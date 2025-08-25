La fratrie Antetokounmpo pour guider la Grèce de Spanoulis à l’EuroBasket 2025

Au sortir de son dernier match de préparation pour l’EuroBasket et une défaite contre l’équipe de France, la Grèce a finalisé son effectif pour le tournoi continental. La famille Antetokounmpo y prend une belle place : si Giannis est la figure de proue de la sélection hellénique, le Greak Freak est accompagné de l’ancien de l’ASVEL, Kostas, ainsi que du plus anecdotique, Thanasis. Utilisé quatre petites minutes contre les Bleus, le jeune joueur de Peristeri, Vangelis Zougris (20 ans), a été le dernier joueur coupé par le sélectionneur Vassilis Spanoulis.

Avec les soucis administratifs liées à Giannis Antetokounmpo, la Grèce n’a pas vécu une préparation de tout repos. Elle a tout de même gagné trois de ses cinq matchs de préparation (Lettonie, Monténégro et Italie), s’inclinant au début du mois d’août contre Israël et en dernier lieu contre la France.

Le reste de l’effectif grec est composé notamment de la légende Kostas Sloukas, du naturalisé Tyler Dorsey ou encore de l’ex-Boulazacois Vasileios Toliopoulos.

La Grèce disputera l’EuroBasket 2025 dans le groupe C, tous les matchs de la phase de groupes se déroulant à Limassol, à Chypre. Ses adversaires seront le pays hôte, l’Italie, la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine et l’Espagne.

Can Hellas 🇬🇷 return to the #EuroBasket podium for the first time since 2009?🏅 pic.twitter.com/TsErT5nXpI — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 24, 2025

