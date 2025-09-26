Encore des blessures longue durée à l’ASA, en quête d’un nouveau joueur

Alors que Ludovic Beyhurst est absent jusqu’à la fin de l’année civile, le capitaine de l’Alliance Sport Alsace a malheureusement été rejoint à l’infirmerie par plusieurs coéquipiers.

Meilleur marqueur griesois en présaison, impérial en ouverture du championnat à Denain (18 points à 6/8, 6 rebonds et 2 interceptions), Nelson Phillips n’aura pas l’occasion d’enchaîner. Le successeur de Shannon Bogues est à l’infirmerie pour trois semaines, victime d’une déchirure des ischios selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

La situation est encore plus sérieuse pour le pivot Yauhen Massalski, dernier arrivé début septembre. À l’issue de la débâcle en Coupe de France à Champagne Basket (70-84), le pivot biélorusse a contracté une fracture de fatigue au pied. Lui est sur la touche pour trois mois minimum, pas attendu avant début 2026 également…

Par conséquent, l’ASA s’est lancée dans la quête d’un pigiste médical. « Ces absences sont un problème, une vraie difficulté », exprime le coach, Nebojsa Bogavac, au micro des DNA avant la réception de Roanne. « Les autres vont devoir les remplacer dans l’énergie et donner encore plus dans l’agressivité et la mobilité. »