NBA

Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire

NBA - Rudy Gobert a encore répondu présent : le pivot des Timberwolves a brillé contre Dallas, profitant d’un secteur intérieur décimé chez les Mavericks pour porter Minnesota vers une victoire sans suspense (120-96).
00h00
Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire

Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a vécu une soirée parfaite lundi soir à Minneapolis. Face à des Mavericks privés d’Anthony Davis, Dereck Lively II et Daniel Gafford, le pivot des Bleus a fait la loi dans la raquette et permis aux Timberwolves de confirmer leur excellent début de saison. Comme souvent, l’international français a donné le ton dans l’impact, la dissuasion et l’efficacité, dans la lignée de sa saison solide.

Les Wolves déroulent, Rudy Gobert impose sa loi

Le natif de Saint-Quentin a noirci la feuille de statistiques : 15 points à 6/8 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 29 minutes. Dans un contexte où Dallas se présentait avec un secteur intérieur grandement affaibli, Gobert a dominé au rebond offensif, punissant Cooper Flagg — numéro 1 de la dernière draft — à deux reprises sur des dunks faciles après avoir gagné la bataille du positionnement.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
15
PTS
9
REB
4
PDE
Logo NBA
MIN
120 96
DAL

Face au rookie Moussa Cissé (5 points à 2/6), il a également montré une belle connexion avec Jaden McDaniels, auteur d’un service parfait sur un pick and roll concluant. Sa présence défensive a par ailleurs complètement dissuadé l’attaque texane, limitée à 40 % de réussite au tir sur l’ensemble du match.

Une prestation collective maîtrisée

Minnesota n’a jamais tremblé. Naz Reid a signé son meilleur match de la saison avec 22 points, McDaniels a ajouté 15 points et Anthony Edwards a connu une soirée plus calme (13 points). Les cinq titulaires ont terminé à plus de dix unités, preuve de la maîtrise des Wolves.

Dallas, pourtant accrocheur en début de second quart-temps, n’a jamais vraiment menacé. Sans leurs références intérieures, les Mavericks ont eu toutes les peines du monde à exister dans la peinture et ont continué leur série noire à 3-points (9/30), confirmant leur avant-dernière place de la ligue dans cet exercice.

Le rookie français Joan Beringer profite du garbage time

Cerise sur le gâteau côté français, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a également eu droit à son moment. Le jeune intérieur tricolore, coéquipier de Gobert, a profité de la fin de match pour se montrer : 6 points, 4 rebonds et 1 contre en huit minutes, avec notamment un alley-oop conclu par un beau dunk sur une offrande de Joe Ingles.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
6
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NBA
MIN
120 96
DAL

Dallas toujours sans solutions à l’intérieur

Les Mavericks devront rapidement récupérer leurs blessés. Derek Lively II (genou) et Daniel Gafford (cheville) étaient tous deux reposés pour gestion physique, tandis qu’Anthony Davis reste indisponible. Ces absences ont offert à Moussa Cissé sa première titularisation en NBA.

Sans intérieur dominant, Dallas a subi des deux côtés du terrain et n’a pu compter que sur Cooper Flagg (15 points) et Brandon Williams (15 points) pour rester dans le coup en première période.

Prochains rendez-vous

Dallas, désormais à 11 défaites en 15 matches, recevra les Knicks mercredi, tandis que Minnesota (9-5) accueillera Washington.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
