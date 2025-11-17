Orléans sans Vincent Vent pour la réception de Caen, un vrai test pour le leader d’ELITE 2

Leader d’ELITE 2 et lancé sur une série impressionnante de huit victoires consécutives, Orléans se présente à CO’Met ce mardi avec l’objectif d’enchaîner face à Caen. Mais l’OLB devrait, une nouvelle fois, faire sans Vincent Vent (2,06 m, 28 ans), annoncé très incertain par La République du Centre en raison d’une douleur à la cuisse.

Le leader orléanais veut poursuivre sa série

Trois jours après leur victoire dans le choc face à Vichy, les Orléanais remettent le couvert pour disputer la rencontre de la troisième journée, initialement reportée à cause de l’Open de tennis organisé à l’Arena. Porté par sa dynamique, l’OLB veut sécuriser sa place de leader avant un calendrier chargé.

Le staff doit toutefois s’adapter : Vincent Vent, deuxième pivot de l’équipe, reste très incertain. Blessé à une cuisse, il n’a pas pu tenir sa place samedi et ne devrait pas être disponible ce mardi non plus.

PROFIL JOUEUR Vincent VENT Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 28 ans (11/11/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2 #513 REB 0 #549 PD 0 #558

Caen en pleine montée en puissance

Après un début de saison chaotique – six défaites lors des sept premières journées – Caen a trouvé son rythme et arrive dans le Loiret avec trois succès de suite (l’Elan béarnais, Quimper, Aix-Maurienne).

Le groupe normand, renforcé l’été dernier avec des fins connaisseurs de la division (Chambers, Rudy Demahis-Ballou, Cavallo ou encore Briki, commence enfin à exprimer son potentiel.

Caen au complet, un vrai test pour Orléans

Avec Youri Golitin en remplaçant médical de Marc-Eddy Norelia, Caen sera au complet à CO’Met. L’OLB, lui, devra probablement composer sans Vincent Vent, un paramètre qui pourrait peser dans le secteur intérieur malgré la récente grosse performance de Nathan Kuta.

Ce duel oppose deux équipes dans une dynamique opposée en début de saison mais désormais toutes deux lancées. Un test de solidité pour le leader, et une opportunité pour Caen de frapper fort à l’extérieur.