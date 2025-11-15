Nathan Kuta offre à Orléans le choc face à Vichy, Blois fait le 4 à la suite contre Denain

La clôture de la 11e journée d’ELITE 2 promettait du spectacle : le public a été servi ! D’abord à Orléans, où le CO’Met rempli à craquer a assisté à la prestation magistrale de l’un de ses chouchous : Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans). L’intérieur de l’OLB a tout bonnement réussi tout ce qu’il a entrepris, avec un incroyable 9/9 aux tirs, offrant la victoire aux locaux sur le score de 82 à 74.

En 33 minutes, le Belgo-néerlandais a signé son nouveau record sur les parquets français avec 24 points, 10 rebonds et 5 interceptions pour ce qui restera certainement comme son meilleur match en carrière. En perdant la bataille du rebond face à un Kuta monstrueux, Vichy a également perdu le match mais les armes à la main (49% d’adresse dont 37,5% à 3-points). Le bon match de Damien Nseke Ebele (18 points) n’aura pas suffi à faire tomber l’OLB, plus que jamais leader d’ELITE 2.

Jamais 3 sans 4 pour l’ADA Blois

D’un festival offensif à un autre, l’ADA Blois a validé au Jeu de Paume son quatrième succès de suite en s’imposant 108 à 100 face à Denain Voltaire, qui restait justement sur quatre victoires consécutives. Les Blésois sont partis en trombe en passant 67 points à leurs visiteurs en première mi-temps, avant de ralentir dans les treize dernières minutes (90-67, 27′).

Côté ADA, c’est Timothé Vergiat qui a porté l’attaque. Il termine la rencontre avec 25 points et 5 passes décisives en 29 minutes, pour 24 d’évaluation. Notons également le bon match de Maxime Sconard avec 15 points. Si les Blésois ont ralenti en fin de rencontre, les Dragons ont toutefois tout donné pour jouer un mauvais tour aux locaux. Dans ce registre, le jeune Romain Parmentelot s’est montré particulièrement redoutable. Il signe 23 points à 9/12 aux tirs dont 3/5 à 3-points ; insuffisant toutefois tant le trou de Blois avait été fait en amont. Grâce à ce succès, l’ADA reste deuxième au classement derrière Orléans ; tandis que Denain vit un petit coup d’arrêt. Les Nordistes chutent du podium, où Roanne est désormais seul troisième après l’excellent match de Jahvon Blair.