Le bureau fédéral de la FFBB va trancher sur la possibilité d’un retour de Thomas Heurtel en équipe de France

Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) a rejoué ce mercredi 19 novembre avec l’ASVEL, face à Monaco, pour son premier match en EuroLeague depuis mars 2022. Une reprise délicate, mais un autre enjeu se profile : le bureau fédéral de la FFBB se réunira en décembre pour décider si le meneur, sanctionné depuis 2022, peut à nouveau prétendre à l’équipe de France.

La soirée cauchemardesque de l’ASVEL… et un retour attendu

Pour son retour après des mois d’absence liés à une blessure au mollet, Thomas Heurtel n’a pas été épargné par la défense de la Roca Team. En 13 minutes, il a inscrit 7 points, délivré 2 passes et perdu 4 ballons dans une rencontre totalement à sens unique, conclue par une lourde défaite villeurbannaise (52-84).

Sous pression de bout en bout, Heurtel a tenté d’apporter du rythme après la pause. Pierric Poupet a souligné l’importance de cette première étape, tout en appelant à la patience dans Le Progrès :

« Déjà il a pu remettre un pied sur le terrain et c’est bien. Il est loin du compte et malheureusement il tombe sur une journée où l’équipe l’est également. Il ne faut pas attendre des miracles pour le moment. Défensivement il est dans le dur, ce qui est normal, et offensivement, il a tenté de donner du rythme en deuxième mi-temps et c’est le Thomas qu’on attendra. »

First points BACK in the league for Mr Heurtel The lay-up he's still got it 🍷 pic.twitter.com/ipI697VXCO — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2025

Une sanction toujours en vigueur depuis 2022

Depuis l’EuroBasket 2022, terminé par une finale perdue contre l’Espagne, Thomas Heurtel n’a plus porté le maillot bleu. Son compteur est resté bloqué à 99 sélections, conséquence de la sanction prise par la FFBB après sa signature en Russie. Et surtout, son non respect de la charte signée en début de préparation.

Comme le rappelle L’Équipe, le natif de Béziers conteste cette version, assurant que la Fédération était informée dès le début de la préparation. Evan Fournier et plusieurs cadres l’avaient même soutenu à l’époque.

À 36 ans, il n’a jamais caché son envie de revenir en équipe nationale : « Si le physique suit et qu’on m’appelle, c’est oui. C’est toujours un honneur de porter le maillot bleu. Je m’entends bien avec Freddy (Fauthoux, le sélectionneur). Mais cela ne dépend pas que de lui. »

Les débuts de Thomas Heurtel en #EuroLeague pic.twitter.com/OLp9jMdjUB — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) November 19, 2025

Une décision anecdotique pour Thomas Heurtel ?

Selon L’Équipe, la FFBB a confirmé que la situation du meneur sera inscrite à l’ordre du jour du prochain bureau fédéral en décembre. Le nouveau président, Jean-Pierre Hunckler, « n’y est pas défavorable ». Rappelons par ailleurs que Louis Labeyrie (2,09 m, 33 ans) va faire son retour en équipe de France la semaine prochaine. L’intérieur a également joué en Russie de 2022 à 2025. Cependant,

Si la décision du Bureau Fédéral est attendue, Thomas Heurtel aura-t-il l’opportunité de faire son grand retour en Bleus un jour ? La fenêtre internationale de février ne devrait pas lui permettre de revenir en équipe de France, puisque l’ASVEL jouera le 26 février à Dubaï, soit la veille du premier match contre la Hongrie (match retour le 1er mars). Les échéances suivantes (deux autres fenêtres en début et fin d’intersaison) semblent loin. Thomas Heurtel aura alors 37 ans et la concurrence à son poste s’est densifiée avec Francisco, Maledon, Strazel et d’autres encore. Quand à la prochaine grande compétition internationale, la Coupe du monde au Qatar, elle est prévue pour septembre 2027. Autant dire que quelque soit la décision du bureau fédéral, il y a peu de chance que Thomas Heurtel ne fête un jour sa 100e sélection en équipe nationale.

L’ASVEL espère une montée en puissance

Alors que le club traverse une période compliquée en EuroLeague, l’ASVEL aura besoin d’un Thomas Heurtel capable de retrouver du rythme rapidement. Cette première apparition, malgré la déroute collective, a au moins permis de relancer la machine.