par conséquent, l’ASA s’est lancée dans la quête d’un pigiste médical. « Ces absences sont un problème, une vraie difficulté », exprime le coach, Nebojsa Bogavac, au micro des DNA avant la réception de Roanne. « Les autres vont devoir les remplacer dans l’énergie et donner encore plus dans l’agressivité et la mobilité. » 

 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
