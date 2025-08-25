Recherche
EuroBasket masculin

La fratrie Antetokounmpo pour guider la Grèce de Spanoulis à l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Battue par la France en clôture de sa préparation, la Grèce a annoncé les 12 hommes embarqués pour le championnat d'Europe. La sélection de Vassilis Spanoulis est notamment emmenée par le trio Antetokounmpo.
|
00h00
Résumé
Écouter
La fratrie Antetokounmpo pour guider la Grèce de Spanoulis à l’EuroBasket 2025

antetokounmpo grèce eurobasket

Crédit photo : FIBA

Au sortir de son dernier match de préparation pour l’EuroBasket et une défaite contre l’équipe de France, la Grèce a finalisé son effectif pour le tournoi continental. La famille Antetokounmpo y prend une belle place : si Giannis est la figure de proue de la sélection hellénique, le Greak Freak est accompagné de l’ancien de l’ASVEL, Kostas, ainsi que du plus anecdotique, Thanasis. Utilisé quatre petites minutes contre les Bleus, le jeune joueur de Peristeri, Vangelis Zougris (20 ans), a été le dernier joueur coupé par le sélectionneur Vassilis Spanoulis.

Avec les soucis administratifs liées à Giannis Antetokounmpo, la Grèce n’a pas vécu une préparation de tout repos. Elle a tout de même gagné trois de ses cinq matchs de préparation (Lettonie, Monténégro et Italie), s’inclinant au début du mois d’août contre Israël et en dernier lieu contre la France.

Le reste de l’effectif grec est composé notamment de la légende Kostas Sloukas, du naturalisé Tyler Dorsey ou encore de l’ex-Boulazacois Vasileios Toliopoulos.

LIRE AUSSI

La Grèce disputera l’EuroBasket 2025 dans le groupe C, tous les matchs de la phase de groupes se déroulant à Limassol, à Chypre. Ses adversaires seront le pays hôte, l’Italie, la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine et l’Espagne.

La liste de l’Allemagne pour l’EuroBasket :

  • Giannis Antetokounmpo
  • Kostas Antetokounmpo
  • Thanasis Antetokounmpo
  • Tyler Dorsey
  • Panagiotis Kalaitzakis
  • Dimitrios Katsivelis
  • Giannoulis Larentzakis
  • Dinos Mitoglou
  • Kostas Papanikolaou
  • Alexandros Samodurov
  • Kostas Sloukas
  • Vasileios Toliopoulos
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

jamesnaysmith
Le Thanasis, c'est un miracle absolu qu'il soit joueur professionnel, quelle purge !
Répondre
(1) J'aime
halle_37
Cette nation a vraiment perdu en densité de joueur, c'est incroyable, dans les années 2000, tu avais par poste, limite le meilleur joueur d'Europe..... Ils ont giannis, mais plus grand chose derrière
Répondre
(0) J'aime
