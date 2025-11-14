Le HTV remonte derrière un John Roberson intenable, Roanne peut dire merci à Jahvon Blair

Deux clubs peuvent remercier leurs meilleurs scoreurs ce soir. Hyères-Toulon d’un côté, qui n’est décidément plus le même club depuis quelques semaines et l’arrivée de John Roberson. Encore auteur de 24 points et 4 passes décisives ce soir contre Saint-Chamond, l’international bosnien – qui a récemment prolongé sa pige au HTV malgré des offres de clubs qui s’accumulent – a poussé les siens vers une victoire 96-90 contre Saint-Chamond.

Même scénario pour Roanne, mais à encore un autre niveau. La Chorale s’est en effet reposée sur les… 34 points de Jahvon Blair – qui disputait son premier match d’ÉLITE 2 de la saison – pour dominer Antibes (81-75). Les Sharks, qui pouvaient eux aussi compter sur les grands débuts de Maxime Gauzin (8 points, 5 rebonds, 6 passes décisives) se sont bien battus mais s’inclinent de six petits points, alors qu’ils menaient dans le dernier quart.

𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗙 𝗫𝗫𝗟 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗜𝗥 🤯 3️⃣4️⃣ points pour un Jahvon Blair IN-DÉ-CENT dans la victoire de la @ChoraleRoanne 🎯😱 pic.twitter.com/s8QKHfAJI7 — ÉLITE 2 (@ELITE2_officiel) November 14, 2025

Nantes fait la bonne opération

Dans les résultats du milieu de tableau, Nantes l’avait annoncé avant le match, via la voix de son coach sur les réseaux sociaux du club : « On est un peu sur la corde en ce moment. Il va falloir batailler avec le cœur et les tripes pour décrocher un résultat aujourd’hui. » Paroles entendues, puisque son équipe est allée battre Rouen sur son parquet (79-87). Le coach rouennais Sylvain Delorme a résumé avec justesse la frustration du camp normand auprès de Paris-Normandie : « Il ne nous manque pas grand-chose pour faire basculer le match. »

De son côté, le Champagne Basket est allé gagner chez l’ASA (82-90), qui encaisse un deuxième revers d’affilée à domicile, une semaine après le très particulier match contre Blois. Les joueurs de Châlons-Reims ont su « rester calme quand le match s’emballe. » Tous les résultats de cette première moitié de la 11e journée d’ÉLITE 2 :