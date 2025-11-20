Aaron Towo-Nansi éclabousse la BCL : la pépite de Cholet signe sa meilleure sortie européenne

Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) continue de faire parler de lui. Quelques jours après une sortie compliquée (11 points à 5/7, 3 passes décisives et 6 balles perdues en 24 minutes, +/- de -24) en Espoirs lors de la première défaite de Cholet contre Nanterre, le jeune talent a rebondi de manière spectaculaire ce mercredi soir en Ligue des Champions (BCL). Dans une Meilleraie en fête, Cholet a dominé Bursaspor et validé son billet pour les play-in, avec une prestation pleine de maturité de son meneur de 16 ans.

La soirée de la révélation

Aligné 17 minutes, Aaron Towo-Nansi a livré un match d’une justesse rare pour son âge : 11 points (2/2 à 2-points, 1/1 à 3-points, 4/6 aux lancers), 4 passes décisives, 1 interception et 1 rebond. Une prestation qui fait de lui le plus jeune joueur à atteindre les 10 points en BCL depuis l’édition 2020, où Alperen Sengun avait affolé les compteurs avec Bandirma, notamment contre l’Élan béarnais.

Depuis le début de la campagne européenne, l’arrière choletais comptait 11 points, 5 passes décisives, 2 rebonds et 1 interception… au total sur les quatre premiers matches. Cette performance contre Bursaspor est donc un véritable match référence sur la scène européenne pour lui.

La filière choletaise encore mise en lumière

Cholet s’est forgé une réputation de machine à prospects en Europe. Tidjane Salaün (meilleur jeune BCL 2023-2024, drafté n°6 en 2024), Yoan Makoundou (meilleur jeune 2020-2021)… et désormais Aaron Towo-Nansi.

Le club a encore frappé fort : offrir du temps de jeu, des responsabilités et un cadre de haut niveau à un joueur de 16 ans montre la continuité du projet.

Le profil d’un futur très sérieux

À 16 ans et 260 jours, Towo-Nansi n’est évidemment qu’au début de son histoire. Tout au long de son parcours, le Rennais a déjà représenté l’équipe de France U16 en 2024 (champion d’Europe) et 2025. Sa petite taille (1,78 m) ne l’empêche pas d’être un meneur hyper créatif, dans la lignée des « small guards » stars du continent, de Markus Howard à T.J. Shorts, avec un tir en construction pour devenir plus complet encore que ce dernier.

Rapidité, lecture du jeu, agressivité offensive : autant d’armes qui se sont manifestées mercredi soir dans un match à fort enjeu.

Cholet qualifié et tourné vers Badalone

Grâce à ce large succès, Cholet jouera les play-in de la BCL. Un dernier match à domicile contre la Joventut Badalone, le 17 décembre, déterminera l’avantage du terrain pour la série de début janvier. Et si l’enjeu collectif reste le plus important, voir émerger un talent comme Towo-Nansi constitue une autre grande victoire pour les supporters choletais pour qui peuvent se féliciter d’avoir toujours un ADN en grande partie lié à la formation.