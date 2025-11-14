Recherche
ELITE 2

Poitiers renverse l’Élan Béarnais sur le gong

ÉLITE 2 - Vainqueur en Savoie face à Aix-Maurienne vendredi dernier, l’Élan Béarnais s'est incliné dans les tous derniers instants face à Poitiers (79-80). Une défaite frustrante pour une équipe qui tenait la victoire dans ses mains.
00h00
Crédit photo : Bastien Lamarche

Après un déplacement victorieux en Savoie face à Aix-Maurienne vendredi dernier (82-91), l’Élan Béarnais retrouvait son Palais des Sports ce vendredi 14 novembre à l’occasion de la réception de Poitiers. Si la gifle reçue par Quimper lors du dernier match à domicile a laissé des traces, les Palois se sont inclinés face à une équipe poitevine très accrocheuse (79-80).

Poitiers débute très bien mais Pau réagit vite

Dès le début du match, les hommes de Mickaël Hay ont subi l’impact physique imposé par Poitiers. Portés par l’efficacité de Marcus Hammond (19 points), les Poitevins ont profité des quelques errances défensives adverses pour prendre les commandes dans ce premier quart-temps (18-30, 10′). Pénalisés par de nombreuses fautes sifflées à leur encontre et dominés dans tous les compartiments du jeu, les locaux ont vu leurs adversaires du soir creuser un premier écart significatif dans cette rencontre.

Une grosse intensité défensive et une efficacité retrouvée

Pourtant bousculée par une équipe poitevine intenable, les coéquipiers de Sitraka Raharimanantoanina (15 points, 12 rebonds et 3 passes décisives), Bryce Nze (8 points et 10 rebonds) et de François Wibaut (10 points et 2 passes décisives) se sont appuyés sur une agressivité défensive impressionnante. Un ingrédient essentiel pour refaire son retard et semer le doute dans les têtes poitevines. Repassée devant au cœur du deuxième quart-temps grâce à un gros run, la formation paloise a fait rugir ses supporters. À la faveur d’un deuxième quart-temps de folie, l’Élan Béarnais est rentré aux vestiaires avec 6 longueurs d’avance (46-40, 20′).

Au buzzer, l’Élan Béarnais s’incline d’un rien

Au retour des vestiaires, les Palois sont revenus sur le parquet du Palais des Sports avec la même énergie. Comme en début de match, Poitiers a retrouvé son adresse. Dans ce match de séries, l’EBPLO a fait preuve de caractère pour l’emporter. Grâce au très bon passage de Fabio Milanese (10 points), les Béarnais ont remis un coup d’accélérateur au meilleur moment. Toujours devant après trente minutes très intenses (62-57), l’équipe de Mickaël Hay a complètement déjoué en fin de rencontre. Incapable de stopper un Marcus Hammond en feu derrière l’arc, l’Élan Béarnais n’a pas su faire le dos rond pour laisser passer l’orage. Mené de 4 points à 2 minutes de la fin (74-78, 38′), l’EBPLO s’est incliné en toute fin de match. Une défaite frustrante sur le fil (79-80), surtout après un tel scénario.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
bearnais64
Cette équipe de Pau n'a aucun mental, ce n'est pas encore cette année qu'ils joueront la montée trop de lacune et un collectif inexistant. Ce n'est pas en faisant des matchs comme ce soir que le palais des sports va ce remplir.....Honte à eux et au staff
