Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »

ELITE 2 - Absent depuis le début de saison, Jahvon Blair a réalisé un retour tonitruant avec la Chorale de Roanne, inscrivant 34 points dans la victoire contre Antibes vendredi soir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »

Jahvon Blair a planté 34 points pour son retour à la compétition, avec Roanne

Crédit photo : Chorale de Roanne / Alcalhan

Revenu aux affaires après deux mois d’absence, Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans) a illuminé la Halle André-Vacheresse. Le Canadien, arrivé de Poitiers à l’intersaison, a guidé la Chorale de Roanne vers un succès précieux contre Antibes (81-75), confirmant à quel point son retour pouvait changer la donne pour le club ligérien.

Un retour décisif pour la Chorale

La soirée avait pourtant tout d’un match piège pour Roanne. Avec Anthony Durham malade, la Chorale devait trouver une solution offensive, et elle est venue d’un homme que personne n’attendait à ce niveau dès maintenant : Jahvon Blair. Comme le rapporte Le Progrès, l’arrière a signé « un retour fracassant » avec 34 points, 5/12 à 3-points et 28 d’évaluation, une performance qui a sauvé des Choraliens en manque d’adresse collective (22 % à 3-points hors Blair).

Entré à la 6e minute, à -5, il a immédiatement changé le rythme, alignant une série de onze points consécutifs pour lancer un 13-0. Pénétrations, tirs extérieurs, lancers-francs, passes décisives : Blair a tout fait. Le club, sur son site Internet, souligne qu’il a même « validé la victoire » avec un panier à 3-points dans le money-time.

« Pour mon retour, je voulais marquer les esprits »

Après la rencontre, Jahvon Blair a expliqué son état d’esprit. « Pour mon retour, je voulais marquer les esprits. Bon, je ne m’attendais pas à en marquer 34 », sourit-il dans les colonnes du Progrès. Le coach Thomas Andrieux a confirmé combien ce retour était attendu : « Ça le démangeait de reprendre, il n’a que quelques jours d’entraînement avec l’équipe ».

L’intensité défensive roannaise a ensuite fait la différence dans le dernier quart. « C’est bien l’aspect défensif qui nous permet de gagner avec le 21-12 dans le dernier quart-temps », rappelle Andrieux. Florian Leopold (9 points et 10 rebonds) ou encore Mattias Markusson ont pesé dans la bataille du rebond, offrant à Blair plusieurs secondes chances bien exploitées.

Roanne valide un deuxième succès de rang

Antibes a longtemps résisté, dans le sillage de Jagan Mosely (19 points) avant sa sortie sur blessure, tandis que Garlon Green et Shekinah Munanga ont également pesé. Les Sharks avaient même repris les commandes au retour des vestiaires (60-63). Mais la Chorale a trouvé les ressources défensives nécessaires pour verrouiller le money-time.

Avec ce deuxième succès consécutif, Roanne se replace avant un déplacement à Denain. Surtout, le retour anticipé de Jahvon Blair pourrait devenir un tournant majeur de la saison roannaise. Le club ne s’y trompe pas : « La luxation à l’épaule semble un lointain souvenir », écrit-il dans son communiqué.

Un retour qui tombe à point nommé — et qui en appelle d’autres performances du même calibre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans
L'ADA Blois reçoit Denain ce samedi, une équipe en forme
ELITE 2
00h00ADA Blois : un bonbon ou un sort ?
Isaïa Cordinier a terminé MVP de la 11e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d’EuroLeague
Jahvon Blair a planté 34 points pour son retour à la compétition, avec Roanne
ELITE 2
00h00Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »
NM1
00h0027 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine
NM1
00h00Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre
EuroLeague
00h0026 points et la victoire : Isaïa Cordinier en mode record face au Bayern Munich
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
Betclic ELITE
00h00Kevin Kokila veut désormais s’imposer parmi « les meilleurs intérieurs de Betclic ELITE »
Lionel Gaudoux (Chalon)
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : un multiplex de tous les dangers, avant un choc tactique entre Bourg-en-Bresse et Paris !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
1 / 0