ELITE 2

Nathan Kuta taille patron : monumental contre Vichy, il reste en tête avec Orléans

ELITE 2 - Nathan Kuta a réalisé son meilleur match en France depuis son arrivée à Orléans en 2024, lors du choc du haut de tableau d'ELITE 2 samedi face à Vichy.
|
00h00
Nathan Kuta taille patron : monumental contre Vichy, il reste en tête avec Orléans

Nathan Kuta, magistral avec son 35 d’évaluation contre Vichy

Crédit photo : Ludovic Lama / Orléans Loiret Basket

Arrivé à l’été 2024 dans le Loiret, Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) monte en puissance avec Orléans. Samedi, pour la 11e journée d’ELITE 2, le pivot international néerlandais a livré son match le plus abouti depuis son arrivée dans l’Hexagone. Dans un choc du haut de tableau, entre l’OLB (1er) et Vichy (3e), devant plus de 9 000 spectateurs à CO’Met, il a porté son équipe vers un succès précieux (82-74) en dominant la raquette de la JAV qui était notamment privée de son intérieur camerounais Brice Eyaga.

Photo_Basketball_Player_Nathan Kuta.jpg
Nathan KUTA
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 25 ans (28/04/2000)
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
10,1
#75
REB
7,4
#6
PD
1,3
#12

Nathan Kuta en patron dans la raquette

Face aux Vichyssois, Nathan Kuta a fait très mal. En 33 minutes, le pivot a affiché une adresse parfaite (24 points à 9/9), tout en ajoutant 10 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour finir à 35 d’évaluation. Une prestation XXL qui a pesé lourd dans la victoire de l’OLB et confirmé son importance croissante dans l’effectif leader du championnat qui était privé de Vincent Vent, le pivot remplaçant, pour cette rencontre.

Nathan Kuta signe la plus grosse performance individuelle de la saison d’un joueur orléanais (visuel OLB)
Nathan KUTA
Nathan KUTA
24
PTS
10
REB
2
PDE
ORL
82 74
VIC

Ce match référence lui permet d’effacer son précédent sommet en France : 27 d’évaluation contre Pau, le … 15 novembre 2024. Un an jour pour jour plus tard, le natif d’Eindhoven a encore frappé.

Un rendement en progression

Déjà solide avec Orléans la saison passée pour sa découverte de la Pro B (7,7 points, 6,5 rebonds et 1,8 passe pour 12,7 d’évaluation en 22 minutes sur 36 matchs), Nathan Kuta a franchi un cap dans ce nouvel exercice. En 2025-2026, toujours sous les ordres de Lamine Kebe, il tourne à 10,1 points, 7,4 rebonds et 1,3 passe pour 14,6 d’évaluation en 25 minutes, après 10 rencontres de saison régulière.

Il présente aujourd’hui la meilleure évaluation de l’équipe en tête du championnat, symbole de son impact dans un collectif qui vise clairement la montée.

Orléans toujours invaincu à domicile et en tête du championnat

Portés par leur pivot et une défense retrouvée dans le money-time, les Orléanais ont sécurisé une 4e victoire à domicile en autant de match cette saison, restant invaincu devant leurs fans. Surtout, ils signent un huitième succès de suite pour prendre seul la tête du championnat (9 victoires et 1 défaite). Dans un championnat ÉLITE 2 dense, ce succès face à un rival direct confirme leur statut de favori.

Orléans
Orléans
