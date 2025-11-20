Recherche
Équipe de France

Le bureau fédéral de la FFBB va trancher sur la possibilité d’un retour de Thomas Heurtel en équipe de France

Équipe de France - De retour sur les parquets avec l’ASVEL, Thomas Heurtel a vécu une soirée compliquée face à Monaco. Mais au-delà de sa reprise difficile, le meneur de 36 ans pourrait bientôt être fixé sur la possibilité d'un retour chez les Bleus : la FFBB doit statuer en décembre sur sa sanction.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le bureau fédéral de la FFBB va trancher sur la possibilité d’un retour de Thomas Heurtel en équipe de France

Thomas Heurtel ce mercredi 19 novembre pour son retour à la compétition

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) a rejoué ce mercredi 19 novembre avec l’ASVEL, face à Monaco, pour son premier match en EuroLeague depuis mars 2022. Une reprise délicate, mais un autre enjeu se profile : le bureau fédéral de la FFBB se réunira en décembre pour décider si le meneur, sanctionné depuis 2022, peut à nouveau prétendre à l’équipe de France.

La soirée cauchemardesque de l’ASVEL… et un retour attendu

Pour son retour après des mois d’absence liés à une blessure au mollet, Thomas Heurtel n’a pas été épargné par la défense de la Roca Team. En 13 minutes, il a inscrit 7 points, délivré 2 passes et perdu 4 ballons dans une rencontre totalement à sens unique, conclue par une lourde défaite villeurbannaise (52-84).

Thomas HEURTEL
Thomas HEURTEL
7
PTS
1
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASV
52 84
ASM

Sous pression de bout en bout, Heurtel a tenté d’apporter du rythme après la pause. Pierric Poupet a souligné l’importance de cette première étape, tout en appelant à la patience dans Le Progrès :

« Déjà il a pu remettre un pied sur le terrain et c’est bien. Il est loin du compte et malheureusement il tombe sur une journée où l’équipe l’est également. Il ne faut pas attendre des miracles pour le moment. Défensivement il est dans le dur, ce qui est normal, et offensivement, il a tenté de donner du rythme en deuxième mi-temps et c’est le Thomas qu’on attendra. »

Une sanction toujours en vigueur depuis 2022

Depuis l’EuroBasket 2022, terminé par une finale perdue contre l’Espagne, Thomas Heurtel n’a plus porté le maillot bleu. Son compteur est resté bloqué à 99 sélections, conséquence de la sanction prise par la FFBB après sa signature en Russie. Et surtout, son non respect de la charte signée en début de préparation.

Comme le rappelle L’Équipe, le natif de Béziers conteste cette version, assurant que la Fédération était informée dès le début de la préparation. Evan Fournier et plusieurs cadres l’avaient même soutenu à l’époque.

À 36 ans, il n’a jamais caché son envie de revenir en équipe nationale : « Si le physique suit et qu’on m’appelle, c’est oui. C’est toujours un honneur de porter le maillot bleu. Je m’entends bien avec Freddy (Fauthoux, le sélectionneur). Mais cela ne dépend pas que de lui. »

Une décision anecdotique pour Thomas Heurtel ?

Selon L’Équipe, la FFBB a confirmé que la situation du meneur sera inscrite à l’ordre du jour du prochain bureau fédéral en décembre. Le nouveau président, Jean-Pierre Hunckler, « n’y est pas défavorable ». Rappelons par ailleurs que Louis Labeyrie (2,09 m, 33 ans) va faire son retour en équipe de France la semaine prochaine. L’intérieur a également joué en Russie de 2022 à 2025. Cependant,

Si la décision du Bureau Fédéral est attendue, Thomas Heurtel aura-t-il l’opportunité de faire son grand retour en Bleus un jour ? La fenêtre internationale de février ne devrait pas lui permettre de revenir en équipe de France, puisque l’ASVEL jouera le 26 février à Dubaï, soit la veille du premier match contre la Hongrie (match retour le 1er mars). Les échéances suivantes (deux autres fenêtres en début et fin d’intersaison) semblent loin. Thomas Heurtel aura alors 37 ans et la concurrence à son poste s’est densifiée avec Francisco, Maledon, Strazel et d’autres encore. Quand à la prochaine grande compétition internationale, la Coupe du monde au Qatar, elle est prévue pour septembre 2027. Autant dire que quelque soit la décision du bureau fédéral, il y a peu de chance que Thomas Heurtel ne fête un jour sa 100e sélection en équipe nationale.

L’ASVEL espère une montée en puissance

Alors que le club traverse une période compliquée en EuroLeague, l’ASVEL aura besoin d’un Thomas Heurtel capable de retrouver du rythme rapidement. Cette première apparition, malgré la déroute collective, a au moins permis de relancer la machine.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

