WNBA

Seattle reprend des couleurs avec une grande Dominique Malonga, Iliana Dossou-Yovo Rupert record à Golden State

WNBA - Dans une soirée prolifique pour les Françaises, Dominique Malonga est encore sortie du lot avec un nouveau double-double avec Seattle, qui s'impose au buzzer 84-82 contre Washington. Iliana Dossou-Yovo Rupert a elle égalé son record de points en WNBA en établissant son plus haut total de 3-points avec les Valkyries, victorieuses de Dallas (90-81).
00h00
Seattle reprend des couleurs avec une grande Dominique Malonga, Iliana Dossou-Yovo Rupert record à Golden State

Dominique Malonga cartonne de nouveau avec Seattle, en compilant son quatrième double-double de la saison.

Crédit photo : Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

La fin de saison réussit décidément aux joueuses françaises en WNBA. Après les récents records de Leïla Lacan au Sun, la plus jeune joueuse de la Ligue Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) continue elle aussi de briller au Storm, qui reprend peu à peu des couleurs après des grosses turbulences. Seattle s’impose sur le fil 84-82 face à Washington avec 28 excellentes minutes de la tricolore qui compile un quatrième double-double en saison rookie : Malonga termine la rencontre avec 17 points à 8/17 aux tirs et 10 rebonds, auxquels elle ajoute 3 interceptions.

La jeune joueuse bénéficie depuis dix matchs de davantage de confiance de sa coach Noelle Quinn, qui lui accorde 22 minutes de jeu, et elle lui rend bien : Malonga tourne à 14,2 points et 7,3 rebonds de moyenne sur ces dernières rencontres. Avec ce quatrième double-double, Malonga dépasse Liz Cambage au nombre de performances à plus de 10 points et 10 rebonds pour une si jeune joueuse.

À côté de la jeunesse de Malonga, il ne faut pas oublier l’expérience importante de Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), au cœur des succès de Seattle. La vice-championne olympique de Paris a peiné aux tirs (3/12) mais apporte tout de même 10 points et 5 interceptions derrière la tête d’affiche Nneka Ogwumike et son buzzer beater. Peu après une crise interne sur fond de conflit dans les vestiaires, Seattle tente de remonter la pente et par la même occasion se maintenir au classement, en vue des play-offs. La franchise de Seattle reste quatrième au classement 

Dans l’autre match de la soirée, les Valkyries, cinquièmes de l’ouest, ont répondu au Storm et ont disposé 90-81 du Dallas de Paige Bueckers, qui restait sur un record de points. La nouvelle franchise de WNBA continue son excellente première saison et se rapproche petit à petit de la qualification pour les phases finales, après une rencontre marquée par une Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) record. La championne WNBA en 2022 a égalé son record à la marque avec 17 points, avec un nouveau record personnel à l’adresse de loin. Avec 5 tirs à 3-points convertis et 6 rebonds, l’intérieure a de nouveau délivré une performance très complète avec l’équipe de la Baie de San Francisco.

Sa compatriote Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a quant à elle frôlé le double-double avec 9 points et 9 rebonds pour permettre le succès des siennes à quelques encablures de la fin de saison. La troisième tricolore de l’effectif Carla Leite (1,75 m, 21 ans) ne s’est pour sa part pas mêlée à la fête, restant sur le banc.

