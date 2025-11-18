Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a vécu une soirée parfaite lundi soir à Minneapolis. Face à des Mavericks privés d’Anthony Davis, Dereck Lively II et Daniel Gafford, le pivot des Bleus a fait la loi dans la raquette et permis aux Timberwolves de confirmer leur excellent début de saison. Comme souvent, l’international français a donné le ton dans l’impact, la dissuasion et l’efficacité, dans la lignée de sa saison solide.

Les Wolves déroulent, Rudy Gobert impose sa loi

Le natif de Saint-Quentin a noirci la feuille de statistiques : 15 points à 6/8 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 29 minutes. Dans un contexte où Dallas se présentait avec un secteur intérieur grandement affaibli, Gobert a dominé au rebond offensif, punissant Cooper Flagg — numéro 1 de la dernière draft — à deux reprises sur des dunks faciles après avoir gagné la bataille du positionnement.

Face au rookie Moussa Cissé (5 points à 2/6), il a également montré une belle connexion avec Jaden McDaniels, auteur d’un service parfait sur un pick and roll concluant. Sa présence défensive a par ailleurs complètement dissuadé l’attaque texane, limitée à 40 % de réussite au tir sur l’ensemble du match.

BIG. RU. 😤 15 POINTS

9 REB

4 AST

2 STL

1 BLK Les Wolves l'emportent 96-120 face aux Mavs ! pic.twitter.com/upqbLW18H9 — NBA France (@NBAFRANCE) November 18, 2025

Une prestation collective maîtrisée

Minnesota n’a jamais tremblé. Naz Reid a signé son meilleur match de la saison avec 22 points, McDaniels a ajouté 15 points et Anthony Edwards a connu une soirée plus calme (13 points). Les cinq titulaires ont terminé à plus de dix unités, preuve de la maîtrise des Wolves.

Dallas, pourtant accrocheur en début de second quart-temps, n’a jamais vraiment menacé. Sans leurs références intérieures, les Mavericks ont eu toutes les peines du monde à exister dans la peinture et ont continué leur série noire à 3-points (9/30), confirmant leur avant-dernière place de la ligue dans cet exercice.

Le rookie français Joan Beringer profite du garbage time

Cerise sur le gâteau côté français, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a également eu droit à son moment. Le jeune intérieur tricolore, coéquipier de Gobert, a profité de la fin de match pour se montrer : 6 points, 4 rebonds et 1 contre en huit minutes, avec notamment un alley-oop conclu par un beau dunk sur une offrande de Joe Ingles.

Dallas toujours sans solutions à l’intérieur

Les Mavericks devront rapidement récupérer leurs blessés. Derek Lively II (genou) et Daniel Gafford (cheville) étaient tous deux reposés pour gestion physique, tandis qu’Anthony Davis reste indisponible. Ces absences ont offert à Moussa Cissé sa première titularisation en NBA.

Sans intérieur dominant, Dallas a subi des deux côtés du terrain et n’a pu compter que sur Cooper Flagg (15 points) et Brandon Williams (15 points) pour rester dans le coup en première période.

Prochains rendez-vous

Dallas, désormais à 11 défaites en 15 matches, recevra les Knicks mercredi, tandis que Minnesota (9-5) accueillera Washington.