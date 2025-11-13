Recherche
ELITE 2

« Il est de mieux en mieux » : John Roberson prolonge sa pige avec Hyères-Toulon

Un mois après avoir surpris son monde en s'engageant en tant que pigiste médical à Hyères-Toulon, John Roberson a paraphé une extension de deux semaines avec le HTV.
00h00
« Il est de mieux en mieux » : John Roberson prolonge sa pige avec Hyères-Toulon

John Roberson reste avec le HTV jusqu’à la trêve internationale

Crédit photo : Sébastien Grasset

John Roberson a-t-il bien fait de prolonger son contrat avec Hyères-Toulon ? Présent mardi à Tarbes en Coupe de France, alors qu’il n’était plus censé être avec le HTV (libre au 8 novembre), le champion de France 2017 a perdu une deuxième fois le concours de tirs du milieu de terrain lors du shooting matinal, grévant un peu plus ses finances.

C’est évidemment anecdotique. Alors qu’il se remet en rythme avec le club varois, dans la foulée de sa blessure contractée lors de l’EuroBasket 2025, l’international bosnien va prolonger de deux semaines son séjour sur les bords de la Méditerranée.

Ikenna Ndugba n’étant toujours pas arrivé à une cicatrisation complète de sa déchirure, la légende de l’Élan Chalon a accepté de rester jusqu’à la trêve internationale avec le HTV. De quoi lui permettre de participer à la qualification varoise pour les 1/8e de finale de la Coupe de France, sans forcer (9 points à 100% en 16 minutes), mais aussi les deux prochains matchs à domicile, contre le SCABB et Orléans.

Pigiste de luxe, John Roberson ne déçoit pas à Hyères-Toulon (photo : Sébastien Grasset)

Un accord, sur une aussi courte période, qui n’était pourtant pas évident à obtenir pour Hyères-Toulon. John Roberson n’a pas grand chose à faire dans le ventre mou de l’ÉLITE 2 et sa pige réussie était de nature à intéresser des prétendants bien plus prestigieux.

PROFIL JOUEUR
John ROBERSON
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 37 ans (28/10/1988)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo bih.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
16,8
#3
REB
2,2
#152
PD
6,6
#3

13/16 à 3-points depuis trois matchs

« C’est un super mec, très humble et un gros professionnel », apprécie William Dumas, le manager du HTV. « Il reprend du rythme, il est de mieux en mieux. Les quinze jours supplémentaires vont lui faire du bien. »

Après avoir démarré par un triste 1/11 à Pau, l’ancien meneur de l’ASVEL et de la SIG Strasbourg a rapidement retrouvé des standards plus en adéquation avec son talent. Ainsi, contre Aix-Maurienne le 31 octobre, il a notamment shooté à 6/6 à 3-points, et reste sur un joli 13/16 de loin sur ses trois dernières sorties. Avec 16,8 points à 48% et 6,6 passes décisives, il est le troisième meilleur marqueur et le troisième meilleur passeur d’ÉLITE 2.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
