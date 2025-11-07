Recherche
ELITE 2

L’Élan Béarnais se relance en Savoie

ÉLITE 2 - Après deux défaites consécutives, l'Élan Béarnais s'est relancé en allant s'imposer sur le parquet d'Aix-Maurienne ce vendredi soir (82-91).
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Béarnais se relance en Savoie

L’Elan béarnais s’est imposé sur le parquet d’Aix-Maurienne ce vendredi 7 novembre

Crédit photo : Cécile Thomas

Battu par Quimper et Caen, l’Élan Béarnais qui restait sur deux revers consécutifs était en quête de rachat. En déplacement en Savoie sur le parquet d’Aix-Maurienne, les hommes de Mickaël Hay se sont relancés (82-91) ce samedi 7 novembre pour la 10e journée d’ÉLITE 2.

– Journée 10

Joshua Mballa règne dans la raquette savoyarde

Dans une rencontre très importante pour relancer une machine béarnaise quelque peu enrayée, l’Élan Béarnais a tenu tête à des Savoyards accrocheurs. Dans le sillage de la paire d’intérieurs Bryce Nze (11 points et 12 rebonds) – Joshua Mballa (10 points et 9 rebonds), les Palois ont terminé fort ce premier quart-temps pour rester au contact des locaux (24-23, 10′).

Bousculés en début de match, les hommes de Mickaël Hay ont réglé la mire et infligé un 7-0 en deux minutes pour prendre leurs distances et creuser un premier écart (24-30, 12′). Une réaction d’orgueil impulsée par Fabio Milanese (13 points et 3 rebonds). Précieux, le jeune meneur a permis à son équipe de reprendre l’avantage au meilleur moment. Grâce à une défense agressive et une omniprésence au rebond, l’EBPLO est rentré aux vestiaires avec une très courte avance d’un petit point (42-43, 20′).

Un secteur intérieur béarnais déterminant

Accrochés tout le match par des Savoyards qui n’ont jamais rien lâché, les Béarnais ont su faire preuve de caractère pour leur tenir tête. Le secteur intérieur a été la clé du succès palois ce vendredi soir en Savoie. Tout comme Joshua Mballa en première mi-temps, Sitraka Raharimanantoanina (12 points et 5 rebonds) s’est montré déterminant dans la peinture. L’international malgache a permis à son équipe de reprendre ses distances au cœur du troisième quart-temps.

Dans ce match de séries où les deux formations se sont livrées une rude bataille, l’Élan Béarnais a pu également compter sur l’expérience de Thomas Cornely (9 points et 11 passes décisives) pour gérer une fin de match irrespirable. Pourtant menée tout le match, la formation savoyarde est restée en embuscade sans jamais parvenir à repasser devant.

Avec 6 joueurs à plus de 10 points, l’EBPLO a assuré le coup en allant s’imposer sur le parquet d’Aix-Maurienne (82-91). Un succès capital dans l’optique de la montée en fin de saison en Betclic ÉLITE.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
claude_e
excuses: M. Fischer était entraîneur à Joeuf et non nilvange
