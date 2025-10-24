Recherche
NBA

Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points

NBA - Performance encore légendaire de Curry face à Gordon. Le meneur des Warriors inscrit 42 points pour battre Denver 137-131 en prolongation, malgré les 50 points historiques d'Aaron Gordon lors du premier match de la saison 2025-2026.
00h00
Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points

Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026

Crédit photo : Bob Kupbens-Imagn Images

Les Golden State Warriors ont remporté un match d’anthologie face aux Denver Nuggets (137-131, après prolongation) au Chase Center de San Francisco. Stephen Curry a livré une performance clutch avec 42 points, 7 passes et 6 rebonds, permettant aux Warriors de démarrer la saison 2025-2026 avec un bilan de 2-0.

– Journée 24102025

Aaron Gordon entre dans l’histoire avec 50 points

Aaron Gordon a signé la performance de sa carrière avec 50 points et une adresse délirante à 3-points (10/11). Pour trouver trace d’un joueur ayant inscrit plus de points lors du premier match de la saison de son équipe, il faut remonter à 1989, quand Michael Jordan avait démarré son exercice avec 54 points.

Aaron GORDON
Aaron GORDON
50
PTS
8
REB
2
PDE
Logo NBA
GSW
137 131
DEN

L’ailier des Nuggets était parfait en première mi-temps avec 7/7 à 3-points, établissant un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de 3-points marqués en une mi-temps. Ses 25 points ont permis à Denver de mener 70-61 à la pause. Gordon a continué son festival offensif, marquant 14 points en trois minutes au deuxième quart-temps pour porter l’avance des Nuggets à +14.

Nikola Jokic a complété la performance avec 21 points, 13 rebonds et 10 passes, réalisant un triple-double malgré une adresse inhabituelle.

Stephen Curry prend feu dans le money time

Discret en première mi-temps avec seulement 7 points, Stephen Curry a pris le match à son compte après la pause. Le meneur de 37 ans a inscrit 22 de ses 42 points lors des huit dernières minutes du temps réglementaire et de la prolongation.

Mené de sept points à moins de quatre minutes de la fin, Curry a sauvé les Warriors en marquant 15 points consécutifs pour envoyer le match en prolongation. Il a d’abord égalisé avec un 3-points à neuf mètres face à Gordon, puis a ouvert la prolongation par un nouveau tir primé clutch.

Stephen CURRY
Stephen CURRY
42
PTS
6
REB
7
PDE
Logo NBA
GSW
137 131
DEN

Jimmy Butler a apporté un soutien précieux avec 21 points, 6 passes et 5 rebonds, notamment en prolongation où le duo Curry-Butler a scellé la victoire par un 12-2 décisif. Al Horford, utilisé en sortie de banc, a contribué avec 13 points et 3/4 à 3-points.

Cette victoire confirme le bon début de saison des Warriors après leur succès face aux Lakers, tandis que les Nuggets, malgré cette performance historique, démarrent avec une défaite. Les deux équipes ont montré leur potentiel pour rivaliser dans la conférence Ouest cette saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
