Nathan Kuta prolonge l’aventure à Orléans

Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) va poursuivre son parcours avec Orléans Loiret Basket. Le pivot belgo-néerlandais a confirmé sa présence dans l’effectif de l’OLB pour la saison 2025-2026 en ELITE 2. Une continuité appréciée du côté orléanais, qui s’inscrit dans une volonté de stabilité après une saison encourageante.

PROFIL JOUEUR Nathan KUTA Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 25 ans (28/04/2000) Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,2 #121 REB 6,5 #19 PD 1,8 #105

Une saison prometteuse

Durant l’exercice 2024-2025, Nathan Kuta a disputé les 40 rencontres de saison régulière et de barrages d’accession avec l’OLB. Il a tourné à 8,2 points, 6,5 rebonds et 1,8 passe décisive par match. Une ligne statistique solide pour un joueur d’impact qui s’est affirmé dans la raquette.

Arrivé dans le Loiret avec l’ambition de lancer sa carrière en France, Kuta a trouvé sa place au sein de l’effectif et du système de jeu orléanais. Sa prolongation s’accompagne de celle de plusieurs cadres de l’équipe : le capitaine Meredis Houmounou, les intérieurs Ludovic Negrobar et Tomislav Gabric, ainsi que les jeunes Lorenzo Thirouard-Samson et Timothé Crusol.

Cette volonté de continuité traduit l’ambition de l’OLB de bâtir une équipe compétitive et soudée pour jouer les premiers rôles en ELITE 2.

Pivot titulaire de l’OLB, Nathan Kuta portera toujours nos couleurs à la rentrée !! 💪 🎟️ Abonnez-vous dès à présent pour la saison prochaine à CO'Met : https://t.co/OwZx2WXczn#TousOLB pic.twitter.com/f9BbYJ8VCP — OrléansLoiretBasket (@OLB45) June 21, 2025

Un projet dans la durée

Avec ce noyau conservé, Orléans affiche clairement son envie de stabilité et de progression. Nathan Kuta, par sa solidité physique et son énergie, sera un des éléments-clés du dispositif. À 25 ans, il dispose encore d’une belle marge de progression et pourrait bien franchir un cap sous le maillot orléanais cette saison.