psyus66
En mettant la polémique de coté, l'EDF a -t-elle besoin d'un meneur de 36 ans(donc 39 pour les J.O) ??
Répondre
(11) J'aime
thorir
A part si on était dans une merde noire sur une fenetre internationale sans le moindre joueur Euroleague/NBA et des blessés en pagaille mais effectivement sinon je n'vois pas l'interet de rappeler ce genre de profils
Répondre
(2) J'aime
jamesnaysmith
Si l'on a pas meilleur que lui, alors oui. L'âge n'est pas un critère.
Répondre
(1) J'aime
samuel92
On peut effectivement se demander si cette démarche a un intérêt à part l'aspect purement administratif.
Répondre
(2) J'aime
macroy
En mettant la polémique de coté (!), les camarades du forum, pour beaucoup, font une fixette sur l'age. On l'avait vu notamment sur la présence de Nando de Colo lors des derniers JO. Hors sa présence avait été jugée cruciale,en particulier dans le vestiaire après la compète par les Collet, Fournier,Batum. Heurtel et de Colo ont de l'expérience dans les RDV internationaux et c'est justement ce qui nous a fait défaut pour passer les 1/8 l'été dernier. Deuxio, Thomas n'a jamais peur de prendre ses responsabilités. Enfin, je conseille a tout le monde,ici, d'écouter l'EXCELLENT podcast de Nicolas Lang "mauvaise lang" avec- entre autre- l'intervention de Vincent Collet qui regrettait la non présence de Thomas Heurtel aux derniers JO car c'est un excellent passeur de pick n' roll, une qualité qui avait beaucoup manqué a l'équipe et notamment a un joueur.... ....Rudy Gobert ! Bien a toi.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
De Colo était plus jeune, meilleur et à toujours irréprochable en bleu ou en club... En 2024 il aurait peut-être été utile, en 2028 ce sera compliqué, ça n'a jamais été un référence de professionnalisme et de condition physique...
(3) J'aime
thegachette
Non
Répondre
(0) J'aime
bill_laimbeer
Un certain talent en attaque, mais une quiche en defense, et un calimero de premiere... C est le moment de donner leur chance aux jeunes et d oublier le pauvre Thomas qui etait oblige de travailler en Russie pour payer les factures
Répondre
(5) J'aime
jc87- Modifié
Pire que ça, c'était pour nourrir sa famille qui sans les dollars russes seraient évidement morte de faim. Pauvre, il l'est en effet, mais on ne parle pas d'argent ici.
Répondre
(6) J'aime
bill_laimbeer
Ouais il a du choisir et a choisi le boulot alimentaire et s est torche avec la charte un peu respectable qui etait mise en place. Il a un bon tir en sortie d ecran mais c est le modele des cassos de bebasket.
(1) J'aime
jamesnaysmith
Il aurait dû aller en Israël ou aux États-Unis, pays ô combien plus vertueux ! Alala cette vieille russophobie bien rance.
Répondre
(1) J'aime
bill_laimbeer- Modifié
Il est alle en Russie et en Chine ou y a juste du un contre un et est revenu encore plus nul en defense. alors qu il aurait pu aller dans n importe quel championnat europeen et travailler zone, zone match up, box one, etc Il a choisi la facilite et est incapable de defendre sur son vis a vis ou sur une defense placee
(1) J'aime
abackball
Après autant de temps sans jouer je l’ai trouver bien, le talent ne se perd pas
Répondre
(3) J'aime
samuel92
Offensivement, il a du talent et devrait être de mieux en mieux dans les semaines qui viennent. Par contre, défensivement, il prend courant d'air sur courant d'air et sur ce point je doute de ses progrès dans le futur.
Répondre
(0) J'aime
abackball
Juste une question de condition physique La Défense, ça viendra je pense
(0) J'aime
macroy
Tu fais comme avec Sciarra a une époque : tu le planques ! Si Heurtel amène des qualités d'attaque,d'organisation,de passe,et d'expérience que tu ne trouves pas dans notre vivier... Bien a toi.
(0) J'aime
bill_laimbeer
Sciarra c etait un mauvais perdant, un donneur de lecons, mais il a joue les yeux dans les yeux avec les americains aux JO. A part TP, Nando, Antoine y a rarement eu ce niveau en edf. Heurtel est a des annees lumieres de ces gars...
(0) J'aime
thegachette
Je vois pas trop l’intérêt de le faire venir sur les fenêtres à part à considérer qu'il est une option crédible pour 2027 / 2028 à 38/39 ans... Mais j'ai du mal à le voir être au-dessus des autres meneurs français pour cette échéance... Normalement lors des fenêtres on se qualifie sans trop se faire peur, je préfère y voir des jeunes qui seront peut-être amener un jour à avoir un vrai rôle en edf... A lui de me donner tord en faisant tout péter sur les 2 prochaines saisons...
Répondre
(1) J'aime
macroy
Donc a t'écouter, on devrait déjà se passer d'un Albicy et ses 35 ans pour les fenêtres ? Il ne s'agit pas "d’être au dessus des autres meneurs français" mais d’être dans un rôle de 3 eme meneur au bout du banc, comme Nando, et d'apporter son expérience et sa vista sur des matchs couperets s'il est en bonne santé. Bien a toi.
Répondre
(1) J'aime
samuel92
La presence ou non d'Albicy pour démarrer un nouveau cycle est effectivement un sujet pour moi. Ce n'est pas qu'une question d'âge mais aussi de performances qui, soyons honnête, sont sur la pente descendante.
(1) J'aime
lolo45
Ah bah pour le coup, en voilà une bonne opportunité de se voir (au frais du licencié) pour trancher sur un fait qui n'a pas lieu d'être!
Répondre
(1) J'aime
glidos
Arrêtez avec ça ! Le mec est fini, cramé et c'est un plot de la DDE en défense... De plus il a préféré aller gagner sa vie chez le tyran poutine que tout le monde devrait boycotter ! L'EDF n'est pas un Ehpad. Place aux jeunes, place à l'avenir, dehors heurtel.
Répondre
(0) J'aime
