ELITE 2

Orléans Loiret Basket : un record d’abonnés qui témoigne d’un vrai élan populaire

ELITE 2 - Avec près de 1 000 abonnés cette saison, l’Orléans Loiret Basket a battu un record vieux de plus de quinze ans. De bon augure avant le premier match à domicile face à Roanne.
00h00
Orléans Loiret Basket : un record d’abonnés qui témoigne d’un vrai élan populaire

L’Orléans Loiret Basket espère monter en Betclic ELITE à l’issue de la saison

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’Orléans Loiret Basket (OLB) démarre sa saison à domicile ce samedi 4 octobre, face à la Chorale de Roanne. À l’approche de ce rendez-vous attendu, le club peut compter sur une ferveur populaire retrouvée : jamais depuis 2007-2008, Orléans n’avait enregistré autant d’abonnés.

Un record battu après plus de 15 ans

Le club du Loiret a annoncé avoir franchi la barre symbolique des 954 abonnements relate Ici Orléans, surpassant le précédent record établi lors de la saison 2007-2008, quand l’OLB évoluait alors en Pro A. Un signe fort de l’attachement des supporters, à un moment où l’équipe retrouve l’Élite 2 avec l’ambition de remonter rapidement au plus haut niveau.

CO’Met prêt à vibrer

Ce chiffre illustre aussi l’attractivité de CO’Met, la salle inaugurée il y a deux ans, qui offre aux fans une expérience moderne et conviviale. Samedi soir, l’affluence s’annonce importante et l’ambiance bouillante pour pousser les joueurs face à une Chorale de Roanne qui fera figure de sérieux test.

Un signe de confiance pour la suite

En réussissant à mobiliser autant d’abonnés, l’OLB prouve que la relation avec son public est intacte. De quoi donner un supplément d’âme à une équipe qui a bien lancé sa saison en s’imposant à Nantes (72-87) avant de perdre dans les grandes largeurs à Pau. Si l’OLB veut jouer les premiers rôles cette année, il sait désormais qu’il pourra compter sur un soutien massif dans son antre.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
jeude40
Bel engouement avec cette magnifique nouvelle ça ! À Basket Landes, 2423 abonnés cette saison, un peu à l’étroit.
Répondre
(0) J'aime
derniermot
1000 abonnés pour 7000 à 8000 de moyenne c'est très faible et ça rend leur remplissage encore plus étonnant
Répondre
(0) J'aime
glidos
La recette passe par de VRAIES salles. Une interdiction de montée en cas de capacité insuffisante. Les espagnols et le rugby l'ont compris depuis bien longtemps... Application d'un livre blanc ! Mais comment demander au président de Blois (par exemple) de voter au bureau de la LNB pour une interdiction de montée pour des salles inférieures à 5000 places ?!? Le basket français stagne, car nombre de ses présidents en sont juges et partis.
Répondre
(0) J'aime
derniermot
La recette de quoi ? Le basket français ne stagne pas vraiment
Répondre
(0) J'aime
