Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans

Brice Eyaga (2,03 m, 27 ans) sera absent pour le déplacement de Vichy à Orléans, un choc d’ELITE 2 qui pourrait bien être la meilleure affluence de la saison à CO’Met. Face au leader, la JAV, solide depuis le début de saison mais en léger ralentissement ces dernières semaines, devra composer sans son intérieur pour cette rencontre et probablement aussi la suivante précise La Montagne. Forcément une mauvaise nouvelle tant l’international camerounais est une pièce essentielle du collectif vichyssois avec ses 10,8 points, 4,4 rebonds et 1,1 passe pour 12,1 d’évaluation en 23 minutes sur 10 matchs cette saison.

Une affiche XXL dans une salle pleine à craquer

Orléans Loiret Basket (1er) reçoit Vichy (3e) ce samedi 15 novembre à 20 heures dans une rencontre qui devrait réunir près de 9.000 spectateurs à CO’Met. Un cadre impressionnant pour ce qui s’annonce comme le plus gros choc de cette 11e journée d’Élite 2. L’OLB reste sur sept victoires consécutives et demeure invaincu à domicile.

Un leader solide mais prenable

Orléans n’écrase pas tout sur son passage, malgré sa série. La semaine dernière, l’OLB s’est imposé de justesse à Challans (80-82), après avoir longtemps été mené. Même chose contre Roanne (-17 à quatre minutes du buzzer) ou face à Poitiers (-11 à dix minutes de la fin). À chaque fois, le leader a renversé la situation grâce à son caractère et sa discipline.

« C’est un gros challenge pour nous, Orléans, c’est une équipe très intense, probablement la plus intense de la division, très physique et aussi très disciplinée des deux côtés du terrain », souligne l’entraîneur Dounia Issa dans La Montagne.

Avec une ossature reconduite (Negrobar, Gabric, Kuta, Thirouard-Samson, Crusol) et des renforts majeurs sur les lignes extérieures (Kouadio, Kanouté, Johnson, Kanouté, Fibleuil), l’OLB affiche clairement ses ambitions de montée. A noter que pour la formation du Loiret, son intérieur Vincent Vent (2,06 m, 28 ans) est incertain pour cette rencontre, touché à une cuisse annonce la République du Centre.

Vichy dans un “mini temps faible”

La JAV reste l’une des équipes les plus solides d’Élite 2, mais marque légèrement le pas après un début de saison très convaincant. « Ce sera intéressant pour nous de voir comment on réagit après trois matches un peu moyens, même si on a gagné à Roanne », poursuit Dounia Issa. Le technicien thermal attend plus de rigueur défensive et un meilleur partage du ballon en attaque.

Une occasion de se relancer malgré tout

Si la dynamique est moins éclatante et l’effectif amoindri, la JAV reste une équipe capable de répondre dans les grands rendez-vous à l’image de sa victoire à Roanne. Face à un OLB invaincu chez lui, une performance à CO’Met offrirait un signal fort pour la suite de la saison.