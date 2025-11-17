Recherche
ELITE 2

Orléans sans Vincent Vent pour la réception de Caen, un vrai test pour le leader d’ELITE 2

ELITE 2 - Leader d’ELITE 2, Orléans devrait encore se passer de Vincent Vent pour affronter Caen ce mardi à CO’Met, selon La République du Centre.
00h00
Résumé
Orléans sans Vincent Vent pour la réception de Caen, un vrai test pour le leader d'ELITE 2

Vincent Vent a manqué le choc contre Vichy

Crédit photo : Ludovic Lama / Orléans Loiret Basket

Leader d’ELITE 2 et lancé sur une série impressionnante de huit victoires consécutives, Orléans se présente à CO’Met ce mardi avec l’objectif d’enchaîner face à Caen. Mais l’OLB devrait, une nouvelle fois, faire sans Vincent Vent (2,06 m, 28 ans), annoncé très incertain par La République du Centre en raison d’une douleur à la cuisse.

Le leader orléanais veut poursuivre sa série

Trois jours après leur victoire dans le choc face à Vichy, les Orléanais remettent le couvert pour disputer la rencontre de la troisième journée, initialement reportée à cause de l’Open de tennis organisé à l’Arena. Porté par sa dynamique, l’OLB veut sécuriser sa place de leader avant un calendrier chargé.

Le staff doit toutefois s’adapter : Vincent Vent, deuxième pivot de l’équipe, reste très incertain. Blessé à une cuisse, il n’a pas pu tenir sa place samedi et ne devrait pas être disponible ce mardi non plus.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vincent Vent.jpg
Vincent VENT
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 28 ans (11/11/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#513
REB
0
#549
PD
0
#558

Caen en pleine montée en puissance

Après un début de saison chaotique – six défaites lors des sept premières journées – Caen a trouvé son rythme et arrive dans le Loiret avec trois succès de suite (l’Elan béarnais, Quimper, Aix-Maurienne).

Le groupe normand, renforcé l’été dernier avec des fins connaisseurs de la division (Chambers, Rudy Demahis-Ballou, Cavallo ou encore Briki, commence enfin à exprimer son potentiel.

LIRE AUSSI

Caen au complet, un vrai test pour Orléans

Avec Youri Golitin en remplaçant médical de Marc-Eddy Norelia, Caen sera au complet à CO’Met. L’OLB, lui, devra probablement composer sans Vincent Vent, un paramètre qui pourrait peser dans le secteur intérieur malgré la récente grosse performance de Nathan Kuta.

Ce duel oppose deux équipes dans une dynamique opposée en début de saison mais désormais toutes deux lancées. Un test de solidité pour le leader, et une opportunité pour Caen de frapper fort à l’extérieur.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Orléans
Orléans
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

