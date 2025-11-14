Recherche
ELITE 2

Le HTV remonte derrière un John Roberson intenable, Roanne peut dire merci à Jahvon Blair

ÉLITE 2 - En attendant les deux chocs de haut de tableau demain, une grosse partie de la 11e journée de deuxième division s'est jouée ce vendredi 14 novembre soir. Avec des dynamiques qui se dessinent dans le milieu de tableau.
00h00
Résumé
Le HTV remonte derrière un John Roberson intenable, Roanne peut dire merci à Jahvon Blair

L’international bosnien a changé la dynamique du HTV

Crédit photo : Sébastien Grasset

Deux clubs peuvent remercier leurs meilleurs scoreurs ce soir. Hyères-Toulon d’un côté, qui n’est décidément plus le même club depuis quelques semaines et l’arrivée de John Roberson. Encore auteur de 24 points et 4 passes décisives ce soir contre Saint-Chamond, l’international bosnien – qui a récemment prolongé sa pige au HTV malgré des offres de clubs qui s’accumulent – a poussé les siens vers une victoire 96-90 contre Saint-Chamond.

Même scénario pour Roanne, mais à encore un autre niveau. La Chorale s’est en effet reposée sur les… 34 points de Jahvon Blair – qui disputait son premier match d’ÉLITE 2 de la saison – pour dominer Antibes (81-75). Les Sharks, qui pouvaient eux aussi compter sur les grands débuts de Maxime Gauzin (8 points, 5 rebonds, 6 passes décisives) se sont bien battus mais s’inclinent de six petits points, alors qu’ils menaient dans le dernier quart.

Nantes fait la bonne opération

Dans les résultats du milieu de tableau, Nantes l’avait annoncé avant le match, via la voix de son coach sur les réseaux sociaux du club : « On est un peu sur la corde en ce moment. Il va falloir batailler avec le cœur et les tripes pour décrocher un résultat aujourd’hui. » Paroles entendues, puisque son équipe est allée battre Rouen sur son parquet (79-87). Le coach rouennais Sylvain Delorme a résumé avec justesse la frustration du camp normand auprès de Paris-Normandie : « Il ne nous manque pas grand-chose pour faire basculer le match. »

De son côté, le Champagne Basket est allé gagner chez l’ASA (82-90), qui encaisse un deuxième revers d’affilée à domicile, une semaine après le très particulier match contre Blois. Les joueurs de Châlons-Reims ont su « rester calme quand le match s’emballe. » Tous les résultats de cette première moitié de la 11e journée d’ÉLITE 2 :

JEUDI

  • Caen 106-96 Aix-Maurienne

VENDREDI

  • Hyères-Toulon 96-90 Saint-Chamond
  • La Rochelle 84-59 Quimper
  • Roanne 81-75 Antibes
  • Rouen 79-87 Nantes
  • ASA 82-90 Châlons-Reims
  • Challans 79-86 Évreux
  • Pau-Orthez 79-80 Poitiers
