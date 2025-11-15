Recherche
ELITE 2

Nathan Kuta offre à Orléans le choc face à Vichy, Blois fait le 4 à la suite contre Denain

ELITE 2 – La 11e journée de deuxième division s’est achevée par deux chocs qui ont tenu toutes leurs promesses ! D’un côté, Orléans s’est imposé face à Vichy (82-74) dans une ambiance brûlante, pendant que l’ADA Blois a prolongé sa folle série de victoires face à Denain (108-100).
00h00
Résumé
Nathan Kuta a livré son meilleur match avec Orléans pour permettre au leader de l’emporter face à Vichy.

Crédit photo : Victor Lecomte

La clôture de la 11e journée d’ELITE 2 promettait du spectacle : le public a été servi ! D’abord à Orléans, où le CO’Met rempli à craquer a assisté à la prestation magistrale de l’un de ses chouchous : Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans). L’intérieur de l’OLB a tout bonnement réussi tout ce qu’il a entrepris, avec un incroyable 9/9 aux tirs, offrant la victoire aux locaux sur le score de 82 à 74.

– Journée 11

En 33 minutes, le Belgo-néerlandais a signé son nouveau record sur les parquets français avec 24 points, 10 rebonds et 5 interceptions pour ce qui restera certainement comme son meilleur match en carrière. En perdant la bataille du rebond face à un Kuta monstrueux, Vichy a également perdu le match mais les armes à la main (49% d’adresse dont 37,5% à 3-points). Le bon match de Damien Nseke Ebele (18 points) n’aura pas suffi à faire tomber l’OLB, plus que jamais leader d’ELITE 2.

Nathan KUTA
Nathan KUTA
24
PTS
10
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
ORL
82 74
VIC

Jamais 3 sans 4 pour l’ADA Blois

D’un festival offensif à un autre, l’ADA Blois a validé au Jeu de Paume son quatrième succès de suite en s’imposant 108 à 100 face à Denain Voltaire, qui restait justement sur quatre victoires consécutives. Les Blésois sont partis en trombe en passant 67 points à leurs visiteurs en première mi-temps, avant de ralentir dans les treize dernières minutes (90-67, 27′).

Côté ADA, c’est Timothé Vergiat qui a porté l’attaque. Il termine la rencontre avec 25 points et 5 passes décisives en 29 minutes, pour 24 d’évaluation. Notons également le bon match de Maxime Sconard avec 15 points. Si les Blésois ont ralenti en fin de rencontre, les Dragons ont toutefois tout donné pour jouer un mauvais tour aux locaux. Dans ce registre, le jeune Romain Parmentelot s’est montré particulièrement redoutable. Il signe 23 points à 9/12 aux tirs dont 3/5 à 3-points ; insuffisant toutefois tant le trou de Blois avait été fait en amont. Grâce à ce succès, l’ADA reste deuxième au classement derrière Orléans ; tandis que Denain vit un petit coup d’arrêt. Les Nordistes chutent du podium, où Roanne est désormais seul troisième après l’excellent match de Jahvon Blair.

LIRE AUSSI
Revenu aux affaires après deux mois d’absence, Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans) a illuminé la Halle André-Vacheresse. Le Canadien, arrivé de Poitiers à l’intersaison, a guidé la Chorale de Roanne vers un succès précieux contre Antibes (81-75), confirmant à quel point son retour pouvait changer la donne pour le club ligérien. Un retour décisif pour […]
Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 » – BeBasket
Rédaction

 

ELITE 2 – Journée 11
13/11/2025
CAE Caen
106 96
AIX Aix-Maurienne
14/11/2025
HTV Hyères-Toulon
96 90
SCA SCABB
ROA Roanne
81 75
ANT Antibes
ROC La Rochelle
84 59
QUI Quimper
ROU Rouen
79 87
NAN Nantes
CHA Challans
79 86
EVR Evreux
ASA Alliance Sport Alsace
82 90
CHA Champagne Basket
PAU Pau-Lacq-Orthez
79 80
POI Poitiers
15/11/2025
ORL Orléans
82 74
VIC Vichy
BLO Blois
DEN Denain

 

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
