Une année déjà charnière pour Rayan Rupert et Sidy Cissoko ?

Nés à deux mois d’écart, coéquipiers en équipe de France U18 deux été de suite, puis draftés à la suite en NBA… Les carrières de Rayan Rupert (2,01 m, 20 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) continuent à se suivre de près.

En NBA aussi. Malgré leur sélection au second tour, ils ont tous les deux été signés sur un contrat pluri-annuel par leurs équipes, qui comptent pleinement sur eux pour l’avenir. Arrivés encore très verts après une année dans des championnats originaux (NBL et G-League), ils ont cependant eu besoin d’une saison d’adaptation pour hausser leur niveau de jeu à celui de la grande ligue américaine. Rupert a d’ailleurs été plus rapidement intégré (39 matchs avec 16 minutes de moyenne) que Cissoko (12 matchs à 12 minutes). Ce grâce aux nombreuses blessures qui ont touché les Blazers la saison dernière. Les deux tricolores ont passé une partie de leur saison en G-League pour faire leurs gammes (32 matchs pour Cissoko, 20 pour Rupert). Ils y ont progressé sur le plan individuel en jouant avec plus de responsabilités qu’ils n’auraient eu en NBA. Cela faisait partie du développement mis en place par leurs franchises respectives.

Rayan Rupert, progression expresse

Rayan Rupert fait partie d’une myriade de jeunes ailiers aux Blazers, qui vont pouvoir apprendre des plus expérimentés Matisse Thybulle ou Deni Avdija. Le Français se démarque par sa défense sur les porteurs de balle et sur… son tir à 3-points, en grande évolution alors que c’était un de ses points faibles à sa Draft. En G-League la saison dernière, il tournait à 38,2% de réussite avec 4,5 tentatives par match. Son pourcentage en NBA est un poil plus faible (35,9% avec 2 tentatives par match), mais reste tout de même bien au-dessus de ses standards au Pôle France ou en NBL.

Ce grâce à un gros travail à l’entraînement, bien coaché par le staff des Blazers et son entraîneur personnel Jimmy Vérove. « Il a progressé dans tous les domaines, vraiment. C’est notre plus gros travailleur, aucun joueur ne bosse autant que Rups. Personne ne tire plus à l’entraînement ou ne vient à la salle le soir plus que lui » admirait son coach Chauncey Billups en mars. Rupert, qui reste le plus jeune joueur de l’effectif, va devoir aller chercher son temps de jeu cette saison. Sur les premiers matchs, il pourrait profiter de la blessure de Shaedon Sharpe pour se montrer sur le poste 2. Et profiter d’une fin de saison certainement sans playoffs pour jouer avec les jeunes.

Sidy Cissoko, un potentiel qui nécessite du temps

Quant à Sidy Cissoko, son développement est moins linéaire. Notamment parce que son profil et son rôle sont difficiles à définir. Son coach Gregg Popovich, qui l’a souvent encensé depuis sa Draft, le décrit comme un joueur « pour qui il est enthousiaste depuis le premier jour, et qui peut devenir vraiment spécial », mettant notamment en avant « un physique et des capacités athlétiques impressionnants » et des qualités de « grand passeur. » Formé aux postes 1 et 2, Cissoko a été utilisé en 3 voire 4 par les Spurs. Mais il garde son âme de passeur dans un corps grand, long et puissant. Un corps sur lequel il a travaillé après la saison, en ayant perdu quasiment 10 kilos et en s’étant fait opérer du genou.

Son tir extérieur reste un gros axe de progression pointé par le staff (24,1% avec 4 tentatives par match en G-League la saison dernière). Vu sa timidité en pré-saison (3,3 points et 1,7 tirs pris en 15 minutes de moyenne), il est peu probable que le Français ait des minutes en NBA dès le début de saison. Il passe aussi derrière plusieurs ailiers dans la rotation des Spurs. Un retour en G-League n’est pas à exclure. Si le staff et notamment Popovich adorent le potentiel du joueur formé à Baskonia, il est encore loin de l’atteindre. Lui aussi pourrait profiter d’une fin de saison sans playoffs pour se montrer.

Les deux tricolores ont donc cette deuxième saison pour gagner la confiance de leurs équipes. Après cela, rien n’est promis. Leurs saisons 2025/26 ne sont en effet pas garanties (option d’équipe pour Rupert, non-garanti pour Cissoko). Même si au vu de leur jeune âge, leurs équipes devraient leur laisser une troisième saison, sauf contre-indication.