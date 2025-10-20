Recherche
NBA

Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?

NBA - Après les dernières éviction de Killian Hayes et Olivier Sarr, il y a désormais 19 Français sur la ligne de départ de cette saison 2025-2026 en NBA. Soit cinq de plus que l'année dernière, et quasiment tous avec des contrats garantis.
00h00
Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?

Trois vétérans et énormément de jeunes seront sous contrat cette saison

Crédit photo : © Scott Wachter / © John Jones / © Geoff Burke / © Wendell Cruz-Imagn Images

La saison dernière, le nombre de 14 joueurs français sous contrat en NBA pour l’opening night était déjà un record. Mais depuis un an, six nouveaux rookies ont rejoint la ligue américaine, et un seul l’a quittée (Armel Traoré). Tous les autres sont encore là aujourd’hui. Alors forcément, le record est largement battu. Ils seront en effet 19 sous contrat pour cette saison 2025/26. La France est le troisième pays le plus représenté en NBA dans cette nouvelle saison, maintenant juste derrière le Canada (21) mais devant l’Australie (13) ou l’Allemagne (7). Même si forcément tous n’auront pas un gros temps de jeu et des grosses responsabilités, cela reste tout de même très encourageant. Surtout car tous (sauf un, Sidy Cissoko) ont des contrats garantis.

Voici la liste des 19 joueurs français en NBA sur cette saison 2025/26, classés par salaire annuel :

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans)

  • Équipe : Minnesota Timberwoves
  • Salaire : 35 M$ (millions de dollars)
  • Expérience : 13e saison
  • Saison précédente : 12,0 points et 10,9 rebonds de moyenne / 49 victoires et défaite en finale de conférence Ouest

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans)

  • Équipe : San Antonio Spurs
  • Salaire : 13,4 M$
  • Expérience : 3e saison
  • Saison précédente : 24,3 points et 11,0 rebonds de moyenne / 34 victoires et 13e de l’Ouest

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans)

  • Équipe : Atlanta Hawks
  • Salaire : 13,2 M$
  • Expérience : 2e saison
  • Saison précédente : 12,6 points et 3,6 rebonds de moyenne / 40 victoires et défaite au play-in de l’Est

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans)

  • Équipe : Washington Wizards
  • Salaire : 11,8 M$
  • Expérience : 2e saison
  • Saison précédente : 13,0 points et 6,5 rebonds de moyenne / 18 victoires et 15e place de l’Est

Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans)

  • Équipe : Charlotte Hornets
  • Salaire : 7,9 M$
  • Expérience : 2e saison
  • Saison précédente : 5,9 points et 4,7 rebonds de moyenne / 19 victoires et 14e place de l’Est

Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans)

  • Équipe : Washington Wizards
  • Salaire : 7,3 M$
  • Expérience : 3e saison
  • Saison précédente : 12,3 points et 5,0 rebonds de moyenne / 18 victoires et 15e place de l’Est

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans)

  • Équipe : Oklahoma City Thunder
  • Salaire : 6,7 M$
  • Expérience : 4e saison
  • Saison précédente : 3,8 points et 2,2 rebonds de moyenne / 68 victoires et champion NBA

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans)

  • Équipe : Los Angeles Clippers
  • Salaire : 5,6 M$
  • Expérience : 18e saison
  • Saison précédente : 4,0 points et 2,8 rebonds de moyenne / 50 victoires et 5e place de l’Ouest

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans)

  • Équipe : New-York Knicks
  • Salaire : 5,5 M$
  • Expérience : 4e saison
  • Saison précédente : 11,0 points et 5,6 rebonds de moyenne / 24 victoires et 13e place de l’Est

Noa Essengue (2,05 m, 18 ans)

  • Équipe : Chicago Bulls
  • Salaire : 5,4 M$
  • Expérience : 1ère saison
  • Saison précédente : (avec Ulm) 9,7 points et 4,5 rebonds de moyenne / finale de Bundesliga

Joan Beringer (2,10 m, 18 ans)

  • Équipe : Minnesota Timberwolves
  • Salaire : 4,2 M$
  • Expérience : 1ère saison
  • Saison précédente : (avec Olimpija) 4,9 points et 4,1 rebonds de moyenne / champion de Slovénie

Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans)

  • Équipe : Brooklyn Nets
  • Salaire : 3,8 M$
  • Expérience : 1ère saison
  • Saison précédente : (avec Saint-Quentin) 11,6 points et 5,1 passes décisives de moyenne / défaite au play-in de Betclic ÉLITE

Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans)

  • Équipe : New-York Knicks
  • Salaire : 2,8 M$
  • Expérience : 2e saison
  • Saison précédente : 1,7 point et 1,0 rebond de moyenne / 51 victoires et défaite en finale de conférence Est

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans)

  • Équipe : Charlotte Hornets
  • Salaire : 2,3 M$
  • Expérience : 4e saison
  • Saison précédente : 5,7 points et 6,2 rebonds de moyenne / 19 victoires et 14e place de l’Est

Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans)

  • Équipe : Portland Trail Blazers
  • Salaire : 2,2 M$
  • Expérience : 3e saison
  • Saison précédente : 3,0 points et 1,3 rebond de moyenne / 36 victoires, 12e place de l’Ouest

Noah Penda (1,99 m, 20 ans)

  • Équipe : Orlando Magic
  • Salaire : 1,3 M$
  • Expérience : 1ère saison
  • Saison précédente : (avec Le Mans) 10,5 points et 5,3 rebonds de moyenne / défaite au premier tour des playoffs de Betclic ÉLITE

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans)

  • Équipe : Sacramento Kings
  • Salaire : 1,3 M$
  • Expérience : 1ère saison
  • Saison précédente : (avec Stanford) 20,2 points et 10,6 rebonds de moyenne / défaite au deuxième tour du tournoi NIT

Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans)

  • Équipe : Portland Trail Blazers
  • Salaire : 636 k$ (two-way contract)
  • Expérience : 3e saison
  • Saison précédente : 1,5 point et 1,0 rebond de moyenne / 36 victoires et 12e place de l’Ouest

Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans)

  • Équipe : New-York Knicks
  • Salaire : à déterminer
  • Expérience : 1ère saison
  • Saison précédente : (avec Cholet) 5,8 points et 3,1 rebonds de moyenne / défaite au premier tour des playoffs de Betclic ÉLITE

La nature du contrat Mohamed Diawara, en pleine négociation avec les Knicks, n’est donc pas encore assurée. Mais au vu des finances de l’équipe et des derniers mouvements d’effectif (3 joueurs coupés), tout porte à croire que la franchise new-yorkaise va lui accorder un contrat pluri-annuel standard pour un rookie du second tour, comme Noah Penda et Maxime Raynaud. « Je prendrais le contrat qu’ils veulent pour rester avec les Knicks. Ils ont un super plan au long-terme pour moi » expliquait l’ex-choletais en août à Ouest-France. En plus de lui, d’autres comme Killian Hayes ou Olivier Sarr seront en G-League et pourraient rejoindre le contingent français plus tard dans la saison. Il y aura forcément du turnover dans les effectifs pendant la saison.

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
