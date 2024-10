Qui sont les 14 Français engagés en NBA lors de la saison 2024/25 ?

La liste des 14 joueurs français en NBA sur cette saison 2024/25, classés par salaires :

Rudy Gobert arrive dans sa douzième saison NBA. Après un grand cru l’année dernière avec un quatrième trophée de DPOY et une finale de conférence avec Minnesota – la meilleure saison de sa carrière selon lui – le pivot français va vouloir continuer sur cette lancée. Or les Timberwolves ont cassé son association avec Karl-Anthony Towns, alors qu’elle commençait à marcher. Des automatismes seront à trouver avec son nouveau coéquipier dans la raquette Julius Randle, dont il va devoir couvrir les errements défensifs. En dehors des parquets, Gobert est éligible à une extension de contrat dans les prochains mois.

La saison de tous les possibles pour Victor Wembanyama ? Après une année rookie déjà historique, le prodige français serait prêt à faire encore mieux. C’est en tout cas ce qui remonte du staff des Spurs, qui lui a concocté un programme d’entraînement particulièrement intense, avant et après les Jeux Olympiques. Le but ? Devenir un joueur encore plus complet en se perfectionnant sur des détails du jeu. S’il sera difficile pour les Spurs d’être compétitifs, Wembanyama pourrait remplir encore plus son armoire à trophées individuels dès cette deuxième saison.

C’est l’heure du grand saut pour Zaccharie Risacher. Performant en Summer League puis en pré-saison, le nouveau joueur des Atlanta Hawks va maintenant arriver en saison régulière avec la pression inhérente à son statut de n°1 de Draft. Ses performances seront scrutées de près. L’avantage est qu’il arrive dans une équipe bien construite avec un leader déjà défini, Trae Young. Le meneur, shooteur et passeur d’élite, sera d’ailleurs une variable importante dans la réussite de Risacher. Une bonne saison de l’ancien de la JL Bourg pourrait l’amener vers un été avec l’équipe de France de son ancien coach Frédéric Fauthoux.

Longtemps pressenti pour être n°1 de Draft, Alexandre Sarr a fait le forcing pour rejoindre les Washington Wizards et a donc obtenu gain de cause. Au contraire de Risacher à Atlanta, il arrive dans une équipe dysfonctionnelle, même s’il pourra compter sur la présence de Bilal Coulibaly et Alexis Ajinça pour mieux s’y intégrer. Après une mauvaise Summer League et une pré-saison correcte, la place de titulaire ne lui est pas promise. Sa saison rookie permettra de donner des indices sur le type de joueur qu’il peut devenir en NBA.

Autre tête d’affiche française de cette Draft 2024, Tidjane Salaün est finalement parti en n°6 à Charlotte. Ses premiers pas en Summer League puis en pré-saison ont conquis son staff, ses coéquipiers et les fans. Son profil étant unique au sein de l’effectif des Hornets, il a une chance à saisir cette saison. Même si lui non plus n’est pas assuré d’être titulaire. Déjà prêt physiquement, il est encore loin d’atteindre son potentiel maximum sur le plan basket. Certains éléments déjà montrés à Cholet laissent penser à un avenir brillant.

Seule pièce intouchable des Wizards à la dernière trade deadline, Bilal Coulibaly est couvé comme un œuf d’or par la franchise. Après l’avoir responsabilisé en défense dès son arrivée en NBA, les dirigeants veulent maintenant lui faire passer un cap en attaque, en dépassant notamment les 10 points par match. Cela passera par plus de chances d’avoir la balle en main, au sein d’un cinq majeur qui aura besoin d’un deuxième porteur de balle avec Jordan Poole. De quoi en faire un joueur complet, pour briser la malédiction des hauts choix de Draft français (Ntilikina, Hayes, Dieng).

Justement, Ousmane Dieng est pleinement dans ce cas-là. Alors que le Thunder a déboursé trois picks de draft pour aller le chercher en n°11 il y a deux ans, l’investissement peine à être remboursé. Arrivé vert en NBA et avec un besoin de temps pour se développer, l’arrière devenu ailier-fort n’est plus vraiment sur la même timeline que son équipe, qui a besoin de joueurs prêts pour rester dans les premières places de l’Ouest. Cependant, Dieng a une chance à saisir en début de saison, avec… quatre blessures sur son poste à OKC.

