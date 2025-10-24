Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match

NBA - Retour à la réalité pour les 6 rookies français draftés en juin dernier. Pour le premier match officiel de la saison - en général révélateur des rotations des effectifs - seulement 2 d'entre eux ont pu fouler les parquets (Nolan Traoré et Maxime Raynaud). Les quatre autres ont été mis de côté.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match

Nolan Traoré et Maxime Raynaud sont les deux seuls qui ont disputé leurs premières minutes officielles

Crédit photo : © Sam Sharpe / © William Liang-Imagn Images

Pour la première fois de l’histoire en 2025, six jeunes français ont été draftés la même année en NBA. Noa Essengue en n°12 à Chicago, Joan Beringer en n°17 à Minnesota, Nolan Traoré en n°19 à Brooklyn, Noah Penda en n°32 à Orlando, Maxime Raynaud en n°42 à Sacramento, et enfin Mohamed Diawara en n°51 à New-York.

De quoi poursuivre et même renforcer la série qui dure depuis 2022, selon laquelle au moins quatre tricolores sont sélectionnés chaque année à la Draft. Alors forcément, cela accroît l’intérêt et même les attentes autour de ce contingent. Mais cela peut vite tourner à la déception, à l’image de cette première soirée.

LIRE AUSSI

Raynaud et Traoré à l’essai grâce à des circonstances favorables

Sur les six qui se sont lancés dans cette aventure américaine, ils ne sont que deux à avoir foulé le parquet lors de l’opening night de leur équipe. Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) en premier, qui a pris part au match serré entre Kings et Suns (116-120). Il est même le premier à être sorti du banc de son équipe, pour au final jouer 11 minutes, n’inscrire aucun point mais prendre 4 rebonds et distribuer 2 passes décisives.

Pour arriver à ce temps de jeu, le Français a profité de l’absence de la raquette titulaire, Keegan Murray et Domantas Sabonis. Mais même là, il n’a pas joué davantage que 11 minutes, vu que le coach a préféré partir en small ball. Celui qui a raconté à quel point il avait été bien accueilli par ses coéquipiers est donc pour l’instant testé avec parcimonie. Même si le besoin est réel sur les postes 4/5.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
0
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
PHO
120 116
SAC

Même destin pour Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans). Dans un match de plutôt faible niveau entre Hornets et Nets (136-117), l’ex saint-quentinois n’a pas joué pendant trois quart-temps. Avant que son coach espagnol ne tente de faire jouer le reste de son banc dans le dernier quart pour essayer de faire revenir son équipe, sans succès. En 9 minutes, Traoré a compilé 3 points (à 1/3 aux tirs), 1 passe décisive et 2 interceptions. Il a réussi un tir primé dès son entrée en jeu, avant de rester discret ensuite.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
3
PTS
0
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
136 117
BRO

Mais le plus inquiétant est qu’il semble bel et bien derrière les deux autres rookies dans la rotation au poste 1 (Ben Saraf a joué 20 minutes comme titulaire, et Egor Demin 22 en sortie de banc). Son camp d’entraînement et sa pré-saison n’ont pas dû convaincre le staff, même si rien n’est encore définitif. Difficile pourtant d’avoir une concurrence plus faible que celle-ci dans un effectif.

Patience pour Essengue, Beringer, Penda et Diawara

Concernant les quatre autres tricolores, il faudra être patient. Notamment pour Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) et Joan Beringer (2,10 m, 18 ans), qui sont deux des trois plus jeunes joueurs de NBA à l’heure actuelle (avec Cooper Flagg). Les Bulls avaient expliqué qu’ils n’allaient pas se précipiter avec Essengue, tandis que les Timberwolves ont finalement resserré leur rotation intérieure à trois joueurs (Julius Randle, Rudy Gobert et Naz Reid), mettant de côté Beringer. Les deux coéquipiers à l’Euro U18 l’été dernier auront certainement du temps de jeu pendant la saison, mais leurs équipes iront progressivement. Ce qui est peut-être une bonne chose pour qu’ils puissent s’imprégner du jeu et du mode de vie NBA.

LIRE AUSSI

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) et Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) sont eux âgés d’un an de plus (nés en 2005), mais subissent le même sort. Pas la moindre minute pour le premier avec Orlando. L’ex-manceau paye le fait d’avoir des excellents joueurs devant lui dans la rotation sur les postes 3-4 (Franz Wagner, Paolo Banchero, Jonathan Isaac, Tristan Da Silva). Il devra peut-être attendre des blessures parmi ceux-là, où profiter des garbage times pour goûter à la NBA.

Concernant Diawara, la signature de son contrat d’une année avec les Knicks vise surtout à le faire progresser en G-League (qui débute en novembre). Il ne semble pas prêt à prendre des minutes dans une rotation NBA, encore moins dans une opening night au sommet de la conférence Est contre Cleveland.

En bref, la patience sera de mise pour toute cette génération. Leurs minutes semblent parties pour être limitées, au moins au début. Rien d’anormal pour des joueurs pas sélectionnés si haut que ça (de n°12 à n°51). Ils devront probablement attendre des opportunités en cas de blessure sur leurs postes, ou selon certains match-ups favorables. Sauf si bien sûr ils crèvent l’écran lors de leurs entrées en jeu. Rien n’est perdu.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
maxoule
Un peu d'inquiétude pour Dieng... déjà 3 années qu'il serait "trop jeune" et donc "en développement"... s'il en fait une quatrième comme ça, je trouve que ce n'est pas le meilleur développement possible, car y'a quand même du gros talent à la base et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas fait les efforts pour s'acclimater et se mettre au niveau physiquement... bref... Dans une moindre mesure un peu pareil pour Rupert et Sissoko !
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
oui, si il n'arrive pas à montrer des choses sur le peu de temps de jeu qu'il a, ça risque de se compliquer pour lui
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
avec Lavine, DeRozan, Schroeder et Westbrook (sans oublier Sabonis qui va revenir,, il ne va pas avoir beaucoup de tickets de tirs... Moui qui pensait que les Kings etaient un bon choix pour lui, car pas trop d'intérieur, j'espere qu'il ne va pas avoir un rôle de role-player, ce serait dommage avec ses capacités offensives
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
EuroCup Féminine
00h00Premier 100% pour les clubs français en EuroCup, Sarah Cissé cartonne, Wembanyama et Wadoux se distinguent
ELITE 2
00h00Blois cumule les bonnes nouvelles : le contrat du pigiste Demahis-Ballou étendu jusqu’en 2027, Soulhac de retour
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
ELITE 2
00h00Première pour Xavier Johnson avec Orléans
ELITE 2
00h00Djordje Milosevic prolonge à Champagne Basket
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes remporte une foire d’empoigne contre Venise et se rapproche de la qualification
Romain Parmentelot a dominé lors de la victoire de Denain à Caen
ELITE 2
00h00« Le vestiaire est abattu » : renversé par Denain, Caen s’enfonce un peu plus dans le doute
EuroLeague
00h00« Au basket, il faut aussi mettre des paniers… » : troisième défaite en six matchs d’EuroLeague pour l’AS Monaco
Julien Cortey rejoint le projet du SCABB
ELITE 2
00h00Julien Cortey va bien devenir le coach du SCABB
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
NBA
00h00Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets
1 / 0