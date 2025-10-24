Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match

Pour la première fois de l’histoire en 2025, six jeunes français ont été draftés la même année en NBA. Noa Essengue en n°12 à Chicago, Joan Beringer en n°17 à Minnesota, Nolan Traoré en n°19 à Brooklyn, Noah Penda en n°32 à Orlando, Maxime Raynaud en n°42 à Sacramento, et enfin Mohamed Diawara en n°51 à New-York.

De quoi poursuivre et même renforcer la série qui dure depuis 2022, selon laquelle au moins quatre tricolores sont sélectionnés chaque année à la Draft. Alors forcément, cela accroît l’intérêt et même les attentes autour de ce contingent. Mais cela peut vite tourner à la déception, à l’image de cette première soirée.

Raynaud et Traoré à l’essai grâce à des circonstances favorables

Sur les six qui se sont lancés dans cette aventure américaine, ils ne sont que deux à avoir foulé le parquet lors de l’opening night de leur équipe. Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) en premier, qui a pris part au match serré entre Kings et Suns (116-120). Il est même le premier à être sorti du banc de son équipe, pour au final jouer 11 minutes, n’inscrire aucun point mais prendre 4 rebonds et distribuer 2 passes décisives.

Pour arriver à ce temps de jeu, le Français a profité de l’absence de la raquette titulaire, Keegan Murray et Domantas Sabonis. Mais même là, il n’a pas joué davantage que 11 minutes, vu que le coach a préféré partir en small ball. Celui qui a raconté à quel point il avait été bien accueilli par ses coéquipiers est donc pour l’instant testé avec parcimonie. Même si le besoin est réel sur les postes 4/5.

Même destin pour Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans). Dans un match de plutôt faible niveau entre Hornets et Nets (136-117), l’ex saint-quentinois n’a pas joué pendant trois quart-temps. Avant que son coach espagnol ne tente de faire jouer le reste de son banc dans le dernier quart pour essayer de faire revenir son équipe, sans succès. En 9 minutes, Traoré a compilé 3 points (à 1/3 aux tirs), 1 passe décisive et 2 interceptions. Il a réussi un tir primé dès son entrée en jeu, avant de rester discret ensuite.

Mais le plus inquiétant est qu’il semble bel et bien derrière les deux autres rookies dans la rotation au poste 1 (Ben Saraf a joué 20 minutes comme titulaire, et Egor Demin 22 en sortie de banc). Son camp d’entraînement et sa pré-saison n’ont pas dû convaincre le staff, même si rien n’est encore définitif. Difficile pourtant d’avoir une concurrence plus faible que celle-ci dans un effectif.

Patience pour Essengue, Beringer, Penda et Diawara

Concernant les quatre autres tricolores, il faudra être patient. Notamment pour Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) et Joan Beringer (2,10 m, 18 ans), qui sont deux des trois plus jeunes joueurs de NBA à l’heure actuelle (avec Cooper Flagg). Les Bulls avaient expliqué qu’ils n’allaient pas se précipiter avec Essengue, tandis que les Timberwolves ont finalement resserré leur rotation intérieure à trois joueurs (Julius Randle, Rudy Gobert et Naz Reid), mettant de côté Beringer. Les deux coéquipiers à l’Euro U18 l’été dernier auront certainement du temps de jeu pendant la saison, mais leurs équipes iront progressivement. Ce qui est peut-être une bonne chose pour qu’ils puissent s’imprégner du jeu et du mode de vie NBA.

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) et Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) sont eux âgés d’un an de plus (nés en 2005), mais subissent le même sort. Pas la moindre minute pour le premier avec Orlando. L’ex-manceau paye le fait d’avoir des excellents joueurs devant lui dans la rotation sur les postes 3-4 (Franz Wagner, Paolo Banchero, Jonathan Isaac, Tristan Da Silva). Il devra peut-être attendre des blessures parmi ceux-là, où profiter des garbage times pour goûter à la NBA.

Concernant Diawara, la signature de son contrat d’une année avec les Knicks vise surtout à le faire progresser en G-League (qui débute en novembre). Il ne semble pas prêt à prendre des minutes dans une rotation NBA, encore moins dans une opening night au sommet de la conférence Est contre Cleveland.

En bref, la patience sera de mise pour toute cette génération. Leurs minutes semblent parties pour être limitées, au moins au début. Rien d’anormal pour des joueurs pas sélectionnés si haut que ça (de n°12 à n°51). Ils devront probablement attendre des opportunités en cas de blessure sur leurs postes, ou selon certains match-ups favorables. Sauf si bien sûr ils crèvent l’écran lors de leurs entrées en jeu. Rien n’est perdu.