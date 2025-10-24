Recherche
Betclic Élite

Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Cholet en ouverture

Betclic ELITE - Découvrez le programme de la 5e journée avec notamment Le Portel et Gravelines qui tenteront d'ouvrir leurs compteurs de victoire.
00h00
Résumé
Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Cholet en ouverture
Crédit photo : DR

Présentation des matchs clés

Vendredi 24 octobre

  • Limoges CSP vs Saint-Quentin – 20h30 au Palais des Sports de Beaublanc à suivre sur DAZN

👉 Pour vous abonner, cliquez ici : DAZN – Basketball

Samedi 25 octobre

Le Multiplex de 18h:

  • Le Mans vs Le Portel à 18h00.

  • Gravelines-Dunkerque vs Nancy à 18h10.

  • Dijon vs Strasbourg à 18h20.

  • Bourg-en-Bresse vs Cholet à 18h30.

L’affiche du soir:

  • Nanterre vs Lyon-Villeurbanne à 20h30.

Ce programme du samedi offre un plateau chargé avec cinq affiches à ne pas manquer.

Dimanche 26 octobre

  • AS Monaco vs Boulazac – 16h30.

  • Élan Chalon vs Paris Basketball – 19h00.

Le week-end se termine avec deux matchs intéressants, dont celui de Monaco à domicile et celui de Chalon-sur-Saône face à Paris.

À surveiller et enjeux

Équilibres et dynamiques

Avec 4 défaites en 4 rencontres, Le Portel et Gravelines tenteront d’ouvrir leurs compteurs. A domicile contre Nancy, Gravelines a un vrai coup à jouer.

Matchs à fort potentiel

  • Le duel Chalon / Paris Basketball, entre deux équipes à 2 victoires et 2 défaites devrait tenir toutes ces promesses dimanche soir.

  • A domicile, Nanterre (3V-1D) tentera de faire tomber l’ASVEL (3V-1D) qui enchaîne les matchs rapprochés Euroleague / Betclic ELITE

Conclusion

La 5ᵉ journée de la Betclic Élite promet d’être riche en suspense et en confrontations déterminantes. Avec un démarrage dès vendredi et une clôture dimanche soir, les fans de basket français auront plusieurs rendez-vous à cocher.

Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
DAZN
DAZN
