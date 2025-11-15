Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »

Revenu aux affaires après deux mois d’absence, Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans) a illuminé la Halle André-Vacheresse. Le Canadien, arrivé de Poitiers à l’intersaison, a guidé la Chorale de Roanne vers un succès précieux contre Antibes (81-75), confirmant à quel point son retour pouvait changer la donne pour le club ligérien.

Un retour décisif pour la Chorale

La soirée avait pourtant tout d’un match piège pour Roanne. Avec Anthony Durham malade, la Chorale devait trouver une solution offensive, et elle est venue d’un homme que personne n’attendait à ce niveau dès maintenant : Jahvon Blair. Comme le rapporte Le Progrès, l’arrière a signé « un retour fracassant » avec 34 points, 5/12 à 3-points et 28 d’évaluation, une performance qui a sauvé des Choraliens en manque d’adresse collective (22 % à 3-points hors Blair).

𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗙 𝗫𝗫𝗟 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗜𝗥 🤯 3️⃣4️⃣ points pour un Jahvon Blair IN-DÉ-CENT dans la victoire de la @ChoraleRoanne 🎯😱 pic.twitter.com/s8QKHfAJI7 — ÉLITE 2 (@ELITE2_officiel) November 14, 2025

Entré à la 6e minute, à -5, il a immédiatement changé le rythme, alignant une série de onze points consécutifs pour lancer un 13-0. Pénétrations, tirs extérieurs, lancers-francs, passes décisives : Blair a tout fait. Le club, sur son site Internet, souligne qu’il a même « validé la victoire » avec un panier à 3-points dans le money-time.

Fin du 1er QT | Chorale 26-18 Antibes +8 pour la Chorale à la fin du premier quart, avec déjà 11 points pour Jahvon Blair pour son retour ! #ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/9k9wPI3u3W — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) November 14, 2025

« Pour mon retour, je voulais marquer les esprits »

Après la rencontre, Jahvon Blair a expliqué son état d’esprit. « Pour mon retour, je voulais marquer les esprits. Bon, je ne m’attendais pas à en marquer 34 », sourit-il dans les colonnes du Progrès. Le coach Thomas Andrieux a confirmé combien ce retour était attendu : « Ça le démangeait de reprendre, il n’a que quelques jours d’entraînement avec l’équipe ».

L’intensité défensive roannaise a ensuite fait la différence dans le dernier quart. « C’est bien l’aspect défensif qui nous permet de gagner avec le 21-12 dans le dernier quart-temps », rappelle Andrieux. Florian Leopold (9 points et 10 rebonds) ou encore Mattias Markusson ont pesé dans la bataille du rebond, offrant à Blair plusieurs secondes chances bien exploitées.

Roanne valide un deuxième succès de rang

Antibes a longtemps résisté, dans le sillage de Jagan Mosely (19 points) avant sa sortie sur blessure, tandis que Garlon Green et Shekinah Munanga ont également pesé. Les Sharks avaient même repris les commandes au retour des vestiaires (60-63). Mais la Chorale a trouvé les ressources défensives nécessaires pour verrouiller le money-time.

Avec ce deuxième succès consécutif, Roanne se replace avant un déplacement à Denain. Surtout, le retour anticipé de Jahvon Blair pourrait devenir un tournant majeur de la saison roannaise. Le club ne s’y trompe pas : « La luxation à l’épaule semble un lointain souvenir », écrit-il dans son communiqué.

Un retour qui tombe à point nommé — et qui en appelle d’autres performances du même calibre.