Nicolas Batum a décidé de repousser sa retraite NBA de deux années supplémentaires. Encore très performant avec un gros temps de jeu la saison dernière, il a reçu des offres de 17 franchises pour s’accaparer ses talents de connecteur et de 3&D. Mais c’est bien son équipe des Clippers qui a récupéré l’homme aux 16 saisons NBA, lui offrant le meilleur cadre de vie à Los Angeles pour finir sa carrière avec sa famille. Sur le plan sportif, Batum devra combler un vide au poste 4 avec la blessure de Kawhi Leonard et la méforme de PJ Tucker.

Cinq après, Guerschon Yabusele est de retour en NBA. « L’ours dansant » est devenu un joueur plus en contrôle que le jeune n°16 de Draft qui n’avait jamais dépassé les 3 points de moyenne avec les Celtics. Il est prêt à contribuer en sortie de banc avec les Sixers, voire au poste 4 titulaire si les choses se passent bien. Le coach Nick Nurse apprécie sa polyvalence offensive, avec son jeu au poste efficace et son tir extérieur fiable (41,7% à 3-points en moyenne sur ses trois dernières saisons en EuroLeague). Son objectif sera de prolonger son contrat (un an au minimum salarial), que ce soit à Philadelphie ou ailleurs.

Drafté en n°43 l’année dernière, Rayan Rupert grandit en même temps que le projet des Blazers, l’un des plus jeunes effectifs de NBA. Son tir extérieur a bien progressé, et sa défense extérieure est toujours aussi excellente. Suffisant pour jouer 39 matchs à 16 minutes de moyenne la saison dernière. Un total qui est voué à évoluer sur son année sophomore, surtout que sa troisième saison est une option d’équipe que les Blazers auront le choix de valider ou non. En début de saison, il devrait avoir sa place dans la rotation au vu des absences sur le poste 2 de Shaedon Sharpe et Matisse Thybulle.

Drafté cinq minutes après Rupert, Sidy Cissoko a un développement moins linéaire que son ex-coéquipier en équipe de France U18. S’il ne s’est pas encore trouvé en tant que joueur, son coach Gregg Popovich croit en son potentiel : « Il a du talent qui sort de tout son corps. » Encore trop timide en Summer League puis en pré-saison, il devrait de nouveau passer une partie de la saison en G-League. Cette saison est déjà charnière pour lui, étant donné que sa troisième saison n’est pas non plus garantie.

Le n°25 de la dernière Draft a fait parler de lui par son sacrifice financier qui a permis aux Knicks de monter un transfert pour Karl-Anthony Towns. Mais il a aussi séduit les fans sur le parquet, en marquant 16 puis 10 points à 5/8 de loin pour ses deux matchs de pré-saison. Reste maintenant à convaincre le staff et surtout Tom Thibodeau qu’il est prêt à avoir des minutes en NBA dès sa saison rookie. En sa faveur, l’effectif new-yorkais est pour l’instant restreint par plusieurs blessures et difficultés contractuelles, et il y a un flou autour de la rotation qui sera établie.

Troisième saison en NBA et troisième two-way contact pour Moussa Diabaté. Après n’avoir été jamais vraiment intégré dans la rotation des Clippers, l’intérieur mobile et polyvalent a changé de conférence. Aux Hornets, il servira de « grand frère » à son compatriote Tidjane Salaün dans sa saison rookie. Sans toutefois oublier ses objectifs personnels, lui qui a réussi une bonne pré-saison. Peut-être sa dernière chance pour s’imposer en NBA ?

Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) – Los Angeles Lakers – two-way contract

Avec deux ans de plus que les autres rookies français, Armel Traoré va lui aussi découvrir la NBA. Même si étant non-drafté il n’a obtenu qu’un two-way contract, il va vivre son rêve de jouer dans l’équipe de son idole Kobe Bryant. Le staff et les fans ont apprécié le cœur à l’ouvrage de l’ex-blésois en Summer League puis en pré-saison, même s’il doit encore travailler sur ses pourcentages à 3-points et aux lancers-francs. Dans une franchise qui a déjà fait monter en grade des two-way contracts (Alex Caruso, Austin Reaves), tout est possible. Il devrait passer une bonne partie de la saison en G-League.