Près de 10 kilos en moins, un genou opéré : Sidy Cissoko prêt à passer le niveau supérieur

Si elle permet principalement aux rookies de prendre leurs marques et à d’autres joueurs d’essayer d’aller chercher un contrat NBA, la Summer League permet aussi à d’anciens draftés de montrer leurs progrès. C’est le cas de Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) avec les San Antonio Spurs. Alors qu’il avait tourné à tout juste 4 points de moyenne lors de sa Summer League de rookie l’année dernière, l’ailier français compte bien faire mieux cet été, après une saison passée dans l’environnement NBA. Il a été appelé dans l’effectif de 16 joueurs aligné par les Spurs, aux côtés notamment de l’ailier du Paris Basketball Tyson Ward. Victor Wembanyama, attraction de l’été 2023, ne sera évidemment pas de la partie, lui qui se prépare avec l’Équipe de France.

Une Summer League avec un statut de leader pour préparer la suite ?

Cissoko, qui n’a plus joué depuis le 14 avril, est arrivé affuté aux premiers entraînements des Spurs. Lors du traditionnel point presse de lancement, il a révélé aux journalistes plusieurs changements sur son physique. D’abord, il pense avoir un peu grandi. Mais surtout, il aurait perdu 20 pounds (= 9 kilogrammes) depuis la fin de saison dernière. Le natif du Val-de-Marne a fait une grosse période d’entraînement, tout en faisant attention à son alimentation. « J’ai compris qu’il faut prendre soin de son corps. »

C’est dans ce cadre qu’il s’est aussi fait opérer de son genou, qui le gênait sur les dernières semaines de la saison. Il avait malgré tout réussi une belle fin de saison en NBA. « J’ai joué toute la fin de saison en G-League et NBA en étant blessé. J’avais des bouts de cartilage dans mon genou, qui était gonflé. Vraiment gonflé. Mais on a réglé ça il y a un mois et demi. C’était un petite opération, juste un nettoyage. » Une opération dont il n’est pas totalement rétabli, son genou étant toujours légèrement gonflé. Le coaching staff avait émis des réserves sur sa participation à la California Summer League (du 6 au 9 juillet).

Mais le principal intéressé a confirmé qu’il jouerait. Probablement avec un temps de jeu fractionné et contrôlé cependant, selon les consignes du staff. Cissoko veut être « un leader en défense et dans la communication » quand il sera sur le terrain. Le jeune français sera en effet un des plus expérimentés des Spurs, et prend à cœur ce rôle de mentor. Sa saison rookie passée à cheval entre la G-League (32 matchs) et la NBA (12) lui a appris beaucoup de choses. « Quand c’est ta première année en NBA, tu essayes de comprendre ce qu’il faut faire et ne pas faire. J’ai compris ça maintenant. »

Suffisant pour passer un cap et faire partie de la rotation des Spurs la saison prochaine ? Cela passera d’abord par une forte impression laissée en Summer League, où il devra faire partie des tous meilleurs joueurs de l’équipe. Les Spurs entreront en compétition le 6 juillet face aux Hornets de Tidjane Salaün. Le premier d’une série de 7 matchs à Sacramento puis à Las Vegas, qui se terminera le 19 juillet.