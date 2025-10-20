Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?

La saison dernière, le nombre de 14 joueurs français sous contrat en NBA pour l’opening night était déjà un record. Mais depuis un an, six nouveaux rookies ont rejoint la ligue américaine, et un seul l’a quittée (Armel Traoré). Tous les autres sont encore là aujourd’hui. Alors forcément, le record est largement battu. Ils seront en effet 19 sous contrat pour cette saison 2025/26. La France est le troisième pays le plus représenté en NBA dans cette nouvelle saison, maintenant juste derrière le Canada (21) mais devant l’Australie (13) ou l’Allemagne (7). Même si forcément tous n’auront pas un gros temps de jeu et des grosses responsabilités, cela reste tout de même très encourageant. Surtout car tous (sauf un, Sidy Cissoko) ont des contrats garantis.

Voici la liste des 19 joueurs français en NBA sur cette saison 2025/26, classés par salaire annuel :

Équipe : Minnesota Timberwoves

: Minnesota Timberwoves Salaire : 35 M$ (millions de dollars)

: 35 M$ (millions de dollars) Expérience : 13e saison

: 13e saison Saison précédente : 12,0 points et 10,9 rebonds de moyenne / 49 victoires et défaite en finale de conférence Ouest

Équipe : San Antonio Spurs

San Antonio Spurs Salaire : 13,4 M$

: 13,4 M$ Expérience : 3e saison

3e saison Saison précédente : 24,3 points et 11,0 rebonds de moyenne / 34 victoires et 13e de l’Ouest

Équipe : Atlanta Hawks

Atlanta Hawks Salaire : 13,2 M$

13,2 M$ Expérience : 2e saison

2e saison Saison précédente : 12,6 points et 3,6 rebonds de moyenne / 40 victoires et défaite au play-in de l’Est

Équipe : Washington Wizards

Washington Wizards Salaire : 11,8 M$

11,8 M$ Expérience : 2e saison

2e saison Saison précédente : 13,0 points et 6,5 rebonds de moyenne / 18 victoires et 15e place de l’Est

Équipe : Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Salaire : 7,9 M$

: 7,9 M$ Expérience : 2e saison

2e saison Saison précédente : 5,9 points et 4,7 rebonds de moyenne / 19 victoires et 14e place de l’Est

Équipe : Washington Wizards

Washington Wizards Salaire : 7,3 M$

7,3 M$ Expérience : 3e saison

: 3e saison Saison précédente : 12,3 points et 5,0 rebonds de moyenne / 18 victoires et 15e place de l’Est

Équipe : Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder Salaire : 6,7 M$

6,7 M$ Expérience : 4e saison

4e saison Saison précédente : 3,8 points et 2,2 rebonds de moyenne / 68 victoires et champion NBA

Équipe : Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers Salaire : 5,6 M$

: 5,6 M$ Expérience : 18e saison

18e saison Saison précédente : 4,0 points et 2,8 rebonds de moyenne / 50 victoires et 5e place de l’Ouest

Équipe : New-York Knicks

New-York Knicks Salaire : 5,5 M$

5,5 M$ Expérience : 4e saison

4e saison Saison précédente : 11,0 points et 5,6 rebonds de moyenne / 24 victoires et 13e place de l’Est

Équipe : Chicago Bulls

Chicago Bulls Salaire : 5,4 M$

5,4 M$ Expérience : 1ère saison

1ère saison Saison précédente : (avec Ulm) 9,7 points et 4,5 rebonds de moyenne / finale de Bundesliga

Équipe : Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves Salaire : 4,2 M$

4,2 M$ Expérience : 1ère saison

1ère saison Saison précédente : (avec Olimpija) 4,9 points et 4,1 rebonds de moyenne / champion de Slovénie

Équipe : Brooklyn Nets

Brooklyn Nets Salaire : 3,8 M$

3,8 M$ Expérience : 1ère saison

1ère saison Saison précédente : (avec Saint-Quentin) 11,6 points et 5,1 passes décisives de moyenne / défaite au play-in de Betclic ÉLITE

Équipe : New-York Knicks

New-York Knicks Salaire : 2,8 M$

2,8 M$ Expérience : 2e saison

2e saison Saison précédente : 1,7 point et 1,0 rebond de moyenne / 51 victoires et défaite en finale de conférence Est

Équipe : Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Salaire : 2,3 M$

2,3 M$ Expérience : 4e saison

4e saison Saison précédente : 5,7 points et 6,2 rebonds de moyenne / 19 victoires et 14e place de l’Est

Équipe : Portland Trail Blazers

Portland Trail Blazers Salaire : 2,2 M$

: 2,2 M$ Expérience : 3e saison

3e saison Saison précédente : 3,0 points et 1,3 rebond de moyenne / 36 victoires, 12e place de l’Ouest

Équipe : Orlando Magic

Orlando Magic Salaire : 1,3 M$

1,3 M$ Expérience : 1ère saison

: 1ère saison Saison précédente : (avec Le Mans) 10,5 points et 5,3 rebonds de moyenne / défaite au premier tour des playoffs de Betclic ÉLITE

Équipe : Sacramento Kings

Sacramento Kings Salaire : 1,3 M$

1,3 M$ Expérience : 1ère saison

: 1ère saison Saison précédente : (avec Stanford) 20,2 points et 10,6 rebonds de moyenne / défaite au deuxième tour du tournoi NIT

Équipe : Portland Trail Blazers

Portland Trail Blazers Salaire : 636 k$ (two-way contract)

: 636 k$ (two-way contract) Expérience : 3e saison

3e saison Saison précédente : 1,5 point et 1,0 rebond de moyenne / 36 victoires et 12e place de l’Ouest

Équipe : New-York Knicks

: New-York Knicks Salaire : à déterminer

à déterminer Expérience : 1ère saison

1ère saison Saison précédente : (avec Cholet) 5,8 points et 3,1 rebonds de moyenne / défaite au premier tour des playoffs de Betclic ÉLITE

La nature du contrat Mohamed Diawara, en pleine négociation avec les Knicks, n’est donc pas encore assurée. Mais au vu des finances de l’équipe et des derniers mouvements d’effectif (3 joueurs coupés), tout porte à croire que la franchise new-yorkaise va lui accorder un contrat pluri-annuel standard pour un rookie du second tour, comme Noah Penda et Maxime Raynaud. « Je prendrais le contrat qu’ils veulent pour rester avec les Knicks. Ils ont un super plan au long-terme pour moi » expliquait l’ex-choletais en août à Ouest-France. En plus de lui, d’autres comme Killian Hayes ou Olivier Sarr seront en G-League et pourraient rejoindre le contingent français plus tard dans la saison. Il y aura forcément du turnover dans les effectifs pendant la saison.