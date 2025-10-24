Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Cholet en ouverture

Présentation des matchs clés

Vendredi 24 octobre

Limoges CSP vs Saint-Quentin – 20h30 au Palais des Sports de Beaublanc à suivre sur DAZN

Samedi 25 octobre

Le Multiplex de 18h:

Le Mans vs Le Portel à 18h00.

Gravelines-Dunkerque vs Nancy à 18h10.

Dijon vs Strasbourg à 18h20.

Bourg-en-Bresse vs Cholet à 18h30.

L’affiche du soir:

Nanterre vs Lyon-Villeurbanne à 20h30.

Ce programme du samedi offre un plateau chargé avec cinq affiches à ne pas manquer.

Dimanche 26 octobre

AS Monaco vs Boulazac – 16h30.

Élan Chalon vs Paris Basketball – 19h00.

Le week-end se termine avec deux matchs intéressants, dont celui de Monaco à domicile et celui de Chalon-sur-Saône face à Paris.

À surveiller et enjeux

Équilibres et dynamiques

Avec 4 défaites en 4 rencontres, Le Portel et Gravelines tenteront d’ouvrir leurs compteurs. A domicile contre Nancy, Gravelines a un vrai coup à jouer.

Matchs à fort potentiel

Le duel Chalon / Paris Basketball, entre deux équipes à 2 victoires et 2 défaites devrait tenir toutes ces promesses dimanche soir.

A domicile, Nanterre (3V-1D) tentera de faire tomber l’ASVEL (3V-1D) qui enchaîne les matchs rapprochés Euroleague / Betclic ELITE

Conclusion

La 5ᵉ journée de la Betclic Élite promet d’être riche en suspense et en confrontations déterminantes. Avec un démarrage dès vendredi et une clôture dimanche soir, les fans de basket français auront plusieurs rendez-vous à cocher.