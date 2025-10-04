Orléans Loiret Basket : un record d’abonnés qui témoigne d’un vrai élan populaire

L’Orléans Loiret Basket (OLB) démarre sa saison à domicile ce samedi 4 octobre, face à la Chorale de Roanne. À l’approche de ce rendez-vous attendu, le club peut compter sur une ferveur populaire retrouvée : jamais depuis 2007-2008, Orléans n’avait enregistré autant d’abonnés.

Chaque jour et jusqu'à samedi, on vous donne une bonne raison de (re)venir voir jouer l'OLB à CO'Met ! 👀 Parce que la dernière fois qu’on s’était vu pour un match officiel…

C’était il y a 4 mois et 5 jours. Un peu long non ? 🥵 🎟️ : https://t.co/BOTqcvuIGt#TousOLB pic.twitter.com/vuu3vtpd1q — OrléansLoiretBasket (@OLB45) October 1, 2025

Un record battu après plus de 15 ans

Le club du Loiret a annoncé avoir franchi la barre symbolique des 954 abonnements relate Ici Orléans, surpassant le précédent record établi lors de la saison 2007-2008, quand l’OLB évoluait alors en Pro A. Un signe fort de l’attachement des supporters, à un moment où l’équipe retrouve l’Élite 2 avec l’ambition de remonter rapidement au plus haut niveau.

CO’Met prêt à vibrer

Ce chiffre illustre aussi l’attractivité de CO’Met, la salle inaugurée il y a deux ans, qui offre aux fans une expérience moderne et conviviale. Samedi soir, l’affluence s’annonce importante et l’ambiance bouillante pour pousser les joueurs face à une Chorale de Roanne qui fera figure de sérieux test.

Un signe de confiance pour la suite

En réussissant à mobiliser autant d’abonnés, l’OLB prouve que la relation avec son public est intacte. De quoi donner un supplément d’âme à une équipe qui a bien lancé sa saison en s’imposant à Nantes (72-87) avant de perdre dans les grandes largeurs à Pau. Si l’OLB veut jouer les premiers rôles cette année, il sait désormais qu’il pourra compter sur un soutien massif dans son antre.