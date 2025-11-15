Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans

ELITE 2 - Brice Eyaga manquera le déplacement de la JAV à Orléans, un sommet d’ELITE 2 qui devrait attirer près de 9.000 spectateurs à CO’Met, où Vichy espère faire tomber l’OLB, leader invaincu à domicile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans

Vichy devra faire sans son international camerounais pour le choc à Orléans

Crédit photo : JA Vichy / Alain Cheneviere

Brice Eyaga (2,03 m, 27 ans) sera absent pour le déplacement de Vichy à Orléans, un choc d’ELITE 2 qui pourrait bien être la meilleure affluence de la saison à CO’Met. Face au leader, la JAV, solide depuis le début de saison mais en léger ralentissement ces dernières semaines, devra composer sans son intérieur pour cette rencontre et probablement aussi la suivante précise La Montagne. Forcément une mauvaise nouvelle tant l’international camerounais est une pièce essentielle du collectif vichyssois avec ses 10,8 points, 4,4 rebonds et 1,1 passe pour 12,1 d’évaluation en 23 minutes sur 10 matchs cette saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Brice Eyaga.jpg
Brice EYAGA
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 27 ans (26/10/1998)

Nationalités:

logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#503
REB
2
#400
PD
1
#393

Une affiche XXL dans une salle pleine à craquer

Orléans Loiret Basket (1er) reçoit Vichy (3e) ce samedi 15 novembre à 20 heures dans une rencontre qui devrait réunir près de 9.000 spectateurs à CO’Met. Un cadre impressionnant pour ce qui s’annonce comme le plus gros choc de cette 11e journée d’Élite 2. L’OLB reste sur sept victoires consécutives et demeure invaincu à domicile.

LIRE AUSSI

Un leader solide mais prenable

Orléans n’écrase pas tout sur son passage, malgré sa série. La semaine dernière, l’OLB s’est imposé de justesse à Challans (80-82), après avoir longtemps été mené. Même chose contre Roanne (-17 à quatre minutes du buzzer) ou face à Poitiers (-11 à dix minutes de la fin). À chaque fois, le leader a renversé la situation grâce à son caractère et sa discipline.

« C’est un gros challenge pour nous, Orléans, c’est une équipe très intense, probablement la plus intense de la division, très physique et aussi très disciplinée des deux côtés du terrain », souligne l’entraîneur Dounia Issa dans La Montagne.

Avec une ossature reconduite (Negrobar, Gabric, Kuta, Thirouard-Samson, Crusol) et des renforts majeurs sur les lignes extérieures (Kouadio, Kanouté, Johnson, Kanouté, Fibleuil), l’OLB affiche clairement ses ambitions de montée. A noter que pour la formation du Loiret, son intérieur Vincent Vent (2,06 m, 28 ans) est incertain pour cette rencontre, touché à une cuisse annonce la République du Centre.

Vichy dans un “mini temps faible”

La JAV reste l’une des équipes les plus solides d’Élite 2, mais marque légèrement le pas après un début de saison très convaincant. « Ce sera intéressant pour nous de voir comment on réagit après trois matches un peu moyens, même si on a gagné à Roanne », poursuit Dounia Issa. Le technicien thermal attend plus de rigueur défensive et un meilleur partage du ballon en attaque.

LIRE AUSSI

Une occasion de se relancer malgré tout

Si la dynamique est moins éclatante et l’effectif amoindri, la JAV reste une équipe capable de répondre dans les grands rendez-vous à l’image de sa victoire à Roanne. Face à un OLB invaincu chez lui, une performance à CO’Met offrirait un signal fort pour la suite de la saison.

ELITE 2 – Journée 11
13/11/2025
CAE Caen
106 96
AIX Aix-Maurienne
14/11/2025
ROC La Rochelle
84 59
QUI Quimper
HTV Hyères-Toulon
96 90
SCA SCABB
ROA Roanne
81 75
ANT Antibes
ROU Rouen
79 87
NAN Nantes
CHA Challans
79 86
EVR Evreux
ASA Alliance Sport Alsace
82 90
CHA Champagne Basket
PAU Pau-Lacq-Orthez
79 80
POI Poitiers
15/11/2025
BLO Blois
DEN Denain
ORL Orléans
VIC Vichy
Orléans
Orléans
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans
L'ADA Blois reçoit Denain ce samedi, une équipe en forme
ELITE 2
00h00ADA Blois : un bonbon ou un sort ?
Isaïa Cordinier a terminé MVP de la 11e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d’EuroLeague
Jahvon Blair a planté 34 points pour son retour à la compétition, avec Roanne
ELITE 2
00h00Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »
NM1
00h0027 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine
NM1
00h00Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre
EuroLeague
00h0026 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
Betclic ELITE
00h00Kevin Kokila veut désormais s’imposer parmi « les meilleurs intérieurs de Betclic ELITE »
Lionel Gaudoux (Chalon)
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : un multiplex de tous les dangers, avant un choc tactique entre Bourg-en-Bresse et Paris !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
1 / 0